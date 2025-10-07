మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025
మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025 (12:53 IST)

అక్టోబర్ 2న విడుదలైన రిషబ్ శెట్టి కాంతారా చాప్టర్ 1 బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు రాబట్టింది. కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.350 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.

ఈ చిత్రం కర్ణాటకలో అనూహ్యంగా మంచి ప్రదర్శన ఇవ్వడమే కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాలు, కేరళ, తమిళనాడు, హిందీ మార్కెట్లలో కూడా బలమైన సంఖ్యలను నమోదు చేసింది.

ఐదవ రోజు కలెక్షన్లు బాగా తగ్గినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో మాత్రమే ఈ చిత్రం రూ.50 కోట్లకు పైగా వసూలు చేయడం ఒక అద్భుతమైన ఘనత. దీనితో రుక్మిణి వసంత్ క్రేజ్ మరింత పెరిగింది.
 
ఇక రిషబ్ శెట్టి గ్రాఫ్ పెరుగుతూనే ఉంది. అతను ఇప్పటికే జై హనుమాన్‌తో సహా రెండు భారీ బడ్జెట్ తెలుగు ప్రాజెక్టులపై సంతకం చేశాడు. అలాగే రుక్మిణి వసంత్ తదుపరి టాప్ హీరోయిన్‌గా ఎదుగుతోంది. రుక్మిణి ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్‌కు సంతకం చేసినట్లు సమాచారం. అయితే మేకర్స్ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. 
 
కాంతార చాప్టర్-1లో ఆమె ప్రదర్శించిన అందం, నటనను బట్టి, ఆమెకు తెలుగు చిత్రనిర్మాతల నుండి ఆఫర్లు వెల్లువెత్తుతాయని భావిస్తున్నారు. మదరాసి, ఏస్ అపజయాల తర్వాత, రుక్మిణి కెరీర్ గ్రాఫ్ గురించి చాలా మందికి సందేహాలు ఉన్నాయి. కానీ కాంతార చాప్టర్-1లో తన అద్భుతమైన నటనతో ఆమె అందరికీ తానేంటో నిరూపించింది. 
 
అన్ని వర్గాల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఇక ఎన్టీఆర్ నటించిన ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహించిన డ్రాగన్ నిర్మాతలు ఆమె పేరును అధికారికంగా ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారో చూడాలి.

స్నేహితుడి గదికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసి ప్రియురాలిని హత్య చేసిన ప్రియుడు

స్నేహితుడి గదికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసి ప్రియురాలిని హత్య చేసిన ప్రియుడునల్గొండ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తను నమ్మిన ప్రియుడే ఆమె పాలిట కాలయముడయ్యాడు. అత్యాచారం చేసి ఆమెను దారుణంగా పొడిచి చంపేసాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. నల్గొండ రూరల్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలోని అన్నారెడ్డిగూడెంకి చెందిన 17 ఏళ్ల బాలిక జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ కాలేజీకి రోజూ వెళ్లి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆమెకి గుట్టకింద అన్నారం గ్రామానికి చెందిన గడ్డం కృష్ణ అనే యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ పరిచయం కాస్తా ప్రేమగా మారింది. గత ఆరు నెలలుగా వీరిరువురూ చనువుగా తిరుగుతున్నారు.

టిక్కెట్ లేకుండా రైలెక్కి ... టీసీపైనే ఎదురుదాడి చేసిన మహిళ (వీడియో)

టిక్కెట్ లేకుండా రైలెక్కి ... టీసీపైనే ఎదురుదాడి చేసిన మహిళ (వీడియో)టిక్కెట్ లేకుండా రైలు ఎక్కిన ఓ మహిళ టీసీతోనే వాగ్వాదానికి దిగింది. టీసీపై ఎదురు దాడి చేయడంతో పాటు తనను వేధిస్తున్నాడంటూ ఆరోపించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నా ప్రియమైన శ్రీనికా.. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి స్పెషల్ వీడియో (video)

పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నా ప్రియమైన శ్రీనికా.. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి స్పెషల్ వీడియో (video)బీఆర్‌ఎస్‌ హుజూరాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌రెడ్డికి తన కుమార్తె అంటే ప్రాణం. ఆమె ఏది అడిగినా ఆమె కోసం చేస్తారు. తన కుమార్తె ఏ సెలెబ్రిటీనీ కలవాలన్నా.. అందుకు అన్నీ ఏర్పాట్లు చేస్తారు. గతంలో క్రికెటర్లను కూడా కౌశిక్ రెడ్డి తన తనయ కోసం కలిసేలా వారి దగ్గర ఆటోగ్రాఫ్ తీసిచ్చారు. తాజాగా తన కుమార్తె పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని.. భావోద్వేగ పోస్టు చేశారు. అలాగే ఓ వీడియోను కూడా పోస్టు చేశారు.

వడ్డీ వ్యాపారి ఇంటిపై దాడి... ఫర్నీచర్‌కు నిప్పు (వీడియో)

వడ్డీ వ్యాపారి ఇంటిపై దాడి... ఫర్నీచర్‌కు నిప్పు (వీడియో)తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లాలో ఓ వడ్డీ వ్యాపారిపై బాధితులు తిరగబడ్డారు. రూ.10 కోట్లు ఎగ్గొట్టినందుకు ఈ వడ్డీ వ్యాపారి ఇంటిపై బాధితులు దాడికి తెగబడ్డారు. ఇంటిలోని ఫర్నీచర్‌ను ధ్వంసం చేసి ఇంటికి నిప్పు పెట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

నా భార్య రాత్రులు నాగినిగా మారి కాటేస్తోంది : భర్త ఫిర్యాదు

నా భార్య రాత్రులు నాగినిగా మారి కాటేస్తోంది : భర్త ఫిర్యాదుకట్టుకున్న భార్యపై ఓ భర్త చేసిన ఫిర్యాదు వింతగాను, విచిత్రంగానూ ఉంది. తన భార్య రాత్రి పూట నాగినిలా మారి కాటేస్తోందని జిల్లా మేజిస్ట్రేట్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సీతాపూర్‌ జిల్లాలో జరిగింది.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
