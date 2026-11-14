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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (10:59 IST)

ఏపీకి రూ.1.2 లక్షల కోట్లకు పైగా విలువైన ప్రధాన రహదారి ప్రాజెక్టులు- గడ్కరీ

Indian Railways
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (10:59 IST)
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కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ మాట్లాడుతూ, రూ.1.2 లక్షల కోట్లకు పైగా విలువైన ప్రధాన రహదారి ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అనుసంధానాన్ని, పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని, ఆర్థిక వృద్ధిని బలోపేతం చేస్తాయని అన్నారు.
 
విశాఖపట్నంలో జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో గడ్కరీ మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి, వ్యాపార అవకాశాలను విస్తరించడానికి రహదారి కారిడార్లు, పోర్టుల అనుసంధానం ప్రాముఖ్యతను పునరుద్ఘాటించారు. 
 
సుమారు రూ. 14,000 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న 340 కిలోమీటర్ల బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ ఆర్థిక కారిడార్ అనుసంధానాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుందని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు బెంగళూరు, విజయవాడల మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని 12 గంటల నుంచి నాలుగున్నర గంటలకు తగ్గించే అవకాశం ఉంది.
 
ఈ కారిడార్ కడప, పరిసర ప్రాంతాల నుంచి సిమెంట్, ఖనిజాలు, పారిశ్రామిక వస్తువుల రవాణాను కూడా వేగవంతం చేస్తుంది. మెరుగైన లాజిస్టిక్స్ పరిశ్రమలకు మార్కెట్లు, పోర్టులను మరింత సమర్థవంతంగా చేరుకోవడానికి సహాయపడతాయని గడ్కరీ అన్నారు.
 
రాయ్‌పూర్-విశాఖపట్నం ఆర్థిక కారిడార్, అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్, హైదరాబాద్-విజయవాడ-మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారిని ఆరు లేన్లుగా విస్తరించడం వంటివి ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాధాన్యతలుగా ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ కారిడార్లు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కొత్త ఆర్థిక వెన్నెముకగా నిలుస్తాయని, కర్ణాటక, ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశాలతో సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తూ, రాయలసీమ-అమరావతి మధ్య అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని గడ్కరీ అన్నారు.
 
మెరుగైన రహదారులు సరుకు రవాణా, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులను తగ్గిస్తాయని, పారిశ్రామిక పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తాయని, విజయవాడ, గుంటూరు, తెనాలి, అమరావతి చుట్టూ ప్రణాళికాబద్ధమైన పట్టణాభివృద్ధికి తోడ్పడతాయని మంత్రి వివరించారు.

బలమైన జాతీయ రహదారి, పోర్ట్ అనుసంధానం విశాఖపట్నంను ప్రపంచ స్థాయిలో పోటీపడే పోర్ట్ ఆధారిత పారిశ్రామిక కేంద్రంగా ఎదగడానికి సహాయపడతాయని, తద్వారా వాణిజ్యం, తయారీ, ఆర్థికాభివృద్ధికి కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తాయని ఆయన తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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