ఎన్ఎస్ఈ, బీఎస్ఈలలో షేర్లను బలంగా ప్రారంభించిన రూ.30,213 కోట్ల జియో ఐపీవో
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ డిజిటల్, టెలికాం అనుబంధ సంస్థ అయిన జియో ప్లాట్ఫామ్స్ లిమిటెడ్, రూ. 30,213 కోట్ల ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపీవో)తో బుధవారం ఎన్ఎస్ఈ, బీఎస్ఈలలో తన షేర్లను బలంగా ప్రారంభించింది.
Jio
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ షేర్లు బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలలో ఒక్కో షేరుకు రూ.1,358 వద్ద లిస్ట్ అయ్యాయి. ఇది ఒక్కో షేరు ఇష్యూ ధర అయిన రూ. 1,119 కంటే 21.36 శాతం ప్రీమియం.
లిస్టింగ్ తర్వాత జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 12.5 లక్షల కోట్లు దాటింది. దీంతో ఇది భారతదేశంలో రెండవ అతిపెద్ద లిస్టెడ్ కంపెనీగా నిలిచింది. భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓ అయిన ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ, పెట్టుబడిదారుల నుండి బలమైన డిమాండ్ను ఆకర్షించింది.
ఈ ఇష్యూ మొత్తం మీద 22.19 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కొనుగోలుదారులు తమకు కేటాయించిన వాటాకు 70.55 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ చేసి బిడ్డింగ్కు నాయకత్వం వహించారు. కంపెనీ తన ఆదాయ వృద్ధిని కొనసాగించగలదా, లాభదాయకతను మెరుగుపరచుకోగలదా ఆరోగ్యకరమైన నగదు ప్రవాహాలను నిర్వహిస్తూ తన విస్తరణ ప్రణాళికలను అమలు చేయగలదా అని పెట్టుబడిదారులు గమనిస్తున్నారు.
బలమైన ప్రారంభం తర్వాత షేర్లు ఫ్లాట్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. బ్రోకరేజ్ సంస్థలైన నోమురా, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఎలారా సెక్యూరిటీస్, జియో ప్లాట్ఫామ్స్ షేర్లపై బై రేటింగ్లతో తమ కవరేజీని ప్రారంభించాయి.
ఒకప్పుడు మార్కెట్ను కుదిపేసిన జియో, ఇప్పుడు అగ్రగామిగా నిలిచిందని నోమురా పేర్కొంది. దేశంలోని వైర్లెస్ చందాదారులలో 42 శాతం, డేటా ట్రాఫిక్లో 60 శాతం, హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్లో 43 శాతం వాటా దీనికి ఉంది.