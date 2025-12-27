శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. చిట్కాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025 (14:59 IST)

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

Anjeer
రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి.
అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది.
అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి.
రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.
అంజీర పాలులో అధిక మొత్తంలో ఇనుము ఉంటుంది, ఇది రక్తహీనతను తొలగిస్తుంది.
 

బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో తెలిస్తే షాకవుతారు.. తెలుసా?

బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో తెలిస్తే షాకవుతారు.. తెలుసా?భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. దానికి అనుగుణంగానే, మన దేశంలో పనిచేస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు భారీ ఆర్థిక వనరులను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, భారతదేశంలోని ప్రముఖ జాతీయ పార్టీలైన బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల ఆర్థిక గణాంకాలు అందరికీ షాకిస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో జరిగిన ఇటీవల ఢిల్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఈ రెండు పార్టీలు సమర్పించిన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వివరాలను పరిశీలిద్దాం. బీజేపీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించిన వివరాల ప్రకారం, ఆ కాషాయ పార్టీకి రూ. 6,900 కోట్ల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది.

అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుంది.. మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి

అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుంది.. మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డిఅన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుందని, ఈ విషయంలో ప్రజలు ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దని రాష్ట్రమంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. అన్నమయ్య జిల్లాలోని రాజంపేటను కడప జిల్లాలో కలిపి, రాయచోటిని మదనపల్లి జిల్లాలో కలిపే ప్రతిపాదనపై ప్రభుత్వం కీలక ఆలోచనలు చేస్తోంది. దీంతో రాయచోటి వాసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Hyderabad: అమ్మపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటిస్తుంటే.. కన్నబిడ్డ కళ్లారా చూశాడు..

Hyderabad: అమ్మపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటిస్తుంటే.. కన్నబిడ్డ కళ్లారా చూశాడు..హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఒక దారుణ హత్య నగరాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. నల్లకుంట ప్రాంతంలో, వెంకటేష్ (32) అనే వ్యక్తి తన భార్య త్రివేణిని (26) వారి ఇంట్లోనే సజీవ దహనం చేయడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆవేదనకు, దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. ఈ దంపతులు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరి స్వస్థలం నల్గొండ జిల్లా. వెంకటేష్ తన భార్యను నిరంతరం అనుమానిస్తూ వేధించేవాడని ఇరుగుపొరుగు వారు చెబుతున్నారు.

మరాఠీ మాట్లాడటం లేదని కన్నబిడ్డను కొట్టి చంపేసిన కన్నతల్లి

మరాఠీ మాట్లాడటం లేదని కన్నబిడ్డను కొట్టి చంపేసిన కన్నతల్లిఓ కసాయి తల్లి అత్యంత దారుణానికి పాల్పడింది. మరాఠీ భాష మాట్లాడటం లేదన్న కోపంతో కన్నబిడ్డను గొంతునులిమి చంపేసింది. ఈ దారుణం మహారాష్ట్రలోని నవీ ముంబై కాలంబోలీలో వెలుగు చూసింది. కన్నబిడ్డ గుండెపోటుతో చనిపోయిందని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ.. పోలీసుల విచారణలో అసలు నిజాన్ని వెల్లడించింది.

ఇదేనా వికసిత్ భారత్ - మోడీ సభలో సమోసాల కోసం కొట్లాట (వీడియో వైరల్)

ఇదేనా వికసిత్ భారత్ - మోడీ సభలో సమోసాల కోసం కొట్లాట (వీడియో వైరల్)ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం వికసిత్ భారత్ పేరుతో ముందుకుసాగుతోంది. అనేక రంగాల్లో భారత్‌ను అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు ముమ్మరంగా కృషి చేస్తోంది. ఇప్పటికే పలు రంగాల్లో ప్రపంచ దేశాల జాబితాలో టాప్-3లోకి వచ్చింది. అయితే, దేశీయంగా మాత్రం భారత పౌరులు ఏమాత్రం తమ బుద్ధిని మార్చుకోవడం లేదు. దీంతో ప్రపంచ దేశాల్లో నవ్వులపాలవుతున్నాం.

