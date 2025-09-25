ప్రతి మండలంలో ఒక ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల.. నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతి మండలంలో ఒక ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయడానికి కట్టుబడి ఉందని విద్యా మంత్రి నారా లోకేష్ అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే గురజాల జగన్మోహన్ రావు, తుని ఎమ్మెల్యే యనమల దివ్య అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించిందని నారా లోకేష్ అన్నారు.
గత ప్రభుత్వం హై స్కూల్ ప్లస్ మోడల్ను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల పనితీరును నిర్వీర్యం చేసింది, దీనివల్ల కళాశాలల్లో సబ్జెక్ట్ ఉపాధ్యాయులు లేరు. మేము ఈ వ్యవస్థను సరిదిద్దాము. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలు 40 శాతం పెరిగాయి. ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం అందిస్తున్నాం. పోటీ పరీక్షలకు స్టడీ మెటీరియల్, మార్గదర్శకత్వాన్ని సరఫరా చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలను ప్రైవేట్ సంస్థలతో సమానంగా తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉందని నారా లోకేష్ అన్నారు.
ప్రతి మండలానికి కనీసం ఒక జూనియర్ కళాశాలను అందించడమే మా విధానం. రాబోయే రెండేళ్లలోపు ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించాలని మేము నిశ్చయించుకున్నాము అని నారా లోకేష్ అన్నారు. రావికంపాడు ఉన్నత పాఠశాలను జూనియర్ కళాశాలగా అప్గ్రేడ్ చేయాలన్న తుని ఎమ్మెల్యే యనమల దివ్య అభ్యర్థనను వివరంగా పరిశీలిస్తామని అన్నారు. చిత్తూరు జిల్లాలో విశ్వవిద్యాలయం కోసం డిమాండ్పై, ఈ ప్రతిపాదన చురుకైన పరిశీలనలో ఉందని లోకేష్ చెప్పారు.
గత నవంబర్లో, జిల్లాకు ఒక విశ్వవిద్యాలయం కోరుతూ ఎమ్మెల్యే జగన్మోహన్ రావు ప్రభుత్వానికి అధికారికంగా లేఖ రాశారు. ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, అపోలో విశ్వవిద్యాలయం చిత్తూరులో పనిచేస్తున్నప్పటికీ, మొదటిది భాషా-నిర్దిష్ట సంస్థ అని ఆయన అన్నారు.
ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయం ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు, చిత్తూరులో ఒక విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటామని నారా లోకేష్ తెలిపారు.