ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో హడలెత్తిస్తున్న పెద్దపులి
ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఓ పెద్దపులి స్థానికులను హడలెత్తిస్తోంది. గత నాలుగు నెలలుగా ఈ పెద్ద పులి సంచారం ఉన్నట్టు నిర్ధారించుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు ఆ పులి జాడను తెలుసుకునేందుకు ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ దాన్ని బంధించలేకపోతున్నారు. దీంతో ఈ పులి ఏ క్షణంలో దాడి చేస్తోందన్న భయంతో ప్రజలు వణికిపోతున్నారు.
ఇటీవల రాత్రి వేళల్లో పశువులపై దాడి చేస్తూ పోలవరం జిల్లాలో తిరుగుతూ కలకలం రేపుతోంది. ఇప్పటివరకు రాజమహేంద్రవరం అటవీ పరిధిలో సంచరించిన పెద్దపులి.. మళ్లీ గంగవరం మండలంలోకి ప్రవేశించింది. పులి సంచారంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు హడలిపోతున్నారు.
శుక్రవారం ఏలేరు రిజర్వాయర్ బ్యాక్ వాటర్, ఆర్డీపురం పరిసరాల్లో సంచరించింది. గతంలో పులిని బంధించినపుడు పులి మెడకు రేడియో కాలర్ పరికరాన్ని అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో పులి ఎక్కడుందనే ఖచ్చిత వివరాలను తెలుసుకుంటున్నారు.
పోలవరం జిల్లాలోని వేములోవ, పిడతమామిడి, రాములుదేవపురం, వడ్డిచెరువు గ్రామాల్లో అటవీ శాఖ అధికారులు పర్యటించి అక్కడి ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. నాలుగు నెలల్లో 20 పశువులపై పెద్దపులి దాడి చేసిందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. రాత్రి, తెల్లవారుజాము సమయాల్లో ప్రజలు ఒంటరిగా అడవి వైపు వెళ్లవద్దని డీఎఫ్వో సూచించారు.
పశువులను బయటకు వదలొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. పులి దాడిలో మృతి చెందిన పశువులకు నష్టపరిహారం అందిస్తామని ప్రకటించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాలతో ప్రత్యేక రెస్క్యూ టీమ్లు రంగంలోకి దిగాయని... వీలైనంత త్వరలో పట్టుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. దట్టమైన అడవి కావడం వల్ల పులిని బంధించడం కొంత ఇబ్బందిగా మారిందని చెబుతున్నారు.
chiatanya case: సమంతపై వస్తున్న కంటెంట్పై నాగ చైతన్య పోరాటం - సెప్టెంబర్ లో కోర్టు విచారణ
కథానాయకుడు నాగ చైతన్య ఇటీవల తన వ్యక్తిత్వ హక్కుల పరిరక్షణ కోరుతూ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన పేరు, చిత్రం, అనధికారిక వస్తువులు, ఏఐ (AI) సృష్టించిన మరియు అశ్లీల కంటెంట్ను అనధికారికంగా ఉపయోగించారన్న ఆరోపణలపై ఈ దావా వేశారు. ఆయన తన మాజీ భార్య సమంత రూత్ ప్రభును మోసం చేశారని, ఆమె కెరీర్ను నాశనం చేశారని సూచించే కంటెంట్ను కూడా ఆయన న్యాయవాది ప్రస్తావించారు.
Peddi - తెలంగాణ లో పెద్ది టిక్కెట్ల పెంపు కు బ్రేక్ - ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి వస్తోంది. తెలుగులో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఒకటి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండింటిలోనూ టిక్కెట్ల ధరలను పెంచి, ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడానికి చిత్ర నిర్మాతలు అనుమతి కోరారు. అయితే, వారికి ఏపీలో మాత్రమే అలా చేయడానికి అనుమతి లభించింది.
Charan, Modi: ప్రధాని మోదీతో పెహ్లి' చాట్ను పంచుకున్న రామ్ చరణ్
ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో, రామ్ చరణ్ ప్రధాని మోదీతో తన ఇటీవలి సమావేశాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమావేశంలో ప్రధాని, 'పెహ్లి' కథాంశం గురించి అడిగి, సినిమాలోని గ్రామీణ సాధికారత ఇతివృత్తాలకు అనుసంధానంగా ఒక పశ్చిమ బెంగాల్ కథను పంచుకున్నారు. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో, జాన్వీ కపూర్తో పాటు చరణ్ గిరిజన అథ్లెట్ పెహ్లివాన్ పాత్రలో నటించారు.