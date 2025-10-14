Rayalaseema: రాయలసీమలో ప్రధాని పర్యటనపై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్న ఏపీ సర్కారు
కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాలలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురువారం చేసే పర్యటనపై అధికార పార్టీ నాయకులు భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. కేంద్రం నుంచి ఈ ప్రాంతానికి భారీ మద్దతు లభిస్తుందని వారు ఆశిస్తున్నారు. శ్రీశైలంలోని మల్లికార్జున స్వామి, భ్రమరాంబ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ఆలయ సంబంధిత ప్రాజెక్టుల కోసం ప్రధానమంత్రికి సమర్పించడానికి రూ.1,657 కోట్ల ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని ఆయన అధికారులను కోరారు.
వారణాసి విశ్వనాథ స్వామి ఆలయం, ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయం కోసం నిర్మించిన తరహాలో శ్రీశైలంలో ఆలయ కారిడార్ను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రధానమంత్రికి ప్రతిపాదన చేశారు. శ్రీశైలం ఆలయ కారిడార్ ప్రణాళికలో రూ.90 కోట్లతో కొత్త క్యూ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం, రూ.65 కోట్లతో గంగాధర మండపం నుండి నంది మండపం వరకు సాలు మంటపం, రూ.25 కోట్లతో ట్యాంక్ అభివృద్ధి, రూ.25 కోట్లతో కైలాస క్షేత్రం అభివృద్ధి, రూ.13 కోట్లతో కొత్త ప్రసాదం పోటు నిర్మాణం, రూ.10 కోట్లతో సామూహిక అభిషేక మండపం, రూ.5 కోట్లతో వర్క్షాప్, రుద్ర పార్క్ మధ్య వంతెన, రూ.95 కోట్లతో సిద్ధరామప్ప కోలను మెరుగుదలలు, ఇతర పనులకు నిధులు కూడా ఉన్నాయి.
కేంద్ర నియంత్రణలో ఉన్న దట్టమైన నల్లమల అడవి కారణంగా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. ఆలయానికి 5,362 ఎకరాల అటవీ భూమిని కేటాయించడానికి ప్రధానమంత్రి మద్దతు కోరాలని చంద్రబాబు యోచిస్తున్నారు. కర్ణాటక, రాయలసీమ ప్రజలు ఆత్మకూర్-దోర్నాల మార్గం ద్వారా ఆలయానికి రావడానికి కూడా ప్రయాణ ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
నల్లమల అడవి గుండా వెళ్ళే రహదారిని జాతీయ రహదారిగా ప్రకటించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర అనుమతిని కోరనుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అమ్రాబాద్ నుండి దోమలపెంట వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కోసం కేంద్ర అనుమతి కోరింది. పెండింగ్లో ఉన్న ప్రధాన నీటిపారుదల పథకాల పూర్తితో సహా ఈ ప్రాంతానికి అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను ప్రధాని ప్రకటిస్తారని రాయలసీమ నాయకులు ఆశిస్తున్నారు.
ఒకప్పుడు రాష్ట్ర రాజధానిగా ఉన్న కర్నూలు అనేక రంగాలలో వెనుకబడి ఉందని ప్రధానికి తెలుసునని పరిశ్రమల మంత్రి టిజి భరత్ సోమవారం అన్నారు. ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి ప్రయత్నిస్తున్నారు. శ్రీశైలంలో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ నిర్మించడం, అనంతపురం నుండి కర్నూలు వరకు పారిశ్రామిక కారిడార్ను అభివృద్ధి చేయడం ప్రణాళికలున్నాయి.
ప్రధానమంత్రి పర్యటన ఈ ప్రాంతానికి, శ్రీశైలం ఆలయానికి గేమ్ ఛేంజర్ అవుతుందని నంద్యాల ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి అన్నారు. జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణల వల్ల ఏపీకి చాలా ప్రయోజనం చేకూరిందని, ప్రధాని పర్యటన వెనుకబడిన నంద్యాల, కర్నూలు జిల్లాల అభివృద్ధిని పెంచుతుందని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. నంద్యాల, రాయలసీమ ప్రాంత సమగ్ర అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించి ఓర్వకల్లో జరిగే బహిరంగ సభలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించనున్నారు.