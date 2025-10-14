మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025
Rajamouli: రాజమౌళి సినిమానుంచి తీసేసిన ఆ వ్యక్తే ది రాజా సాబ్ విఎఫ్.ఎక్స్ లేట్ చేస్తున్నాడు

The Rajasab - Prabhas- Sanjay
ప్రభాస్ హర్రర్ కామెడీ చిత్రం, ది రాజా సాబ్, విడుదలలో అనేక ఆలస్యాలను ఎదుర్కొంది. ది రాజా సాబ్ సినిమా మొదటి ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ విడుదలైనప్పటి నుండి, దాని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ సినిమా కూడా అనేక ఆలస్యాలను ఎదుర్కొంది, ఇప్పుడు 2026 సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మాత టిజి విశ్వ ప్రసాద్ NTV కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, మొదట్లో నియమించబడిన VFX సూపర్‌వైజర్ తమనుంచి బలవంతంగా వసూలు చేశాడని వెల్లడించారు. కానీ మాకు రావాల్సిన ఔట్ పుట్ ఇవ్వలేదు.
 
VFX సమస్యలపై రాజా సాబ్ నిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, ప్రారంభంలో నియమించబడిన VFX సూపర్‌వైజర్ తమకు పెద్ద సమస్యలను కలిగించాడని ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. నిజంగా మమ్మల్ని ఇబ్బందుల్లో పడేసిన కొంతమంది వ్యక్తుల పేర్లను నేను చెప్పగలను. కార్తికేయ 2 సమయంలో ఒకరి పేరును,  ది రాజా సాబ్ కోసం మరొక పేరును నేను ఇప్పటికే చెప్పాను. అక్టోబర్ 2024 వరకు సూపర్‌వైజర్  ఏ పని చేయకపోవడంతో అతను మా సినిమాను ఆలస్యం చేసేలా చేశాడు. మేము ఏప్రిల్ 2025లో రావాల్సి ఉంది.. అని ఆయన అన్నారు. నిర్మాత తాను మాట్లాడుతున్న సూపర్‌వైజర్ పేరును చెప్పలేదు, అయితే సోషల్ మీడియాలోని వ్యక్తులు ఆయన కమల్ కన్నన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారని ఊహించారు.
 
ఆ సూపర్‌వైజర్ ఇతరులకు కూడా అలాగే చేశాడని, ఇటీవలే SS రాజమౌళి SSMB 29 నుండి కూడా తొలగించబడ్డాడని నిర్మాత చెప్పాడు. “అతను ఒక్క షాట్‌లో కూడా పని చేయలేదు మరియు ప్రతిదీ తన వద్ద ఉంచుకున్నాడు, తన పరివారం, బృందానికి నెలవారీ రుసుము తీసుకున్నాడు. అతను ఏదైనా చెబితే తాను తప్పుకుంటానని దర్శకుడిని బెదిరించాడు. ఈ వ్యక్తికి ఇలా చేయడం అలవాటు. ఇటీవలే అతన్ని రాజమౌళి సినిమా నుండి బయటకు పంపించారు. అతను పుష్ప 2 తో బిజీగా ఉండటంతో, అతను మన పని ఏదీ చేయలేదు. ఏదో ఒక రోజు, అతని దోపిడీకి అడ్డు కట్టవేసి తనేంటో నిరూపిస్తానని  విశ్వ ప్రసాద్ పేర్కొన్నాడు.
 
రాజా సాబ్‌ను మారుతి రచన, దర్శకత్వం వహించారు.  పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, ఐవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ నిర్మించాయి. చిత్రంలో ప్రభాస్, సంజయ్ దత్, నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ నటించారు. ఇది జనవరి 9, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

హర్యానాలో కొనసాగుతున్న పోలీస్ అధికారుల ఆత్మహత్యలు... పూరన్ కుమార్‌పై సంచలన ఆరోపణలు

హర్యానాలో కొనసాగుతున్న పోలీస్ అధికారుల ఆత్మహత్యలు... పూరన్ కుమార్‌పై సంచలన ఆరోపణలుహర్యానా రాష్ట్రంలో పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు ఆత్మహత్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి పూరన్ కుమార్ ఇటీవల కులవివక్ష, పోలీస్ ఉన్నతాధికారుల వేధింపుల కారణంగా తన సర్వీస్ రివాల్వర్‌తో కాల్చుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎస్పీని బదిలీ చేయగా, డీజీపీ శత్రుజీత్ కపూర్‌ను సెలవుపై హర్యానా ప్రభుత్వం పంపించింది. పైగా, పూరన్ కుమార్ ఆత్మహత్య పై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారణ జరుపుతోంది.

