సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025 (23:01 IST)

సీనియర్ ఎన్టీఆర్ చరిత్ర సృష్టించారు.. మూడేళ్లలో రూ.2.41 కోట్లు సంపాదించాను.. ప్రశాంత్ కిషోర్

బీహార్ ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్, సీనియర్ ఎన్టీఆర్‌ను కొనియాడారు. భారతదేశంలో మొట్టమొదటి విజయవంతమైన రాజకీయ స్టార్ట్-అప్‌ను దివంగత ఎన్.టి. రామారావు (ఎన్.టి.ఆర్) ప్రారంభించారని ప్రశాంత్ కిషోర్ అన్నారు. సినీ పరిశ్రమ నుండి వచ్చినప్పటికీ భారత రాజకీయాలను పునర్నిర్మించినందుకు ఎన్టీఆర్‌ను ఆయన ప్రశంసించారు. రథ యాత్రల భావనను ఎన్టీఆర్ ప్రవేశపెట్టారని, అప్పటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీకి ఆయన పెద్ద సవాలుగా మారారని కిషోర్ అన్నారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్, అంతకు మించి రాజకీయాల గమనాన్ని మార్చినప్పటికీ, ప్రజలు తరచుగా ఎన్టీఆర్ ప్రభావాన్ని ఎప్పటికీ మరిచిపోరని తెలిపారు. ఎన్.టి.ఆర్, రాజకీయ నాయకుడు కాకపోయినా, ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి పెద్ద రాష్ట్రాన్ని గెలుచుకున్నారు. ఇందిరా గాంధీని ఓడించి చరిత్ర సృష్టించారని జన్ సురాజ్ చీఫ్ ప్రశాంత్ కిషోర్ అన్నారు. ఇలాంటి ఎదుగుదలను కలిగి ఉన్న అస్సాంకు చెందిన ప్రఫుల్ల కుమార్ మహంతతో కూడా ఆయన సారూప్యతలను చూపించారు. 
 
నేటి తరం రాజకీయ ఆవిష్కరణలు నరేంద్ర మోదీ లేదా అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌తో మాత్రమే ప్రారంభమయ్యాయని, కానీ చరిత్ర వేరే కథ చెబుతుందని కిషోర్ వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు తెలుగుదేశం పార్టీ (టిడిపి) నాయకులను, మద్దతుదారులను సంతోషపరిచాయి. భారత రాజకీయాల్లో ఎన్టీఆర్ శాశ్వత వారసత్వాన్ని కిషోర్ గుర్తించడాన్ని అభినందిస్తూ చాలామంది ఈ వీడియోను ఆన్‌లైన్‌లో షేర్ చేస్తున్నారు.
 
మరోవైపు పనిలో పనిగా జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ బీహార్‌లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో తన ఆదాయాన్ని వెల్లడించారు. గత మూడు సంవత్సరాలలో కంపెనీలకు లేదా వ్యక్తులకు లేదా పార్టీలకు ఇచ్చిన సలహాల ద్వారా రూ. 241 కోట్లు సంపాదించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇందులో దాదాపు రూ. 31 కోట్లు జీఎస్టీ చెల్లించినట్లు తెలిపారు. ఇది తన ఆదాయంలో 18 శాతమని ఆయన వెల్లడించారు.

విజయ్ దేవరకొండ కారు ప్రమాదం.. హీరో సురక్షితం

విజయ్ దేవరకొండ కారు ప్రమాదం.. హీరో సురక్షితంటాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ కారు సోమవారం రాత్రి ప్రమాదానికి గురైంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఉండవల్లి సమీపంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఆయన జాతీయ రహదారి 44లో ఏపీలోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా మినీ లారీ ఒకటి కారును ఓవర్ టేక్ చేయబోయి విజయ్ దేవరకొండ ప్రయాణిస్తున్న కారును ఢీకొట్టింది. దీంతో కారు ముందు భాగం బాగా దెబ్బతింది.

