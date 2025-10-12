డోనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల మోతకు అదిరేది లేదు భయపడేది లేదు : చైనా
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ విధించే సుంకాలకు భయపడే ప్రసక్తే లేదని చైనా ప్రకటించింది. చైనా దిగుమతులపై గతంలో విధించిన సుంకాల కంటే అదనంగా మరో వంద శాతం సుంకాలను విధిస్తున్నట్టు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన విషయం తెల్సిందే.
దీనిపై చైనా వాణిజ్యం మంత్రిత్వశాఖ స్పందించింది. సుంకాల విషయంలో అగ్రరాజ్యం ద్వంద్వ ప్రమాణాలను అనుసరిస్తోందని దుయ్యబట్టింది. ట్రంప్ తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలు తమ దేశ ప్రయోజనాలకు తీవ్రంగా హాని కలిగిస్తాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. సాధారణంగా తాము ఎవరితో ఘర్షణలకు దిగమని.. అవసరం వస్తే పోరాడటానికి వెనకాడమని స్పష్టం చేసింది. ప్రతి చర్యలు కూడా ఉంటాయని తెలిపింది. ట్రంప్ ఏకపక్షంగా తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక ఆర్థిక, వాణిజ్య చర్చల వాతావరణాన్ని దెబ్బతీస్తాయని పేర్కొంది.
అమెరికాకు అరుదైన ఖనిజాల ఎగుమతులపై చైనా ఆంక్షలు విధించడంపై ట్రంప్ ఇటీవల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భారీ సుంకాలు విధిస్తానంటూ హెచ్చరికలు చేశారు. చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్తో భేటీని రద్దు చేసుకుంటానంటూ బెదిరింపులకు దిగారు. ఈక్రమంలోనే చైనా దిగుమతులపై అదనంగా మరో 100 శాతం సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. నవంబరు 1 నుంచి ఇవి అమలులోకి వస్తాయని పేర్కొన్నారు. చైనా తీసుకునే తదుపరి చర్యలను బట్టి దీనిపై యూఎస్ నిర్ణయం ఉంటుందన్నారు.