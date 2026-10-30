సెప్టెంబర్లో ఎయిర్టెల్ కంటే జియోకు 10 రెట్లు అధికంగా మొబైల్ చందాదారులు
ముంబయి: భారత టెలికాం రంగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని రిలయన్స్ జియో మరోసారి నిరూపించింది. TRAI సెప్టెంబర్ నెల గణాంకాల ప్రకారం, దేశంలో కోర్ మొబైల్ చందాదారుల వృద్ధిలో జియో సింహభాగాన్ని సాధించగా, ఎయిర్టెల్ ఇటీవలి నెలల్లోనే అత్యంత తక్కువ స్థాయి వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
విశ్లేషకుల నివేదికల ప్రకారం, మెషిన్-టు-మెషిన్ (M2M) కనెక్షన్లను మినహాయించిన భారతదేశ కోర్ మొబైల్ చందాదారుల సంఖ్య సెప్టెంబర్లో నెలవారీ ప్రాతిపదికన 22 లక్షలు పెరిగి 115 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇందులో జియో 19 లక్షల మంది కొత్త చందాదారులను జోడించగా, ఎయిర్టెల్ కేవలం 2 లక్షల మందిని మాత్రమే జోడించింది. అంటే, ఎయిర్టెల్తో పోలిస్తే జియో సాధించిన వృద్ధి దాదాపు 10 రెట్లు అధికం.
సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి మొత్తం చందాదారుల సంఖ్యలోనూ జియో తన ఆధిక్యాన్ని కొనసాగించింది. జియో చందాదారుల సంఖ్య 51.114 కోట్లకు చేరుకోగా, ఎయిర్టెల్ 49.429 కోట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది.
ఎయిర్టెల్ వృద్ధిలో మందగమనం
సెప్టెంబర్లో ఎయిర్టెల్ కేవలం 2 లక్షల కోర్ మొబైల్ చందాదారులను మాత్రమే జోడించింది. ఇటీవలి నెలలతో పోలిస్తే ఇది అత్యల్ప వృద్ధి. ఆగస్టులో తన సరసమైన ₹299 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను నిలిపివేయడం ఈ మందగమనానికి ఒక కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ నిర్ణయం ధరకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే మొబైల్ వినియోగదారులను ఆకర్షించడంలో, ఇప్పటికే ఉన్న వినియోగదారులను నిలుపుకోవడంలో ఎయిర్టెల్ సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేసినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఎయిర్టెల్ స్థూల వైర్లెస్ చందాదారుల సంఖ్య 26.9 లక్షలు పెరిగినప్పటికీ, కోర్ మొబైల్ వినియోగదారుల సంఖ్యలో కేవలం 2 లక్షల వృద్ధి మాత్రమే నమోదైంది. దీన్నిబట్టి సాధారణ మొబైల్ వినియోగదారులతో పోలిస్తే, తక్కువ ARPU కలిగిన M2M కనెక్షన్ల నుంచే గణనీయమైన సంఖ్యలో కొత్త కనెక్షన్లు వచ్చినట్లు విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.
యాక్టివ్ వినియోగదారుల గణాంకాల్లోనూ జియోదే పైచేయి
యాక్టివ్ చందాదారుల సంఖ్యను పరిశీలిస్తే జియో ఆధిక్యం మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సెప్టెంబర్లో దేశవ్యాప్తంగా కోర్ విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ (VLR) ఆధారిత యాక్టివ్ చందాదారుల సంఖ్య 6 లక్షలు పెరిగింది. అయితే, ఒక్క జియోనే 13 లక్షల మంది యాక్టివ్ వినియోగదారులను అదనంగా నమోదు చేసింది. మరోవైపు, ఇదే నెలలో ఎయిర్టెల్ 2 లక్షల మంది యాక్టివ్ చందాదారులను కోల్పోగా, వొడాఫోన్ ఐడియా 3 లక్షల మంది యాక్టివ్ చందాదారులను కోల్పోయింది.
దీంతో యాక్టివ్ వినియోగదారుల సంఖ్యను పెంచుకున్న ఏకైక ప్రధాన ప్రైవేట్ టెలికాం ఆపరేటర్గా జియో నిలిచింది. ఇది జియో కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్తో పాటు నెట్వర్క్ వినియోగంలోనూ ఉన్న బలాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది.
టెలికాం పోటీలో స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో జియో
సెప్టెంబర్ నెల TRAI గణాంకాలు జియో తన ఆధిక్యాన్ని కొనసాగించడమే కాకుండా, ప్రత్యర్థులతో అంతరాన్ని మరింత పెంచుకుంటున్నట్లు వెల్లడిస్తున్నాయి. కోర్ మొబైల్ చందాదారుల జోడింపులోనూ, యాక్టివ్ వినియోగదారుల వృద్ధిలోనూ జియో ముందంజలో నిలిచింది. మొత్తం చందాదారుల సంఖ్యలోనూ ఎయిర్టెల్ కంటే స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని కొనసాగించింది.
₹299 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను ఉపసంహరించుకున్న తర్వాత మందగించిన కోర్ మొబైల్ వినియోగదారుల వృద్ధిని తిరిగి పుంజుకోవడం ఎయిర్టెల్ ముందున్న ప్రధాన సవాలు. మరోవైపు, సెప్టెంబర్లో దేశవ్యాప్తంగా పరిశ్రమకు కొత్తగా చేరిన ప్రతి 10 మంది కోర్ వైర్లెస్ చందాదారుల్లో దాదాపు తొమ్మిది మందిని జోడించడం ద్వారా, భారత మొబైల్ మార్కెట్ వృద్ధికి ప్రధాన చోదకశక్తిగా జియో తన స్థానాన్ని మరోసారి సుస్థిరం చేసుకుంది.