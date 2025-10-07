Shilpa Shetty: నటి శిల్పా శెట్టి పై ముంబై పోలీసులు దర్యాప్తు
బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టిని సోమవారం ముంబై పోలీసులు ఆమె ఇంట్లో నాలుగు గంటలకు పైగా ప్రశ్నించారు. ఆమె పాత ప్రకటనల సంస్థ బెస్ట్ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పై దృష్టి సారించారు. శెట్టి తన వాంగ్మూలం ఇచ్చి దర్యాప్తు కోసం పత్రాలను చూపించారు.
వ్యాపారవేత్త దీపక్ కొఠారి ఈ కేసు దాఖలు చేశారు, శెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రా వ్యాపారానికి ఉపయోగించాల్సిన దాదాపు రూ. 60 కోట్లు తీసుకున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. బదులుగా ఆ డబ్బును వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించారని కొఠారి పేర్కొన్నారు.
ఈ జంట చట్టపరమైన సమస్యలను ఎదుర్కోవడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. కుంద్రాను 2021లో ఒక అశ్లీల కేసులో అరెస్టు చేశారు మరియు బిట్కాయిన్ స్కామ్తో సంబంధం ఉన్న డబ్బు విషయాలపై ఇప్పటికీ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
శెట్టి, కుంద్రా తరచుగా విదేశాలకు ప్రయాణిస్తున్నందున పోలీసులు వారి కోసం లుక్అవుట్ నోటీసు కూడా జారీ చేశారు. కుంద్రాను త్వరలో విచారణకు పిలిచే అవకాశం ఉంది. ఇంకా ఎటువంటి అభియోగాలు నమోదు కాలేదు మరియు దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోంది.