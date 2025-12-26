శుక్రవారం, 26 డిశెంబరు 2025
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 26 డిశెంబరు 2025 (19:43 IST)

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

bad cholesterol
శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము.
 
కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి.
క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.
ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం
ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది.
ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి.
తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.
ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి.
వాల్ నట్స్, బాదం పప్పు వంటి గింజలను తింటుండాలి.

ఆస్ట్రేలియా తరహాలో 16 యేళ్ళలోపు చిన్నారులకు సోషల్ మీడియా బ్యాన్...

ఆస్ట్రేలియా తరహాలో 16 యేళ్ళలోపు చిన్నారులకు సోషల్ మీడియా బ్యాన్...ఆస్ట్రేలియా తరహాలోనే 16యేళ్ళ లోపు చిన్నారులకు సోషల్ మీడియా నిషేధించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని కేంద్రానికి మద్రాస్ హైకోర్టు మదురై బెంచ్ సూచించింది. ఈ మేరకు ఎస్.విజయ్ కుమార్ అనేవ్యక్తి దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంపై విచారణ జరిపిన కోర్టు పై విధంగా వ్యాఖ్యానించారు.

పిజ్జా, బర్గర్ తిని ఇంటర్ విద్యార్థిని మృతి, ప్రేవుల్లో ఇరుక్కుపోయి...

పిజ్జా, బర్గర్ తిని ఇంటర్ విద్యార్థిని మృతి, ప్రేవుల్లో ఇరుక్కుపోయి...మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని అమ్రోహాలో ఇంటర్ చదువుతున్న 16 ఏళ్ల విద్యార్థిని ఫాస్ట్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మరణించింది. ఫాస్ట్ ఫుడ్ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల ఆమె ప్రేవుల్లో వాటికి చెందిన పదార్థాలు ఇరుక్కుపోయి జీర్ణవ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని వైద్యులు నిర్ధారించారు. అహానా చిన్నప్పటి నుంచి ఫాస్ట్ ఫుడ్ ప్రియురాలు. ఆమె చౌ మెయిన్, మ్యాగీ, పిజ్జా, బర్గర్లు వంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ పదార్థాలను ఎక్కువగా తినేదని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఆమెకు శస్త్రచికిత్స జరిగింది, కానీ ఆమెను కాపాడలేకపోయారు.

బంగ్లాదేశ్‌లో అస్థిర పరిస్థితులు - హిందువులను చంపేస్తున్నారు...

బంగ్లాదేశ్‌లో అస్థిర పరిస్థితులు - హిందువులను చంపేస్తున్నారు...పొరుగు దేశం బంగ్లాదేశ్‌లో అస్థిర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అదేసమయంలో ఆ దేశంలో మైనార్టీలుగా ఉన్న హిందువులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మూక దాడులు జరుగుతున్నాయి. కొందరిని చంపేస్తున్నారు. ఈ హింసాత్మక చర్యలపై భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

15 ఏళ్ల క్రిందటి పవన్ సార్ బైక్, ఎలా వుందో చూడండి: వ్లాగర్ స్వాతి రోజా

15 ఏళ్ల క్రిందటి పవన్ సార్ బైక్, ఎలా వుందో చూడండి: వ్లాగర్ స్వాతి రోజాపవన్ కల్యాణ్ సార్‌ ఇంటి దగ్గర నేను ఓ బైకును చూశాను అంటూ ఢిల్లీకి చెందిన వ్లాగర్, బైక్ రైడర్ స్వాతి రోజా చెప్పారు. పవన్ సార్ 15 ఏళ్ల క్రితం వాడిన హార్లిడేవిడ్సన్ మోటార్ బైకును చూసి, దాన్ని ఆయన అలా మెయింటైన్ చేయడాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. ఇదిగో చూడండి పవన్ సార్ బైక్ అంటూ స్వాతి ఆ వాహనంపైకి ఎక్కి ఫోటో దిగారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతోంది.

ఉద్యోగులకు క్రిస్మస్ బోనస్ రూ.2 వేల కోట్లు

ఉద్యోగులకు క్రిస్మస్ బోనస్ రూ.2 వేల కోట్లుఅమెరికాకు చెందిన ఓ పారిశ్రామికవేత్త తన కంపెనీలో పని చేసే ఉద్యోగులకు క్రిస్మస్ బోనస్ కింద రూ.2 వేల కోట్లు ప్రకటించారు. ఈ మొత్తాన్ని 540 మందికి అందజేయున్నట్టు పలు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.

మహిళకు నచ్చిన దుస్తులు ధరించే స్వేచ్ఛ ఉంది.. : హెబ్బా పటేల్

మహిళకు నచ్చిన దుస్తులు ధరించే స్వేచ్ఛ ఉంది.. : హెబ్బా పటేల్మహిళలకు నచ్చిన దుస్తులు ధరించే స్వేచ్ఛ వారికి ఉందని యంగ్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ అన్నారు. ఇటీవల హీరో శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ స్టైల్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. వీటిపై పలువురు సినీ హీరోయిన్లు తమతమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వివాదంపై హెబ్బా పటేల్ సూటిగా స్పందించేందుకు నిరాకరించారు. ఇలాంటి వివాదాల్లో తలదూర్చకపోవడమే మంచిదని అంటున్నారు.

