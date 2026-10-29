నాన్ డైరీ పనీర్పై నిషేధం విధించిన ఏపీ సర్కారు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో ప్రామాణికం కాని అనలాగ్ పనీర్ (కృత్రిమ లేదా పాలేతర పనీర్) తయారీ, ప్రాసెసింగ్, ప్యాకింగ్, నిల్వ, రవాణా, పంపిణీ, అమ్మకాలను సెప్టెంబర్ 21 నుండి ఒక సంవత్సరం పాటు నిషేధించింది.
రాష్ట్ర ఆహార భద్రతా కమిషనర్ జి. వీరపాండియన్ ఇటీవల ఒక నోటిఫికేషన్ను జారీ చేయగా, అది ఆంధ్రప్రదేశ్ గెజిట్లో ప్రచురితమైంది. ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించడం, వినియోగదారులను మోసం చేయకుండా నిరోధించడం, ఆహార వాణిజ్యంలో సరసమైన పద్ధతులను నిర్ధారించడం ఈ చర్య లక్ష్యాలని ఆహార భద్రతా అధికారులు తెలిపారు.
పనీర్గా విక్రయించే లేదా అందించే ఉత్పత్తులు, వర్తించే ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI) ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూడాలని ఆహార వ్యాపార నిర్వాహకులందరికీ ఆదేశాలు జారీ చేయబడ్డాయి. పాలేతర అనలాగ్లను అసలైన పనీర్గా తప్పుగా ప్రచారం చేయకూడదని నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్నారు.