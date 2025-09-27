Narendra Modi: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటన
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అక్టోబర్ 16న ఆంధ్రప్రదేశ్లో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో పర్యటిస్తారు. శ్రీశైలంలోని మల్లికార్జున స్వామి ఆలయాన్ని కూడా సందర్శిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వంటి కూటమి నాయకులతో పాటు, ఇటీవలి జీఎస్టీ కోతలను ఎత్తిచూపే రోడ్షోలో ప్రధాని పాల్గొంటారు.
ఆయన తన పర్యటనలో అనేక కొత్త ప్రాజెక్టులను కూడా ప్రారంభిస్తారు. మరోవైపు ప్రధాని ఏపీ పర్యటన షెడ్యూల్ ఖరారు కావడంతో.. ప్రధాని పర్యటనకు ఏర్పాట్లు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మోదీ పర్యటన నేపథ్యంలో కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాలతో పాటు శ్రీశైలంలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాటు చేయనుంది.