Yash: కేజీఎఫ్ చాప్టర్-2తో టాక్సిక్ పోటీపడలేదు.. యష్ వల్లే అంతా జరిగింది: కేఆర్కే

మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025
మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025 (14:41 IST)

బాలీవుడ్ సినీ విశ్లేషకుడు కమల్ ఆర్ ఖాన్ కేఆర్కే మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రెస్‌గా మారిన కేఆర్కే ప్రస్తుతం కన్నడ నటుడు యష్‌పై పడ్డాడు. అతనిని టార్గెట్ చేస్తూ కేఆర్కే చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. 
 
యష్ రాబోయే పీరియాడికల్ యాక్షన్-డ్రామా, టాక్సిక్‌ సినిమా పనులను తప్పుబట్టాడు. యష్ ఈ సినిమా ప్రతి అంశం అంటే, రచన, దర్శకత్వంలో తలదూర్చుతున్నాడని కేఆర్కే ఆరోపించారు. దీంతో ఈ సినిమా బడ్జెట్ ఇప్పుడు దాదాపు రూ. 600 కోట్లకు చేరుకుందని కూడా ఆయన అన్నారు. టాక్సిక్ కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2 భారీ విజయంతో సరిపోలలేదని కేఆర్కే ఆరోపించారు. 
 
ఈ ఆరోపణలపై యష్ లేదా టాక్సిక్ నిర్మాతలు ఇంకా స్పందించలేదు. అయితే, గత కొన్ని నెలలుగా ఈ చిత్రం అనేక కారణాల వల్ల ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. దర్శకుడు గీతు మోహన్‌దాస్ ఇంతకు ముందు ఈ స్థాయి ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్వహించనందున కొందరు సినిమా కంటెంట్ గురించి అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. 
 
యష్ నిజంగానే అన్నీ తానే చూసుకుంటే, సినిమా ఫలితం పూర్తిగా దాన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇది ప్రేక్షకులు థియేటర్ల నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎలా స్పందిస్తారు అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 
 
ముఖ్యంగా భారతదేశం అంతటా ఈ సినిమాపై అంచనాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి, టాక్సిక్ మార్చి 2026లో విడుదల కానుంది.

స్నేహితుడి గదికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసి ప్రియురాలిని హత్య చేసిన ప్రియుడు

స్నేహితుడి గదికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసి ప్రియురాలిని హత్య చేసిన ప్రియుడునల్గొండ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తను నమ్మిన ప్రియుడే ఆమె పాలిట కాలయముడయ్యాడు. అత్యాచారం చేసి ఆమెను దారుణంగా పొడిచి చంపేసాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. నల్గొండ రూరల్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలోని అన్నారెడ్డిగూడెంకి చెందిన 17 ఏళ్ల బాలిక జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ కాలేజీకి రోజూ వెళ్లి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆమెకి గుట్టకింద అన్నారం గ్రామానికి చెందిన గడ్డం కృష్ణ అనే యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ పరిచయం కాస్తా ప్రేమగా మారింది. గత ఆరు నెలలుగా వీరిరువురూ చనువుగా తిరుగుతున్నారు.

టిక్కెట్ లేకుండా రైలెక్కి ... టీసీపైనే ఎదురుదాడి చేసిన మహిళ (వీడియో)

టిక్కెట్ లేకుండా రైలెక్కి ... టీసీపైనే ఎదురుదాడి చేసిన మహిళ (వీడియో)టిక్కెట్ లేకుండా రైలు ఎక్కిన ఓ మహిళ టీసీతోనే వాగ్వాదానికి దిగింది. టీసీపై ఎదురు దాడి చేయడంతో పాటు తనను వేధిస్తున్నాడంటూ ఆరోపించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నా ప్రియమైన శ్రీనికా.. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి స్పెషల్ వీడియో (video)

పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నా ప్రియమైన శ్రీనికా.. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి స్పెషల్ వీడియో (video)బీఆర్‌ఎస్‌ హుజూరాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌రెడ్డికి తన కుమార్తె అంటే ప్రాణం. ఆమె ఏది అడిగినా ఆమె కోసం చేస్తారు. తన కుమార్తె ఏ సెలెబ్రిటీనీ కలవాలన్నా.. అందుకు అన్నీ ఏర్పాట్లు చేస్తారు. గతంలో క్రికెటర్లను కూడా కౌశిక్ రెడ్డి తన తనయ కోసం కలిసేలా వారి దగ్గర ఆటోగ్రాఫ్ తీసిచ్చారు. తాజాగా తన కుమార్తె పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని.. భావోద్వేగ పోస్టు చేశారు. అలాగే ఓ వీడియోను కూడా పోస్టు చేశారు.

వడ్డీ వ్యాపారి ఇంటిపై దాడి... ఫర్నీచర్‌కు నిప్పు (వీడియో)

వడ్డీ వ్యాపారి ఇంటిపై దాడి... ఫర్నీచర్‌కు నిప్పు (వీడియో)తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లాలో ఓ వడ్డీ వ్యాపారిపై బాధితులు తిరగబడ్డారు. రూ.10 కోట్లు ఎగ్గొట్టినందుకు ఈ వడ్డీ వ్యాపారి ఇంటిపై బాధితులు దాడికి తెగబడ్డారు. ఇంటిలోని ఫర్నీచర్‌ను ధ్వంసం చేసి ఇంటికి నిప్పు పెట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

నా భార్య రాత్రులు నాగినిగా మారి కాటేస్తోంది : భర్త ఫిర్యాదు

నా భార్య రాత్రులు నాగినిగా మారి కాటేస్తోంది : భర్త ఫిర్యాదుకట్టుకున్న భార్యపై ఓ భర్త చేసిన ఫిర్యాదు వింతగాను, విచిత్రంగానూ ఉంది. తన భార్య రాత్రి పూట నాగినిలా మారి కాటేస్తోందని జిల్లా మేజిస్ట్రేట్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సీతాపూర్‌ జిల్లాలో జరిగింది.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