Balakrishna: చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ సినిమాలు ఆగిపోవడానికి వారే కారకులా!

Balakrishna: చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ సినిమాలు ఆగిపోవడానికి వారే కారకులా!ఈమధ్య అగ్రహీరోల సినిమాలు దసరానాడు ప్రారంభోత్సవాలు జరగనున్నాయని ప్రకటించారు నిర్మాణ సంస్థలు. కానీ అవి కార్యరూపం దాల్చలేదు. అందుకు రకరకాల కారణాలు చెబుతున్నా అసలు కారణంవేరుగా వుందని సినివర్గాలు తెలియజేస్తున్నారు. నటీనటులును ఎవరినైనా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ అనుభవం వున్న టెక్నీషియన్లు దొరకడం కష్టంగా వుందని తెలుస్తోంది.

Naga Shaurya: మాస్ హీరోగా నిలబడేందుకు కష్టపడుతున్న నాగ శౌర్య

Naga Shaurya: మాస్ హీరోగా నిలబడేందుకు కష్టపడుతున్న నాగ శౌర్యహీరో నాగ శౌర్య రెండు సినిమాలు మినహా పెద్దగా ఆడిందిలేదు. కొన్ని మాస్ ఇమేజ్ తో సినిమాలు చేసినా బెడిసికొట్టింది. అయినా మరోసారి అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కాకపోతే వినోదం కూడా మేళవించి నటుడిగా నిలబడాలని కంకణం కట్టుకున్నారు. పెండ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన నటిస్తున్న చిత్రం బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్. నూతన దర్శకుడు రామ్ దేసినా (రమేష్) దర్శకత్వంలో శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

Raghav Juyal: నాని ప్యారడైజ్ లో బాలీవుడ్ నటుడు రాఘవ్ జుయల్ ప్రవేశం

Raghav Juyal: నాని ప్యారడైజ్ లో బాలీవుడ్ నటుడు రాఘవ్ జుయల్ ప్రవేశంనాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్ లో దసరా తర్వాత చేస్తున్న చిత్రం ప్యారడైజ్. షూటింగ్ చిత్రీకరణ సాగుతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలో విలన్ గా మోహన్ బాబు ప్రవేశించారు. షూటింగ్ కూడా ఆయనపై చిత్రీకరించారు. తాజాగా ఇందులో మరో కీలక పాత్రను డెహ్రాడూన్ కు చెందిన నటుడు, కొరియోగ్రాఫర్ రాఘవ్ జుయల్ నటిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ద్రీవీకరిస్తూ దర్శకుడు ప్యారడైజ్ కార్యాలయంలో జుయల్ కు సీన్ వివరిస్తున్న ఫొటోను షేర్ చేశారు. మోహన్ బాబు కొడుకుగా నటిస్లున్నాడా అనేది తెలియాల్సి వుంది.

Prabhas: రాజా సాబ్ ట్రైలర్ కు రెస్పాన్స్ - యూరప్ లో ప్రభాస్ తో రెండు పాటల చిత్రీకరణ

Prabhas: రాజా సాబ్ ట్రైలర్ కు రెస్పాన్స్ - యూరప్ లో ప్రభాస్ తో రెండు పాటల చిత్రీకరణరెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ రాజా సాబ్ ట్రైలర్ రీసెంట్ గా రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది. 40 మిలియన్ల ప్యూస్ కు పైగా వచ్చిందని చిత్ర యూనిట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది. అదే విధంగా ప్రభాస్ తోపాటు హీరోయిన్లపై రెండు పాటల చిత్రీకరణ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం దర్శకుడు మారుతీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాత ఎస్.కె.ఎన్. యూరప్ వెలుతున్న పొటోలను షేర్ చేశారు. మరో వైపు చిత్రీకరణ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఇంకోవైపు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా సాగుతున్నాయి.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
