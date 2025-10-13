Balakrishna: ఓపికపట్టండి.. అవసరమైనప్పుడు మంత్రి పదవి వస్తుంది.. బాలయ్య
ఇటీవల అసెంబ్లీలో చిరంజీవి అంశంపై నందమూరి బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్ద రాజకీయ వివాదానికి దారితీసింది. ఆ తర్వాత, పవన్ కళ్యాణ్ జ్వరంతో బాధపడుతున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన ఇంటికి వెళ్లారు. బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యల వల్ల ఏర్పడిన ఉద్రిక్తతలను శాంతింపజేసే ప్రయత్నంగా ఈ సందర్శన జరిగిందని టాక్ వచ్చింది.
ఈ సమస్యను ఎలా నిర్వహించారో చంద్రబాబు నాయుడు, నారా లోకేష్పై బాలకృష్ణ అసంతృప్తిగా ఉన్నారని టాక్ వస్తోంది. తన రాజకీయ స్థాయిని నిరూపించుకోవడానికి బాలకృష్ణ క్యాబినెట్ పదవిని కోరుకుంటున్నారని కూడా వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
ఇక సోమవారం హిందూపూర్ నియోజకవర్గాన్ని సందర్శించిన సందర్భంగా, పార్టీ కార్యకర్తలు బాలకృష్ణకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. వాటికి ప్రతిస్పందిస్తూ, బాలకృష్ణ, ఓపికపట్టండి. అవసరమైనప్పుడు మంత్రి పదవి వస్తుంది. హిందూపూర్ బాగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. మీకు ఇంకా ఏమి కావాలి? అని అన్నారు.
కేడర్ నుండి వచ్చిన ఆకస్మిక డిమాండ్ టీడీపీలో కొత్త రాజకీయ చర్చలకు దారితీసింది. బాలకృష్ణ రాజకీయ రికార్డు ఆయనను బలమైన పోటీదారుగా చేస్తుంది. ఎన్.టి. రామారావు కాలం నుండి ఆయన టిడిపికి మద్దతు ఇస్తున్నారు. దశాబ్దాలుగా పార్టీ కోసం చురుకుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
2014లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పటి నుండి, ఆయన హిందూపూర్ నుండి వరుసగా మూడుసార్లు గెలిచారు. 2019లో జగన్ మోహన్ రెడ్డి హవా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొనసాగినప్పుడు, టీడీపీ రాయలసీమలో కేవలం మూడు సీట్లను మాత్రమే నిలుపుకోగలిగింది. అయితే బాలకృష్ణ తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే కాకుండా, మరింత ఎక్కువ మెజారిటీతో గెలిచారు. కానీ బాలయ్య మంత్రివర్గం నుంచి దూరంగా వుండటం ఆయన క్యాడర్కు అసంతృప్తికి గురి చేసింది.
ఇప్పటికే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, ఆయన కుమారుడు మంత్రి నారా లోకేష్ ఇద్దరూ కీలక పదవుల్లో ఉండటంతో, బాలకృష్ణకు కూడా మంత్రి వర్గంలో స్థానం దక్కితే బాగుంటుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. మరి టీడీపీ అధిష్టానం ఈ వ్యవహారంపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో వేచి చూడాలి.