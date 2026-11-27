నాలుగు నెలల పాటు ప్రజల సందర్శనార్థం రుషికొండ ప్యాలెస్
విశాఖపట్నంలోని వివాదాస్పద రుషికొండ ప్యాలెస్ త్వరలో ఒక విలాసవంతమైన గెస్ట్ హౌస్గా మారే అవకాశం వున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఆస్తిని పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ (పీపీపీ) నమూనాలో అభివృద్ధి చేయడంపై ఏపీ క్యాబినెట్ చర్చించింది. 120 రోజుల్లోగా అప్పగింత ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
Rushikonda Palace
ఈ ఆస్తి నిర్వహణ కోసం తొమ్మిది కంపెనీలు ఆసక్తి చూపినట్లు సమాచారం. వీటిలో టాటా గ్రూప్, ది లీలా ప్యాలెసెస్, అట్మాస్ఫియర్ కోర్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఒక ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ను ఎంపిక చేసే ముందు పర్యాటక శాఖ ఈ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తుంది.
2019 తీర నియంత్రణ జోన్ (సీఆర్జెడ్) నిబంధనలలో అందుబాటులో ఉన్న సడలింపుల కింద మరో నాలుగు ఎకరాల్లో నిర్మాణానికి అనుమతించడం ద్వారా ఈ ప్రాజెక్టును విస్తరించే అవకాశాన్ని కూడా ప్రభుత్వం అన్వేషిస్తోంది. అవసరమైన అనుమతులకు లోబడి, ప్రతిపాదిత విస్తరణలో 150 గదుల వరకు చేర్చవచ్చు.
అప్పగింతకు ముందు, ప్రస్తుతం ఉన్న ప్యాలెస్ భవనాలను నాలుగు నెలల పాటు ప్రజల సందర్శనార్థం తెరవాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ప్రవేశ టిక్కెట్లు, ధరలపై త్వరలో నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉంది.
గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సుమారు రూ. 450 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన రుషికొండ కాంప్లెక్స్ వివాదాలకు కేంద్రంగా నిలిచింది. ఈ ఖరీదైన నిర్మాణాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చి, దానికి వాణిజ్య ప్రయోజనం కల్పించాలని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.