మాగంటి సునీతపై కేసు నమోదు.. కుమార్తె మాగంటి అక్షర పేరు కూడా..?

మాగంటి సునీతపై కేసు నమోదు.. కుమార్తె మాగంటి అక్షర పేరు కూడా..?జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్లు దాఖలు అవుతున్నాయి. ఈ ఊహించని మలుపు తిరిగింది. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించినందుకు మాగంటి సునీతపై కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో ఆమె కుమార్తె మాగంటి అక్షర పేరు కూడా ఉంది. యూసుఫ్‌గూడలోని వెంకటగిరి ప్రాంతంలో శుక్రవారం నమాజ్‌కు వెళ్తున్న ప్రజలను మాగంటి కుటుంబం ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నించిందని ఆరోపిస్తూ కాంగ్రెస్ నాయకులు రిటర్నింగ్ అధికారికి ఫిర్యాదు చేశారు.

Liquor scam: మిధున్ రెడ్డి నివాసాల్లో సోదాలు నిర్వహించిన సిట్

Liquor scam: మిధున్ రెడ్డి నివాసాల్లో సోదాలు నిర్వహించిన సిట్మద్యం కుంభకోణంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) మంగళవారం లోక్‌సభలో వైకాపా పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్ పెద్దిరెడ్డి మిధున్ రెడ్డి నివాసాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది. హైదరాబాద్, తిరుపతి, బెంగళూరులోని రాజంపేట ఎంపీ ఇళ్లలో సిట్ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్‌లో, ప్రశాసన్ నగర్, యూసుఫ్‌గూడలోని గాయత్రి హిల్స్‌లోని వైకాపా ఎంపీ ఇళ్లలో సిట్ సోదాలు నిర్వహించింది. కొండాపూర్ ప్రాంతంలోని ఆయన కార్యాలయంలో కూడా సిట్ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు.

వైద్య విద్యార్థినిపై అత్యాచారం.. నిందితుడిని పట్టించిన సోదరి

వైద్య విద్యార్థినిపై అత్యాచారం.. నిందితుడిని పట్టించిన సోదరివెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని దుర్గాపూర్‌లో వైద్య విద్యార్థినిపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన కేసుతో సంబంధం నిందితుల్లో ఓ నిందితుడుని సొంత సోదరి పోలీసులకు పట్టించింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులతో పాటు వారికి సహకరించిన మరో యువకుడిని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిలో పారిపోయేందుకు సహకరించిన మరో యువకుడిని మంగళవారం అరెస్టు చేసినట్టు పేర్కొన్నారు.

రిజర్వేషన్లు బీసీల హక్కు : ప్రొఫెసర్ కోదండరాం

రిజర్వేషన్లు బీసీల హక్కు : ప్రొఫెసర్ కోదండరాంరిజర్వేషన్లు బీసీల హక్కు అని, దయా దాక్షిణ్యాల మీద ఇచ్చేవి కాదని తెలంగాణ జనసమితి అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ కోదండరాం అన్నారు. సమానత్వపు పునాదులపై కొత్త సమాజం ఏర్పాటు చేసేందుకే అవి ఉన్నట్లు చెప్పారు. బీసీల రిజర్వేషన్ అంశంపై ఆయన హైదరాబాద్ నగరంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం ప్రొఫెసర్‌ పీఎల్‌.విశ్వేశ్వర్‌ రావు నేతృత్వంలో ఒక సబ్‌ కమిటీ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఇతర సంఘాలతో కలిసి ఈ కమిటీ కృషి చేస్తుందన్నారు.

