Yash: కేజీఎఫ్ చాప్టర్-2తో టాక్సిక్ పోటీపడలేదు.. యష్ వల్లే అంతా జరిగింది: కేఆర్కే
బాలీవుడ్ సినీ విశ్లేషకుడు కమల్ ఆర్ ఖాన్ కేఆర్కే మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రెస్గా మారిన కేఆర్కే ప్రస్తుతం కన్నడ నటుడు యష్పై పడ్డాడు. అతనిని టార్గెట్ చేస్తూ కేఆర్కే చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.
యష్ రాబోయే పీరియాడికల్ యాక్షన్-డ్రామా, టాక్సిక్ సినిమా పనులను తప్పుబట్టాడు. యష్ ఈ సినిమా ప్రతి అంశం అంటే, రచన, దర్శకత్వంలో తలదూర్చుతున్నాడని కేఆర్కే ఆరోపించారు. దీంతో ఈ సినిమా బడ్జెట్ ఇప్పుడు దాదాపు రూ. 600 కోట్లకు చేరుకుందని కూడా ఆయన అన్నారు. టాక్సిక్ కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2 భారీ విజయంతో సరిపోలలేదని కేఆర్కే ఆరోపించారు.
ఈ ఆరోపణలపై యష్ లేదా టాక్సిక్ నిర్మాతలు ఇంకా స్పందించలేదు. అయితే, గత కొన్ని నెలలుగా ఈ చిత్రం అనేక కారణాల వల్ల ట్రెండింగ్లో ఉంది. దర్శకుడు గీతు మోహన్దాస్ ఇంతకు ముందు ఈ స్థాయి ప్రాజెక్ట్ను నిర్వహించనందున కొందరు సినిమా కంటెంట్ గురించి అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు.
యష్ నిజంగానే అన్నీ తానే చూసుకుంటే, సినిమా ఫలితం పూర్తిగా దాన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇది ప్రేక్షకులు థియేటర్ల నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎలా స్పందిస్తారు అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా భారతదేశం అంతటా ఈ సినిమాపై అంచనాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి, టాక్సిక్ మార్చి 2026లో విడుదల కానుంది.