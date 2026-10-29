Weather forecast: అక్టోబర్ 30, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణ : పలు జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
భారీ వర్ష సూచన: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు వంటి ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాల్లో, వాతావరణ వ్యవస్థల ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్- పరిసర ప్రాంతాలు: ఆకాశం పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 29°C- 31°C మధ్య, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 21°C - 22°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్: శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది; వీటితో పాటు బలమైన గాలులు వీయవచ్చు.
దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ: ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: కోస్తా ప్రాంతాల్లో (ఉదాహరణకు విజయవాడలో) గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 30°C నుండి 32°C మధ్య ఉంటాయి. రోజంతా తేమతో కూడిన వాతావరణం కొనసాగుతుంది.