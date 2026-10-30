Kadapa: కారుకు నిప్పు పెట్టిన ఘటన.. నలుగురు అరెస్ట్
అక్టోబర్ 17న కడపలోని గాంధీ నగర్ పాఠశాల సమీపంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి వచ్చిన ప్రజలపై దాడి చేయడం, కార్లను ధ్వంసం చేసి తగలబెట్టిన ఘటనకు సంబంధించి కడప వన్ టౌన్ పోలీసులు నలుగురిని అరెస్టు చేశారు.
నామినేషన్ల ప్రక్రియ జరుగుతున్న సమయంలో ఒక గుంపు రాళ్లు, కర్రలు, ఇనుప రాడ్లతో ప్రజలపై దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడగా, మూడు కార్లు ధ్వంసమయ్యాయి, వాటిలో రెండింటికి నిప్పు పెట్టారు. కడప వన్ టౌన్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎం. తిమ్మారెడ్డి గురువారం నాడు నలుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసి, వారిని జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు తరలించారు.
అరెస్టు అయిన వారిలో ఇందిరా నగర్కు చెందిన ఉటుకూరు సాయి గణేష్ (24), ఎర్రముక్కపల్లిలోని కందిపాలేనికి చెందిన రామపురం పుల్లయ్య (55), కంచెర్ల వెంకట రమణ (65), నాగదాసరి ప్రవీణ్ (20) ఉన్నారు. ఈ ఘటనలో ప్రమేయం ఉన్న మిగిలిన నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేసేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. దీనిపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.