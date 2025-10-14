Pawan Kalyan: కాకినాడ సెజ్ రైతులకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్న పవన్
కాకినాడ సెజ్ ప్రాంతంలోని రైతులకు ఇచ్చిన హామీని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నిలబెట్టుకున్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో, వారి దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న భూ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ హామీ వాస్తవంగా మారింది. కాకినాడ సెజ్లోని రైతులకు 2,180 ఎకరాల భూమిని తిరిగి ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
అధికారిక పర్యవేక్షణలో పారదర్శక ప్రక్రియను నిర్ధారిస్తూ రిజిస్ట్రేషన్, స్టాంప్ డ్యూటీలను తగ్గించిన తర్వాత భూమిని రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. ఈ దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్య చివరకు ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ నిర్ణయంతో కాకినాడ ప్రాంతంలోని తొండంగి, ఉప్పాడ, కొత్తపల్లి అంతటా 1,551 మంది రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఈ విషయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో చర్చించారు.
ఆయన వెంటనే ఈ ప్రతిపాదనకు మద్దతు ఇచ్చి ఈ చర్యను ఆమోదించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సరిపోని పరిహారం, ఓడరేవు, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి లేకపోవడం, పేలవమైన ఉద్యోగాల సృష్టి గురించి రైతులు గతంలో ఫిర్యాదు చేశారు. తమ భూమిని ప్రజా ప్రాజెక్టులకు బదులుగా రియల్ ఎస్టేట్ కార్యకలాపాల కోసం మళ్లిస్తున్నారని కూడా వారు ఆరోపించారు.
ఎన్నికలకు ముందు, చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరూ ఆరోపించిన భూ దోపిడీ కుంభకోణంపై దర్యాప్తు చేసి, ఉపయోగించని భూములను నిజమైన యజమానులకు తిరిగి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయం ఇప్పుడు ఆ హామీని నెరవేరుస్తుంది. కాకినాడ సెజ్ రైతులకు ఒక పెద్ద విజయాన్ని తెస్తుంది.