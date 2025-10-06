ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ పైన ట్రంప్ టార్గెట్?!, ఏం చేసారో తెలుసా?
ట్రంప్ ఈసారి ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ పైన గురిపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారతీయ విద్యార్థులను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేసే కొత్త ఆదేశాన్ని జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన విధించిన భారీ సుంకాలు భారతదేశంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపడంలో విఫలమైన తర్వాత ట్రంప్ బుర్ర తిరిగడంతో కొత్త ఆలోచనలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. మీడియాలో వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, ట్రంప్ పరిపాలన తొమ్మిది విశ్వవిద్యాలయాలకు కొన్ని షరతులను పాటించాలని ఒక మెమో పంపింది. అవి పాటిస్తేనే వారికి సమాఖ్య నిధులకు ప్రాధాన్యతా ప్రాప్యత లభిస్తుందని నిబంధనలు పెట్టిందట.
ట్రంప్ పంపిన ఈ కొత్త మెమో ప్రకారం, అమెరికన్ కళాశాలలు మొత్తం అంతర్జాతీయ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థుల సంఖ్యను 15 శాతానికి పరిమితం చేయాలి.
మొత్తం విద్యార్థులలో 5 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది ఒకే దేశం నుండి రాకూడదు.(సింహభాగం భారతదేశం నుంచి వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే)
విదేశీ విద్యార్థుల నమోదులను తగ్గించాలని మెమో విశ్వవిద్యాలయాలను కోరుతోంది
ఈ నిబంధన ఇప్పుడు ప్రవేశాలు, వీసాలు పొందడంలో మరింత ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనే భారతీయ విద్యార్థులకు పెద్ద సవాలును సృష్టిస్తుంది.
విదేశీ విద్యార్థుల నమోదును తగ్గించాలని, సంప్రదాయవాద విలువలను దెబ్బతీసే విభాగాలను సంస్కరించాలని విశ్వవిద్యాలయాలను నిర్దేశిస్తుంది.
ఈ తొమ్మిది నిర్దిష్ట విశ్వవిద్యాలయాలను ఎందుకు ఎంచుకున్నారో వైట్ హౌస్ ఇంకా బహిరంగంగా వివరించలేదు.
భారీ సుంకాల కారణంగా భారతదేశంతో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఈ ఆదేశం రావడం గమనించాల్సిన విషయం. భారత వస్తువులపై అమెరికా 50 శాతం సుంకాన్ని విధించింది, అందులో భారతదేశం రష్యా చమురు కొనుగోలుకు సంబంధించిన 25 శాతం సుంకం కూడా ఉంది. ఈ చర్య వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యం అమెరికాకు అనుకూలమైన వాణిజ్య ఒప్పందానికి అంగీకరించేలా భారతదేశంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడమేనని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే, భారతదేశం ఏకపక్ష ఒప్పందాన్ని అంగీకరించడానికి ఇష్టపడటం లేదు. రెండు దేశాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ఒప్పందంపై పట్టుబడుతోంది.
సుంకాలతో పాటు, ట్రంప్ H-1B వీసా రుసుములను కూడా తీవ్రంగా పెంచడం ద్వారా భారతదేశానికి దెబ్బ తగిలింది. ఆయన తాజా చర్య అమెరికా తన స్వంత ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా తన పరిపాలనా, వీసా నిబంధనలను కఠినతరం చేయవచ్చని భారతదేశానికి సంకేతాలిస్తోంది. మరోవైపు ట్రంప్ నిర్ణయాలు అమెరికా అభివృద్ధికి భస్మాసుర హస్తం లాంటిదని అక్కడి నిపుణులు చాలామంది వాదిస్తున్నారు.