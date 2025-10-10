శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025 (12:37 IST)

Jasprit Bumrah: వెస్టిండీస్‌తో రెండో టెస్ట్‌.. మూడు ఫార్మాట్లలో 50 మ్యాచ్‌లు ఆడిన బుమ్రా

Jasprit Bumrah
వెస్టిండీస్‌తో రెండో టెస్ట్‌లో టీమిండియా టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. టెస్ట్ సారథిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత గిల్ టాస్ గెలవడం ఇదే తొలిసారి. వరుసగా గత 6 మ్యాచ్‌ల్లో గిల్ టాస్ ఓడాడు. ఇంగ్లండ్ పర్యటనతో కెప్టెన్సీ కెరీర్ ప్రారంభించిన గిల్.. అక్కడ ఐదు మ్యాచ్‌లకు ఐదింటిలోనూ టాస్ ఓడిపోయాడు. 
 
శుక్రవారం వెస్టిండీస్‌తో ఢిల్లీ వేదికగా ప్రారంభమైన రెండో టెస్ట్‌తో భారత బౌలర్ బుమ్రా ఈ ఫీట్ సాధించాడు. 93 ఏళ్ల భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే మూడు ఫార్మాట్లలో 50 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఏకైక ఇండియన్ పేసర్‌గా నిలిచాడు. బుమ్రాకు ఇది 50వ టెస్ట్ మ్యాచ్. 
 
బుమ్రా ఇప్పటి వరకు 75 టీ20లు, 89 వన్డేలు, 50 టెస్ట్‌లు ఆడాడు. ఓవరాల్‌గా ఈ ఘనత సాధించిన ఏడో భారత ఆటగాడిగా బుమ్రా నిలిచాడు. మూడు ఫార్మాట్లలో 50 మ్యాచ్‌లు ఆడిన భారత ఆటగాళ్ల జాబితాలో ధోనీ, విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, రవీంద్ర జడేజా, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, కేఎల్ రాహుల్‌లు బుమ్రా కన్నా ముందున్నారు.

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు నోబెల్ పురస్కారం.. మద్దతిచ్చిన రష్యా

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు నోబెల్ పురస్కారం.. మద్దతిచ్చిన రష్యాప్రపంచంలో శాంతి స్థాపన కోసం కృషి చేసిన వారికి ఇచ్చే ప్రతిష్టాత్మక శాంతి బహుమతిని మరికొన్ని గంటల్లో ప్రకటించనున్నారు. ఈ బహుమతిని ఈ యేడాది తనకే ఇవ్వాలంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ బహిరంగంగానే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మరికొద్దిసేపట్లో నోబెల్ శాంతి బహుమతి ప్రకటన ఉండగా, మరో అగ్రదేశమైన రష్యా కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ పురస్కారం కోసం ట్రంప్ అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

నోబెల్ బహుమతి కోసం అడుక్కుంటున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఇలా ఎప్పుడైనా జరిగిందా?

నోబెల్ బహుమతి కోసం అడుక్కుంటున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఇలా ఎప్పుడైనా జరిగిందా?తమకు తామే బహిరంగంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతి (Nobel Peace Prize) కావాలని అభ్యర్థించినవారు చరిత్రలో ఉన్నారా? చరిత్రలో ఎక్కడా అట్లాంటి వ్యక్తి కనబడటంలేదు. ఐతే తమకు తామే బహిరంగంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతి కావాలని బలంగా అభ్యర్థించిన లేదా ప్రచారం చేసుకుంటున్న ప్రముఖ వ్యక్తి ఇటీవల ఉన్నారు. ఆ వ్యక్తి డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Donald Trump). అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నోబెల్ శాంతి బహుమతి తనకు దక్కాలంటూ బహిరంగంగా, నిస్సిగ్గుగా ప్రచారం చేశారు. తన అధ్యక్ష పదవి కాలంలో, అంతర్జాతీయ శాంతి ప్రయత్నాలలో తన పాత్ర కారణంగా తాను అనేకసార్లు బహుమతికి అర్హుడినని అంటున్నారు.

జూబ్లిహిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ చాలా మంచోడు: నటుడు సుమన్ (video)

జూబ్లిహిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ చాలా మంచోడు: నటుడు సుమన్ (video)జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న నవీన్ యాదవ్ చాలా మంచివాడని నటుడు సుమన్ పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేసిన ఆయన అందులో మాట్లాడుతూ... నవీన్ యువకుడు. చాలా మంచివాడు. ఇంతకుముందే ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ వున్నాడు. అలాంటి మంచి వ్యక్తిని గెలిపించాలి. మంచి వ్యక్తికి టికెట్ ఇచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికి ధన్యవాదాలు అంటూ తెలియజేసారు. కాగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఆకస్మిక మృతితో జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి వచ్చే నెల 11వ తేదీన ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ జరుగనుంది.

Caught on camera: గుండెపోటుతో ఏఎస్ఐ మృతి.. ఎస్కలేటర్‌పైకి అడుగుపెట్టేందుకు? (video)

Caught on camera: గుండెపోటుతో ఏఎస్ఐ మృతి.. ఎస్కలేటర్‌పైకి అడుగుపెట్టేందుకు? (video)అక్టోబర్ 6 ఉదయం తీస్ హజారీ కోర్టు కాంప్లెక్స్‌లో ఢిల్లీ పోలీస్ అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ (ఏఎస్ఐ) గుండెపోటుతో మరణించారు. ఢిల్లీ పోలీస్ సెక్యూరిటీ వింగ్‌లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఆ అధికారి ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు కోర్టులో విధుల్లో ఉన్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ప్రకారం, కోర్టు ఆవరణలోని ఎస్కలేటర్‌పైకి అడుగు పెట్టడానికి ముందు ఏఎస్ఐ అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయాడు.

