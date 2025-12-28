తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నూతన అధ్యక్షుడుగా డి.సురేష్ బాబు
తెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్ నూతన అధ్యక్షుడుగా ప్రముఖ సినీ నిర్మాత డి.సురేష్ బాబు ఎన్నికయ్యారు. ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ మద్దతుతో ఆయన విజయం సాధించారు.
ఆదివారం జరిగిన ఫిల్మ్ చాంబర్ ఎన్నికల్లో మన ప్యానెల్ పేరిట చిన్న నిర్మాతలు, ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ పేరుతో పెద్ద నిర్మాతలు పోటీ పడ్డారు. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ తన బలాన్ని నిరూపించుకుంది.
మొత్తం 48 మంది కార్యవర్గానికి జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ నుంచి 31 మంది, మన ప్యానెల్ నుంచి 17 మంది గెలుపొందారు. కార్యదర్శిగా అశోక్ కుమార్, ఉపాధ్యక్షుడిగా నాగవంశీ, కోశాధికారిగా ముత్యాల రామదాసులు గెలుపొందారు.
తెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్లో మొత్తం 3355 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. చాంబర్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులతో పాటు 12 మంది ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యులుగా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచిన నూతన కార్యవర్గం 2027 వరకు కొనసాగనుంది.