మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025
  వార్తలు
  తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025 (22:05 IST)

శాసన మండలిలో మంత్రి నారా లోకేష్ ఉగ్రరూపం.. ఆ బాధేంటో నాకు తెలుసు (video)

Nara Lokesh
Nara Lokesh
శాసన మండలిలో ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తూ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో మహిళలను ఉద్దేశించి మాట్లాడేటప్పుడు వైకాపా ఎమ్మెల్సీ వరుదు కళ్యాణిని అగౌరవపరిచారని వైకాపా నాయకులు ఆరోపించారు. అయితే నారా లోకేష్ ఈ ఆరోపణను తేలికగా తీసుకోలేదు. ఆయన భావోద్వేగానికి గురై, ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు. 
 
మహిళలను అగౌరవపరచడం వల్ల కలిగే బాధ తనకు తెలుసని, ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తే నైతిక హక్కు వైకాపాకి లేదని ఆయన అన్నారు. వైకాపా సభ్యులు తన తల్లి భువనేశ్వరిని ఎలా అవమానించారో లోకేష్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ గాయం ఆమెను తీవ్రంగా బాధపెట్టిందని, ఆమె మూడు నెలలుగా కోలుకోలేదని ఆయన అన్నారు. 
 
ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన రికార్డు ఆధారాలు ఉన్నాయని నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. అలాంటి ఆరోపణలు చేయడానికి వైకాపాకి నైతిక ఆధారం లేదని ఆయన అన్నారు. 
 
తన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు మహిళలను గౌరవించడంలో తనకు శిక్షణ ఇచ్చారని లోకేష్ వెల్లడించారు. తాను వరదు కళ్యాణిని గారు అని సంబోధించానని, ప్రత్యర్థులు రికార్డులు తనిఖీ చేయాలని సవాలు విసిరారు.

జవాన్‌ చిత్రానికి రాష్ట్రపతి నుంచి జాతీయ అవార్డు తీసుకున్న షారుఖ్ ఖాన్‌

జవాన్‌ చిత్రానికి రాష్ట్రపతి నుంచి జాతీయ అవార్డు తీసుకున్న షారుఖ్ ఖాన్‌బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్ తన అభిమానులు దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న మైలురాయిని ఎట్టకేలకు సాధించారు. 71వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో తన 2023 చిత్రం 'జవాన్‌'కు ఉత్తమ నటుడి అవార్డును అందుకున్నారు. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాన్ని షారుఖ్ ఖాన్ స్వీకరించారు. 30 ఏళ్లకు పైగా సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న షారుఖ్‌కు ఇదే మొదటి జాతీయ అవార్డు కావడం విశేషం.

Chittibabu: శోభన్ బాబు ఫ్యాన్ కొంటే ఓనర్ వచ్చి తీయించేశాడు : చిట్టిబాబు

Chittibabu: శోభన్ బాబు ఫ్యాన్ కొంటే ఓనర్ వచ్చి తీయించేశాడు : చిట్టిబాబుపాతకాలం నటుడు శోభన్ బాబు గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అప్పటి, ఇప్పటితరానికి ఆయన ఆదర్శంగా నిలుస్తుంటారు. సంపాదించిన దాచుకోవడమేని ఆయన తెలిసినంతగా ఎవరికీ తెలీదు. భూమిమీద రూపాయి పెట్టి కోటీశ్వరుడు అయిన ఆయన మొదట్లో చాలా బాధలు పడ్డారట. 200 రూపాయల కోసం పాముతో చెలగాటమాడే పాత్ర వేశాడట. భయంతో చేసిన ఆ పాత్ర గురించి నేపథ్యాన్ని రాజబాబు సోదరుడు చిట్టిబాబు ఓ ఇంటర్యూలో ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.

OG: ఉత్తరాంధ్రలో దిల్ రాజు కాంబినేష న్ తో OG విడుదల చేస్తున్న రాజేష్ కల్లెపల్లి

OG: ఉత్తరాంధ్రలో దిల్ రాజు కాంబినేష న్ తో OG విడుదల చేస్తున్న రాజేష్ కల్లెపల్లిపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ యాక్షన్ డ్రామా OG గురించిన సందడి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. సుజీత్ దర్శకత్వం వహించి DVV ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది, సెప్టెంబర్ 24న రాత్రి 10 గంటలకు ప్రత్యేక చెల్లింపు ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు.

శివరాజ్ కుమార్ కుటుంబంతో ప్రత్యేక సమావేశం అయిన మంచు మనోజ్

శివరాజ్ కుమార్ కుటుంబంతో ప్రత్యేక సమావేశం అయిన మంచు మనోజ్మిరాయ్ చిత్ర బ్రహ్మాండ విజయం తర్వాత మంచు మనోజ్ పలు ప్రదేశాలను సందర్శిస్తున్నారు. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం అయోధ్యకు వెళ్లి.. శ్రీరాముడిని దర్శించుకున్నారు. అయోధ్య నుంచే మిరాయ్ సినిమా సక్సెస్ టూర్ ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు మనోజ్ వెల్లడించారు. మొదట హనుమాన్ గఢీని దర్శించి పూజలు చేసిన మంచు మనోజ్...ఆ తర్వాత అయోధ్య ఆలయంలో శ్రీరాముడిని దర్శించుకున్నారు.

Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించిన విద్రోహి ట్రైలర్

Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించిన విద్రోహి ట్రైలర్‎‎రవి ప్రకాష్, శివకుమార్, చరిష్మా శ్రీఖర్, సాయికి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా విద్రోహి. వి ఎస్‌ వి దర్శకత్వంలో సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రూపుదిద్దుకుంటోన్న ఈ చిత్రాన్ని వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం విజ్జన నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్‌ని హీరో శ్రీకాంత్, ఫస్ట్ సాంగ్‌ని వివి వినాయక్ , 2nd సాంగ్ ఆర్ పి పట్నాయక్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్ధమవుతోన్న ఈ చిత్రం ట్రైలర్ ను తాజాగా కామెడీ కింగ్ అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించారు. త్వరలోనే విద్రోహి చిత్ర విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.

Navratri Snacks: నవరాత్రి స్నాక్స్.. సగ్గుబియ్యం టిక్కా.. అరటి పండ్ల చిప్స్ సింపుల్‌గా..

Navratri Snacks: నవరాత్రి స్నాక్స్.. సగ్గుబియ్యం టిక్కా.. అరటి పండ్ల చిప్స్ సింపుల్‌గా..నవరాత్రి అనేది ఆధ్యాత్మిక ఆత్మపరిశీలన, రంగురంగుల ఆనందోత్సాహాల కాలం, ఈ సందర్భంగా సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం.. ఉపవాసం వుండటం చాలామంది చేస్తుంటారు. ఇంకా ఉపవాసం వుండే వారు పోషకాల ఆహారంతో కూడిన రుచికరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. పచ్చి కేరళ అరటిపండ్లను సన్నగా కోసి, కొబ్బరి నూనెలో వేయించి.. కాస్త నెయ్యి చేర్చి.. ఉప్పు చల్లి తీసుకోవాలి. ఈ క్లాసిక్ అరటి చిప్స్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఆరోగ్యానికి తగిన పోషకాలను అందిస్తాయి.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?ఇన్ఫోసిస్ మహిళా ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25లో రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ దాదాపు 900 మంది మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇది కనీసం ఆరు నెలల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మహిళా నిపుణులు తమ కెరీర్‌లను తిరిగి ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది.
