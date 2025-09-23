శాసన మండలిలో మంత్రి నారా లోకేష్ ఉగ్రరూపం.. ఆ బాధేంటో నాకు తెలుసు (video)

I answered questions in the House on strengthening our library ecosystem across Andhra Pradesh. Announced a world-class State Library in Amaravati (₹150 crore), to be completed in 24 months. The Mangalagiri Model Library, now in its final stage, will be inaugurated in October.… pic.twitter.com/3H28HgqkG7— Lokesh Nara (@naralokesh) September 23, 2025
బాధ్యతా గల రాస్ట్ర మంత్రి శాసనమండలిలో ఇలా మాట్లాడడమ్ సరైనదా??
''ఏం పీకారు.. మీరు పీకిందేంటీ.. మీరు పీకిందేంటీ'' అంటూ
వరుసగా కల్యాణి స్పీచ్ తర్వాత సభలో రెచ్చిపోయిన లోకేష్ గారు
మంత్రి లోకేష్ భాషపై బొత్స ఆగ్రహం
లోకేష్ సభకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ pic.twitter.com/gEpWA4byqk
— Sagar Reddy (@Sagar_YSJ) September 23, 2025