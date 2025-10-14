Google To AP: విశాఖలో గూగుల్ 1-జీడబ్ల్యూ డేటా సెంటర్.. ఆ ఘనత బాబు, లోకేష్ది కాదా?
విశాఖపట్నంలో గూగుల్ 1-జీడబ్ల్యూ డేటా సెంటర్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇది అమెరికాకు తర్వాత గూగుల్కు చెందిన అతిపెద్ద ఏఐ-హబ్. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, మంత్రి నారా లోకేష్ ఇతరుల సమక్షంలో న్యూఢిల్లీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈఓ థామస్ కురియన్ ఈ ప్రకటన చేశారు.
ఈ సౌకర్యం ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు, డేటా సెంటర్లు, పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యం, కొత్త సబ్సీ గేట్వేను ఇది అనుసంధానిస్తుంది. ఇది దేశంలో మొట్టమొదటి గిగావాట్-స్కేల్ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్గా నిలుస్తుందని గూగుల్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఇది ఐదేళ్ల ప్రాజెక్ట్ (2026–2030)గా లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, అశ్విని వైశవ్ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశంసించారు. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వ విధానాలు ఈ ఏఐ హబ్ విశాఖపట్నంకు వచ్చేలా ఎలా చేశాయో వారు ఎక్కువగా చెప్పాలనుకుంటున్నారు.
ఇందులో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రమేయం వున్నప్పటికీ.. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని చంద్రబాబు ప్రశంసిస్తున్నారు. మోదీ ప్రభుత్వం ఎంత భిన్నంగా, చురుగ్గా వ్యవహరిస్తుందో, ప్రధానమంత్రి దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నారనేందుకు ఈ పెట్టుబడులే నిదర్శనమని తెలిపారు.
రాజధానిలో ఏదైనా కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు ప్రోటోకాల్లు అమలులో ఉండటం అర్థం చేసుకోవచ్చు. బిజెపికి చెందిన కేంద్ర మంత్రులు స్పష్టంగా వారి నాయకత్వం గురించి మాట్లాడుతారు. కానీ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టును చేపట్టినందుకు లోకేష్, అతని బృందం మరింత ఘనత పొందాలి.
కేవలం ఒక సంవత్సరంలోనే, ఐటి మంత్రి అయిన నారా లోకేష్ టిసిఎస్, కాగ్నిజెంట్, గూగుల్లను విశాఖపట్నంకు తీసుకువచ్చారు. దేశవ్యాప్తంగా మరే ఇతర ఐటి మంత్రికి సాధ్యం కాని గొప్ప ఘనత నారా లోకేష్కు దక్కింది.