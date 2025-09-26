NTR Statue: అమరావతిలో 100 అడుగుల ఎత్తులో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం
అమరావతి సమీపంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని నిర్మించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ నిర్మాణం 300 అడుగుల నీరుకొండ కొండపై 100 అడుగుల ఎత్తులో నిర్మించబడుతుంది. మొత్తం ఎత్తు 600 అడుగులకు చేరుకుంటుంది. ఇది అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ స్థావరంలో దిగ్గజ నటుడు, టిడిపి వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీఆర్పై ఒక మ్యూజియం ఉంటుంది. ఇందులో ఒక మినీ థియేటర్, కన్వెన్షన్ సెంటర్ కూడా ఉంటాయి.
ఎస్కలేటర్లు, లిఫ్ట్లు ప్రవేశాన్ని కల్పిస్తాయి. ప్రస్తుతం, ప్రభుత్వం డీపీఆర్ టెండర్లను ఆహ్వానించింది. గతంలో, విగ్రహాన్ని రూపొందించడానికి, చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అభివృద్ధిని ప్లాన్ చేయడానికి ఒక కన్సల్టెన్సీని నియమించారు. కన్సల్టెన్సీ ఇప్పుడు మట్టి పరీక్షలు, సర్వేలను నిర్వహిస్తోంది.
ఇది 10 నమూనాలను సిద్ధం చేసింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తుది డిజైన్ను ఎంచుకుంటారు. తెలుగు గౌరవాన్ని జాతీయ గుర్తింపుకు తీసుకువచ్చిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్కు ఈ స్మారక చిహ్నం ఒక గొప్ప నివాళిగా నిలిచిపోవాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోంది.