Rukmini Vasanth: కాంతారా హీరోయిన్కు టాలీవుడ్ ఆఫర్లు.. ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్లో సంతకం చేసిందా?
అక్టోబర్ 2న విడుదలైన రిషబ్ శెట్టి కాంతారా చాప్టర్ 1 బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు రాబట్టింది. కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.350 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
ఈ చిత్రం కర్ణాటకలో అనూహ్యంగా మంచి ప్రదర్శన ఇవ్వడమే కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాలు, కేరళ, తమిళనాడు, హిందీ మార్కెట్లలో కూడా బలమైన సంఖ్యలను నమోదు చేసింది.
ఐదవ రోజు కలెక్షన్లు బాగా తగ్గినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో మాత్రమే ఈ చిత్రం రూ.50 కోట్లకు పైగా వసూలు చేయడం ఒక అద్భుతమైన ఘనత. దీనితో రుక్మిణి వసంత్ క్రేజ్ మరింత పెరిగింది.
ఇక రిషబ్ శెట్టి గ్రాఫ్ పెరుగుతూనే ఉంది. అతను ఇప్పటికే జై హనుమాన్తో సహా రెండు భారీ బడ్జెట్ తెలుగు ప్రాజెక్టులపై సంతకం చేశాడు. అలాగే రుక్మిణి వసంత్ తదుపరి టాప్ హీరోయిన్గా ఎదుగుతోంది. రుక్మిణి ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్కు సంతకం చేసినట్లు సమాచారం. అయితే మేకర్స్ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
కాంతార చాప్టర్-1లో ఆమె ప్రదర్శించిన అందం, నటనను బట్టి, ఆమెకు తెలుగు చిత్రనిర్మాతల నుండి ఆఫర్లు వెల్లువెత్తుతాయని భావిస్తున్నారు. మదరాసి, ఏస్ అపజయాల తర్వాత, రుక్మిణి కెరీర్ గ్రాఫ్ గురించి చాలా మందికి సందేహాలు ఉన్నాయి. కానీ కాంతార చాప్టర్-1లో తన అద్భుతమైన నటనతో ఆమె అందరికీ తానేంటో నిరూపించింది.
అన్ని వర్గాల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఇక ఎన్టీఆర్ నటించిన ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహించిన డ్రాగన్ నిర్మాతలు ఆమె పేరును అధికారికంగా ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారో చూడాలి.