అన్నమయ్య జిల్లాలో చెల్లెలిపై అన్న లైంగిక దాడి, మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలిక

అన్నమయ్య జిల్లాలో చెల్లెలిపై అన్న లైంగిక దాడి, మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలికఅన్నమయ్య జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. పెదనాన్న కుమారుడు వరసకు చెల్లెలయ్యే బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. దీనితో ఆమె గర్భం దాల్చి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అన్నమయ్య జిల్లా కేవీపల్లె మండలంలోని ఓ గ్రామంలో బాలిక తన తండ్రితో నివాసం వుంటోంది. తండ్రి పక్షవాతానికి గురై మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారడంతో బాలిక తల్లి సంపాదన కోసం దుబాయ్ వెళ్లింది. దీనితో బాలిక ఒంటరిగా వుండటంతో ఆమెపై పెదనాన్న కుమారుడు కన్నేసాడు. ఆమెను లొంగదీసుకుని లైంగిక దాడి చేసాడు. దీనితో ఆమె గర్భం దాల్చింది.

Deepika : కల్కి 2, స్పిరిట్ సినిమాలకు క్రూరమైన వర్కింగ్ అవర్స్ అన్న దీపికా

Deepika : కల్కి 2, స్పిరిట్ సినిమాలకు క్రూరమైన వర్కింగ్ అవర్స్ అన్న దీపికాభారతీయ సినిమాలో మోస్ట్ ప్రభావిత నటిలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొనే ఒకరు. ఆమధ్య ప్రభాస్ నటించనున్న స్పిరిట్, కల్కి 2 సినిమాల నుండి నిష్క్రమించి వార్తల్లో నిలిచింది. దానిపై రకరకాల వార్తలు వచ్చాయి. తన ఇన్ స్ట్రాలో కూడా ప్రభాస్ తో నటించడంలేదని స్పష్టం చేసింది. ఆ తర్వాత హాలీవుడ్ లో నటిస్తుందనే న్యూస్ వినిపించింది. అయితే ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగ సినిమాలలో లిప్ కిస్ లు ఎక్కువగా వున్నాయనీ అందుకే నటించడంలేదనే వార్తలుకూడా ప్రాచుర్యం పొందాయి.

HBD Rajamouli: ఎస్ఎస్ రాజమౌళి పుట్టిన రోజు.. మహేష్ బాబు సినిమా టైటిల్ అదేనా? (video)

HBD Rajamouli: ఎస్ఎస్ రాజమౌళి పుట్టిన రోజు.. మహేష్ బాబు సినిమా టైటిల్ అదేనా? (video)డైరక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కేవలం ఒక దర్శకుడు మాత్రమే కాదు. భారతదేశంలో ఆయన పేరు ఒక బ్రాండ్. ఆయన సినిమాలు సృష్టించే ఉత్సాహాన్ని లేదా ఆయన అందించే చిత్రనిర్మాణ స్థాయికి మరెవరూ చేరుకోలేరు. ఆయన ఇప్పుడు భారతదేశంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఒకటైన మహేష్ బాబుతో SSMB29పై దృష్టి పెట్టారు.

Srinidhi Shetty: సీత పాత్ర మిస్ అయ్యా, వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ సినిమాలో చేయాలనుకుంటున్నా : శ్రీనిధి శెట్టి

Srinidhi Shetty: సీత పాత్ర మిస్ అయ్యా, వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ సినిమాలో చేయాలనుకుంటున్నా : శ్రీనిధి శెట్టిమిరాయ్ లాంటి పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 'తెలుసు కదా'. స్టార్ బాయ్ సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్స్. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్-ఫిల్మ్ మేకర్ నీరజా కోన దర్శకత్వంలో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు.

Marriage Rumors: పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న త్రిష.. చండీగఢ్‌ వ్యాపారవేత్తతో డుం.. డుం.. డుం..?

Marriage Rumors: పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న త్రిష.. చండీగఢ్‌ వ్యాపారవేత్తతో డుం.. డుం.. డుం..?త్రిష పెళ్లి పుకార్లు మరోసారి సోషల్ మీడియాను కుదిపేశాయి. ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమె పెళ్లికి ఆమోదం తెలిపారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. గతంలో, ఆమె వ్యాపారవేత్త వరుణ్ మణియన్‌తో నిశ్చితార్థం జరిగింది. కానీ అది జరగలేదు. అప్పటి నుండి, త్రిష పూర్తిగా తన నటనా జీవితంపై దృష్టి పెట్టింది. అప్పటి నుంచి ఒంటరిగా వుండిపోవాలని త్రిష భావించింది. అయితే తాజాగా త్రిష వివాహం గురించి తన మనసు మార్చుకుందా? అన్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఇటీవల ఈ పుకార్లకు త్రిష స్పందించింది. సరైన వ్యక్తి దొరికితే తాను పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పింది కానీ సరైన సమయం ఇంకా రాలేదని చెప్పింది.

Teja: నటి సంతోషిని హెల్త్ కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో దర్శకుడు తేజ

Teja: నటి సంతోషిని హెల్త్ కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో దర్శకుడు తేజహైదరాబాద్ లోని బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 3 లో అత్యాధునిక సాంకేతికతతో 9 హెల్త్ కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌ను గురువారం నాడు ఘనంగా ప్రారంభించారు. అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో మల్టీ మాడ్యులర్‌గా ప్రారంభించిన ఈ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ విశేషాల గురించి ప్రతినిధులు పంచుకున్నారు. ఈ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌ను దర్శకుడు తేజ సినీనటి సంతోషిని, శ్రీకర్ కలిసి ప్రారంభించారు.
