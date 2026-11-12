జియో రూ. 10,000 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్.. మూడేళ్ల పాటు వ్యాలీడిటీ.. రీఛార్జ్ గొడవలేదు..
రిలయన్స్ జియో ఒక కొత్త ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ను ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు ఒకే రీఛార్జ్తో మూడు సంవత్సరాల వ్యాలిడిటీని పొందవచ్చు. జియో రూ. 10,000 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ గురించిన ప్రయోజనాలేంటంటే... ఈ కొత్త ప్లాన్ ధర రూ. 10,000, ఇది 1,095 రోజుల (అంటే 36 నెలలు) వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. తరచుగా ప్లాన్ను రీఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా దీర్ఘకాలిక వ్యాలిడిటీని ఇష్టపడే వినియోగదారుల కోసం ఇది రూపొందించబడింది.
Jio Launches Rs 10,000 Prepaid Plan
ఈ ప్లాన్ రోజువారీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్లో రోజుకు 100 SMS సందేశాలు, రోజుకు 2.5GB హై-స్పీడ్ మొబైల్ డేటా కూడా ఉంటాయి. అనుకూలమైన స్మార్ట్ఫోన్లు ఉన్న కస్టమర్ల కోసం జియో అపరిమిత 5G డేటాను కూడా అందిస్తోంది.
అయితే, 5G సేవలకు యాక్సెస్ వారి ప్రాంతాలలో నెట్వర్క్ లభ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. టెలికాం సేవలకు మించి అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. రూ. 10,000 రీఛార్జ్తో జియోహాట్స్టార్ మొబైల్ + హాలీవుడ్ సబ్స్క్రిప్షన్, జియోటీవీ ద్వారా లైవ్ టెలివిజన్ ఛానెళ్లకు యాక్సెస్, జియోఏఐక్లౌడ్లో 50జీబీ స్టోరేజ్ లభిస్తాయి. జియో ఈ మూడేళ్ల ప్లాన్తో పాటు 12 నెలల కాన్వా ప్రో లైట్ సబ్స్క్రిప్షన్ను కూడా అందిస్తోంది.
జియో రూ. 10,000 రీఛార్జ్ ప్రయోజనకరమేనా?
జియో సాధారణంగా రూ. 3,599, రూ. 3,999 ధరలతో వార్షిక ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లను అందిస్తుంది. వినియోగదారులు ఈ ప్లాన్లలో దేనినైనా వరుసగా మూడు సంవత్సరాల పాటు పునరుద్ధరించుకుంటే, వారు వరుసగా రూ. 10,797, రూ. 11,997 ఖర్చు చేస్తారు. ఈ ఎంపికలతో పోలిస్తే, ప్రతి సంవత్సరం పునరుద్ధరించుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా రూ. 10,000 రీఛార్జ్ వినియోగదారులకు డబ్బు ఆదా చేయగలదు.
అయితే రూ. 10,000 ముందస్తుగా చెల్లించడం అంటే మూడు సంవత్సరాల పాటు జియోకు కట్టుబడి ఉండటం. తరచుగా ఆపరేటర్లను మార్చే వినియోగదారులకు ఈ ప్లాన్ ఆకర్షణీయంగా అనిపించకపోవచ్చు.