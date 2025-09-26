ఏపీ విద్యా నమూనాను ప్రపంచానికి ఉదాహరణ మార్చాలి.. నారా లోకేష్ పిలుపు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతి సంవత్సరం జిల్లా ఎంపిక కమిటీ (డీఎస్సీ) పరీక్షలను నిర్వహిస్తూనే ఉంటుందని, నవంబర్లో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్)ను నిర్వహిస్తుందని విద్యా మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. గురువారం అమరావతిలో మెగా DSC 2025లో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులకు జరిగిన నియామక లేఖల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ, వచ్చే ఏడాది పారదర్శకంగా కొత్త DSC నోటిఫికేషన్ జారీ చేయబడుతుందన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పివిఎన్ మాధవ్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. కొత్త ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టిన 150 రోజుల్లోనే డిఎస్సి నిర్వహించడం ఒక చారిత్రాత్మక విజయమని లోకేష్ అన్నారు.
అయితే దీనిని ఆపడానికి 150కి పైగా కోర్టు కేసులు దాఖలు చేయబడ్డాయి. ఇది ఒక చారిత్రాత్మక విజయమని నారా లోకేష్ చెప్పుకొచ్చారు. మహిళలు, వికలాంగులు, మాజీ సైనికులు, క్రీడాకారులతో సహా వివిధ వర్గాల కింద ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు కల్పించడంతో, రికార్డు సమయంలో దాదాపు 16,000 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేయబడ్డాయి. ఎంపిక చేసిన పోస్టుల్లో దాదాపు 49.9 శాతం మహిళలకు దక్కడం గర్వకారణమని చెప్పారు.
తెలుగుదేశం ఎల్లప్పుడూ విద్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందని విద్యా మంత్రి గుర్తు చేసుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ నుండి చంద్రబాబు నాయుడు, తన వరకు మూడు తరాలు డీఎస్సీని ముందుకు తీసుకెళ్లే గౌరవాన్ని పొందాయి. ఎన్నో అడ్డంకులు ఉన్నప్పటికీ మెగా డీఎస్సీని విజయవంతంగా నిర్వహించినందుకు అధికారులు కోన శశిధర్, విజయ రామరాజు, బి. శ్రీనివాసరావు ఆకుల వెంకటరమణలను కూడా నారా లోకేష్ ప్రశంసించారు.
ఏపీ 9,600 పాఠశాలల్లో "ఒక తరగతి, ఒక ఉపాధ్యాయుడు" అనే నియమాన్ని ప్రవేశపెట్టిందని, శనివారం బ్యాగులు లేని రోజును పాటించాలని, పిల్లలకు పాఠ్యపుస్తకాల బరువును తగ్గించిందని నారా లోకేష్ అన్నారు. "ఆధ్యాత్మికవేత్త చాగంటి కోటేశ్వరరావును క్యాబినెట్ హోదాతో నైతిక విలువలపై సలహాదారుగా నియమించారు. ఆయన ఎటువంటి ప్రోత్సాహకాలను అంగీకరించకుండానే ఆ నియామకాన్ని చేపట్టారు" అని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
"పిల్లలకు నర్సరీ పాఠశాల నుండే లింగ సమానత్వం, మహిళల పట్ల గౌరవం నేర్పించాలి. నైతిక పాఠాలు, రాజ్యాంగ విలువలు, జీవిత నైపుణ్యాలను పాఠ్యాంశాల్లోకి చేర్చుతున్నారు" అని నారా లోకేష్ చెప్పారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా నమూనాను ప్రపంచానికి ఉదాహరణగా మార్చడానికి క్రమశిక్షణ, అంకితభావంతో పనిచేయాలని ఆయన కొత్త ఉపాధ్యాయులకు నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో ప్రతి బిడ్డ ప్రాథమిక అక్షరాస్యత, సంఖ్యా సామర్థ్యాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నామని నారా లోకేష్ అన్నారు.
ఏపీ విద్యా నమూనాను ప్రపంచానికి ప్రదర్శించడం, ఫిన్లాండ్, సింగపూర్లోని వ్యవస్థలను అధ్యయనం చేయడానికి మా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను పంపడం మా లక్ష్యం అని లోకేష్ పేర్కొన్నారు.