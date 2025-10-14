Rajamouli: రాజమౌళి సినిమానుంచి తీసేసిన ఆ వ్యక్తే ది రాజా సాబ్ విఎఫ్.ఎక్స్ లేట్ చేస్తున్నాడు
The Rajasab - Prabhas- Sanjay
ప్రభాస్ హర్రర్ కామెడీ చిత్రం, ది రాజా సాబ్, విడుదలలో అనేక ఆలస్యాలను ఎదుర్కొంది. ది రాజా సాబ్ సినిమా మొదటి ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ విడుదలైనప్పటి నుండి, దాని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ సినిమా కూడా అనేక ఆలస్యాలను ఎదుర్కొంది, ఇప్పుడు 2026 సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మాత టిజి విశ్వ ప్రసాద్ NTV కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, మొదట్లో నియమించబడిన VFX సూపర్వైజర్ తమనుంచి బలవంతంగా వసూలు చేశాడని వెల్లడించారు. కానీ మాకు రావాల్సిన ఔట్ పుట్ ఇవ్వలేదు.
VFX సమస్యలపై రాజా సాబ్ నిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, ప్రారంభంలో నియమించబడిన VFX సూపర్వైజర్ తమకు పెద్ద సమస్యలను కలిగించాడని ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. నిజంగా మమ్మల్ని ఇబ్బందుల్లో పడేసిన కొంతమంది వ్యక్తుల పేర్లను నేను చెప్పగలను. కార్తికేయ 2 సమయంలో ఒకరి పేరును, ది రాజా సాబ్ కోసం మరొక పేరును నేను ఇప్పటికే చెప్పాను. అక్టోబర్ 2024 వరకు సూపర్వైజర్ ఏ పని చేయకపోవడంతో అతను మా సినిమాను ఆలస్యం చేసేలా చేశాడు. మేము ఏప్రిల్ 2025లో రావాల్సి ఉంది.. అని ఆయన అన్నారు. నిర్మాత తాను మాట్లాడుతున్న సూపర్వైజర్ పేరును చెప్పలేదు, అయితే సోషల్ మీడియాలోని వ్యక్తులు ఆయన కమల్ కన్నన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారని ఊహించారు.
ఆ సూపర్వైజర్ ఇతరులకు కూడా అలాగే చేశాడని, ఇటీవలే SS రాజమౌళి SSMB 29 నుండి కూడా తొలగించబడ్డాడని నిర్మాత చెప్పాడు. “అతను ఒక్క షాట్లో కూడా పని చేయలేదు మరియు ప్రతిదీ తన వద్ద ఉంచుకున్నాడు, తన పరివారం, బృందానికి నెలవారీ రుసుము తీసుకున్నాడు. అతను ఏదైనా చెబితే తాను తప్పుకుంటానని దర్శకుడిని బెదిరించాడు. ఈ వ్యక్తికి ఇలా చేయడం అలవాటు. ఇటీవలే అతన్ని రాజమౌళి సినిమా నుండి బయటకు పంపించారు. అతను పుష్ప 2 తో బిజీగా ఉండటంతో, అతను మన పని ఏదీ చేయలేదు. ఏదో ఒక రోజు, అతని దోపిడీకి అడ్డు కట్టవేసి తనేంటో నిరూపిస్తానని విశ్వ ప్రసాద్ పేర్కొన్నాడు.
రాజా సాబ్ను మారుతి రచన, దర్శకత్వం వహించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, ఐవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించాయి. చిత్రంలో ప్రభాస్, సంజయ్ దత్, నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ నటించారు. ఇది జనవరి 9, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.