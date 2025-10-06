సీనియర్ ఎన్టీఆర్ చరిత్ర సృష్టించారు.. మూడేళ్లలో రూ.2.41 కోట్లు సంపాదించాను.. ప్రశాంత్ కిషోర్
బీహార్ ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్, సీనియర్ ఎన్టీఆర్ను కొనియాడారు. భారతదేశంలో మొట్టమొదటి విజయవంతమైన రాజకీయ స్టార్ట్-అప్ను దివంగత ఎన్.టి. రామారావు (ఎన్.టి.ఆర్) ప్రారంభించారని ప్రశాంత్ కిషోర్ అన్నారు. సినీ పరిశ్రమ నుండి వచ్చినప్పటికీ భారత రాజకీయాలను పునర్నిర్మించినందుకు ఎన్టీఆర్ను ఆయన ప్రశంసించారు. రథ యాత్రల భావనను ఎన్టీఆర్ ప్రవేశపెట్టారని, అప్పటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీకి ఆయన పెద్ద సవాలుగా మారారని కిషోర్ అన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్, అంతకు మించి రాజకీయాల గమనాన్ని మార్చినప్పటికీ, ప్రజలు తరచుగా ఎన్టీఆర్ ప్రభావాన్ని ఎప్పటికీ మరిచిపోరని తెలిపారు. ఎన్.టి.ఆర్, రాజకీయ నాయకుడు కాకపోయినా, ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి పెద్ద రాష్ట్రాన్ని గెలుచుకున్నారు. ఇందిరా గాంధీని ఓడించి చరిత్ర సృష్టించారని జన్ సురాజ్ చీఫ్ ప్రశాంత్ కిషోర్ అన్నారు. ఇలాంటి ఎదుగుదలను కలిగి ఉన్న అస్సాంకు చెందిన ప్రఫుల్ల కుమార్ మహంతతో కూడా ఆయన సారూప్యతలను చూపించారు.
నేటి తరం రాజకీయ ఆవిష్కరణలు నరేంద్ర మోదీ లేదా అరవింద్ కేజ్రీవాల్తో మాత్రమే ప్రారంభమయ్యాయని, కానీ చరిత్ర వేరే కథ చెబుతుందని కిషోర్ వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు తెలుగుదేశం పార్టీ (టిడిపి) నాయకులను, మద్దతుదారులను సంతోషపరిచాయి. భారత రాజకీయాల్లో ఎన్టీఆర్ శాశ్వత వారసత్వాన్ని కిషోర్ గుర్తించడాన్ని అభినందిస్తూ చాలామంది ఈ వీడియోను ఆన్లైన్లో షేర్ చేస్తున్నారు.
మరోవైపు పనిలో పనిగా జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ బీహార్లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో తన ఆదాయాన్ని వెల్లడించారు. గత మూడు సంవత్సరాలలో కంపెనీలకు లేదా వ్యక్తులకు లేదా పార్టీలకు ఇచ్చిన సలహాల ద్వారా రూ. 241 కోట్లు సంపాదించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇందులో దాదాపు రూ. 31 కోట్లు జీఎస్టీ చెల్లించినట్లు తెలిపారు. ఇది తన ఆదాయంలో 18 శాతమని ఆయన వెల్లడించారు.