4 చోట్ల బిర్యానీలు తింటే ఏది రుచైనదో తెలిసినట్లే నలుగురితో డేట్ చేస్తేనే ఎవరు మంచో తెలుస్తుంది: మంచు లక్ష్మి

4 చోట్ల బిర్యానీలు తింటే ఏది రుచైనదో తెలిసినట్లే నలుగురితో డేట్ చేస్తేనే ఎవరు మంచో తెలుస్తుంది: మంచు లక్ష్మినటుడు శివాజీ దండోరా చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమం సమయంలో టంగ్ స్లిప్ అయి బైటకు వచ్చిన 2 పదాల కారణంగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి విమర్శనాస్త్రాలు సంధించుకుంటూ సాగుతున్నారు పలువురు నెటిజన్లు. కొందరు శివాజీ మాట్లాడిన మాటల్లో తప్పులేదని వాదిస్తుంటే మరికొందరు యాంకర్ అనసూయ, గాయని చిన్మయి వాదనల్లో తప్పేమీ లేదని పరస్పరం వాదనలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఓ నెటిజన్ మంచు లక్ష్మి చేసిన వ్యాఖ్యల తాలూకు వీడియోను xలో పోస్ట్ చేసాడు.

దండోరాను ఆదరించండి.. లేదంటే నింద మోయాల్సి వస్తుంది? హీరో శివాజీ

దండోరాను ఆదరించండి.. లేదంటే నింద మోయాల్సి వస్తుంది? హీరో శివాజీదండోరా చిత్రాన్ని ఆదరించాలని లేకపోతే ఆ నింద తాను మోయాల్సి వస్తుందని హీరో శివాజీ అన్నారు. ఈ చిత్రం థియేటర్లలో ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే గూస్‌బంప్స్ వస్తున్నాయన్నారు. తాజాగా విడుదలైన ఈ చిత్రం పాజిటవ్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. దీంతో చిత్ర బృందం సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించింది.

Samantha: 2025 సంవత్సరం నా జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకం.. సమంత

Samantha: 2025 సంవత్సరం నా జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకం.. సమంతనటి సమంత రూత్ ప్రభు 2025 సంవత్సరాన్ని తన జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకమైన, మరచిపోలేని సంవత్సరంగా అభివర్ణించారు. ఈ సంవత్సరం ఆ నటి జీవితంలో రెండు ముఖ్యమైన మైలురాళ్లను గుర్తించింది. ఆమె 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మించిన తొలి నిర్మాణ సంస్థ చిత్రం శుభం ప్రారంభం, చిత్రనిర్మాత రాజ్ నిడిమోరుతో ఆమె వివాహం. 2025 సంవత్సరం ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో, సమంత క్రిస్మస్ రోజున ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తన ఈ స్మరణీయ సంవత్సరానికి సంబంధించిన కొన్ని క్షణాలను పంచుకున్నారు. గురువారం డిసెంబర్ 25 ఆమె పంచుకున్న ఈ పోస్ట్ త్వరగా వైరల్ అయింది. అభిమానుల నుండి సాదర స్పందనలను పొందింది.

ఈషా మూవీ రివ్యూ.. హార్ట్ వీక్ ఉన్నవాళ్లు ఈ సినిమాకు రావొద్దు.. కథేంటంటే?

ఈషా మూవీ రివ్యూ.. హార్ట్ వీక్ ఉన్నవాళ్లు ఈ సినిమాకు రావొద్దు.. కథేంటంటే?స్నేహితులైన కళ్యాణ్(త్రిగున్), నయన(హెబ్బా పటేల్), అపర్ణ(సిరి హనుమంత్), వినయ్(అఖిల్ రాజ్) చుటూ జరిగే కథ. వారికి అపర్ణ, వినయ్ భార్యాభర్తలు తొడవుతారు. వీరు ఫేక్ భూత వైద్యుల బండారాలు బయటపెడుతూ ఉంటారు. అందులో ఓ సీనియర్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ ఆది దేవ్ భూత వైద్యుడినీ కూడా ఫేక్ అనుకుంటారు. అపర్ణ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్న ఈ సమయంలో ఈ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒరిస్సా బోర్డర్‌లో ఉన్న ఆదిదేవ్ (బబ్లూ పృథ్వీరాజ్) ఆశ్రమానికి వెళ్తారు. ఆ క్రమంలో అనుకోకుండా జరిగిన యాక్సిడెంటలో పుణ్యవతి అనే ఒక ఒక మహిళ చనిపోతుంది. ఈ విషయం వీళ్ళకి తెలియదు. వీళ్ళు ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళగా పుణ్యవతి ఆత్మ ఒక శరీరంలోకి వచ్చి వీళ్ళపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ నలుగురు ఆదిదేవ్ చెప్పిందని ఫేక్ అంటూ వాదనకు దిగుతారు. ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది. నిజంగానే సినిమా భయపెట్టిందా.. అనేది మిగిలిన కథ.
