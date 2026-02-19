మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?
ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.
కల్తీ.. ఆమాటకొస్తే తిరుమల లడ్డు సైతం కల్తీ అయిపోయింది. ప్రజల ఆరోగ్యం గురించి పట్టని పరిస్థితులు దాపురించాయి. కనుక ఏ పదార్థం తినాలన్నా ఒకటికి నాలుగుసార్లు ఆలోచించుకుని తినాల్సి వుంటుంది. కల్తీలేని కోడిగుడ్లు తింటూ, కల్తీ కాని పాలు తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరం బలంగా, అవసరమైనంత శక్తి చేకూరాలంటే కోడిగుడ్లు తింటూ, పాలు తాగాలని చెబుతుంటారు వైద్యులు. ఈ గుడ్లు, పాలు వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
కోడిగుడ్లు, పాలు రెండూ ప్రోటీన్ యొక్క మంచి మూలాలు, ఇవి కండరాలు, కణజాలం నిర్మాణానికి మేలు చేస్తాయి.
గుడ్లు, పాలు రెండూ కాల్షియం వనరులు కనుక ఎముక పుష్టికి దోహదపడతాయి.
కోడిగుడ్లు లోని కోలిన్ మెదడు పనితీరు, కణ త్వచం ఏర్పడటానికి ముఖ్యమైన పోషకం.
కోడిగుడ్లులో వుండే ఫోలేట్ పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది.
గుడ్లు లోని విటమిన్ డి కండరాల ఆరోగ్యానికి, పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది.
కోడిగుడ్లు లోని ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు కండరాల ఆరోగ్యం, పెరుగుదలకు తోడ్పడతాయి.
కోడి గుడ్లు, పాలు రెండింటీలోనూ ఐరన్ ఉంటుంది కనుక వీటిని తీసుకుంటుండాలి.