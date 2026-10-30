ఏపీకి చేయూత నిచ్చిన విజయ్ సర్కారు.. ఎలాగంటే?
ఎన్నికల ప్రచారాలలో తరచుగా రాజకీయ విభేదాలు ప్రధానంగా కనిపిస్తాయి. కానీ ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు భిన్నమైన విధానం అవసరం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రస్తుతం అర్నబ్ తుఫాను వల్ల కలిగిన భారీ విధ్వంసాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. దీనివల్ల కలిగిన నష్టాన్ని ప్రభుత్వం రూ.4,563 కోట్లుగా అంచనా వేసింది.
ఈ సంక్షోభ సమయంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అభ్యర్థన మేరకు తమిళనాడు ఆ రాష్ట్రానికి మద్దతుగా నిలిచింది. ఏపీ ఇంధన శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తన తమిళనాడు సహచర మంత్రితో మాట్లాడి, విద్యుత్ పునరుద్ధరణను వేగవంతం చేయడానికి అదనపు విద్యుత్ శాఖ సిబ్బందిని, పరికరాలను కోరారు.
ఈ పరిణామంలో గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే దీని వెనుక ఉన్న రాజకీయ నేపథ్యం. ఏపీ అధికార కూటమి విజయ్కు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసింది. కానీ రాష్ట్రానికి సహాయం అవసరమైనప్పుడు, తమిళనాడు నుండి సానుకూల స్పందన వచ్చింది. రాజకీయ విభేదాలను అడ్డురానివ్వకుండా, సహాయం అందించడానికి ప్రభుత్వం తన సుముఖతను వ్యక్తం చేసింది.
తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాలలో పునరుద్ధరణ పనులకు సహాయపడటానికి తెలంగాణ కూడా విద్యుత్ సిబ్బందిని పంపింది. కోనసీమలోని అనేక ప్రాంతాలు ఇంకా విద్యుత్ అంతరాయాలను ఎదుర్కొంటున్నందున, పొరుగు రాష్ట్రాల మద్దతు పునరుద్ధరణను వేగవంతం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఎన్నికలలో రాజకీయ వైరం సహజమే కావచ్చు, కానీ విపత్తు సహాయక చర్యలు దానికి అతీతంగా ఉండాలి. ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, రాజకీయ విభేదాల కన్నా సహకారానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.