Watch More Videos

Simran Choudhary: వానర మూవీ టైటిల్ ను వనవీర గా మార్చిన సెన్సార్

Simran Choudhary: వానర మూవీ టైటిల్ ను వనవీర గా మార్చిన సెన్సార్అవినాష్ తిరువీధుల హీరోగా, దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న సినిమా "వనవీర". ఈ చిత్రంలో సిమ్రాన్ చౌదరి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. నందు ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నారు. "వనవీర" చిత్రాన్ని శంతను పత్తి సమర్పణలో సిల్వర్ స్క్రీన్ సినిమాస్ బ్యానర్ పై అవినాష్ బుయానీ, ఆలపాటి రాజా, సి.అంకిత్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు.

సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాటపై చార్జిషీట్ : నిందితుడుగా అల్లు అర్జున్ .. నంబర్ ఎంతంటే?

సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాటపై చార్జిషీట్ : నిందితుడుగా అల్లు అర్జున్ .. నంబర్ ఎంతంటే?గత యేడాది డిసెంబరు నెలలో 'పుష్ప-2' మూవీ విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్డు వద్ద ఉన్న సంధ్య థియేటర్ వద్ద తొక్కిసలాట సంభవించింది. ఈ ఘటనకు కారణాలను వివరిస్తూ చార్జిషీటును తయారు చేశారు. ఇందులో మొత్తం 23 మంది నిందితులుగా ఉన్నారు. 'పుష్ప' మూవీ హీరో అల్లు అర్జున్ 11వ నిందితుడుగా చేర్చారు. మొత్తం 23 మంది నిందితుల్లో 14 మందిని అరెస్టు చేశారు. అలాగే, మరో తొమ్మిది మంది ముందస్తు బెయిల్ పొందారు. వీరికి కూడా నోటీసులు జారీ చేశారు.

Sanjana Garlani: బిగ్ బాస్ టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్ గెలుపు నాది కాదు: సంజనా గర్లాని

Sanjana Garlani: బిగ్ బాస్ టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్ గెలుపు నాది కాదు: సంజనా గర్లానిఓ ఐదేళ్ళ క్రితం నా ప్రమేయం లేకుండా జరిగిన ఓ సంఘటన నా జీవితాన్ని,కెరీర్ ని ఒక కుదుపు కుదిపేసింది. అయితే స్వతహా నేను ఫైటర్ ని. అందుకే ప్రతికూల పరిస్థితులతో నేను పెద్ద పోరాటమే చేశాను. చివరికి విజేతగా నిలిచాను" అంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు బిగ్ బాస్ సీజన్-9లో టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్ గా నిలిచిన ప్రముఖ హీరోయిన్ సంజనా గర్లాని.

సంస్కారులు అని చెప్పుకునే వాళ్లను మొరుగుతూనే ఉండనివ్వండి.. ప్రకాష్ రాజ్

సంస్కారులు అని చెప్పుకునే వాళ్లను మొరుగుతూనే ఉండనివ్వండి.. ప్రకాష్ రాజ్సినీ నటి, యాంకర్ అనసూయకు ప్రముఖ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సంపూర్ణ మద్దతు పలికారు. సంస్కారులు అని చెప్పుకునే వాళ్లను మొరుగుతూనే ఉండనివ్వండి అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

Priyanka Mohan: 666: ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్ లో ప్రియాంక మోహ‌న్‌ లుక్

Priyanka Mohan: 666: ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్ లో ప్రియాంక మోహ‌న్‌ లుక్ధనంజయ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ‘666: ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్’ సినిమాలో డా. శివరాజ్‌కుమార్ కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సినిమా మూడు షెడ్యూల్స్ షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. భారీ బడ్జెట్‌తో, పెద్ద స్థాయిలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలోకి ఇప్పుడు పాపుల‌ర్ హీరోయిన్ ప్రియాంక మోహన్ జాయిన్ అయ్యారు. తాజాగా ఈ సినిమాలో ఆమె ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్స్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేసింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com