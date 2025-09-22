Nara Lokesh: కానిస్టేబుల్ వెంకటరత్నంను కొనియాడిన మంత్రి నారా లోకేష్ (video)
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో చాలా చురుగ్గా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ప్రజల ఫిర్యాదులను ప్రాధాన్యత క్రమంలో పరిష్కరిస్తారు. అలాగే, సామాజిక ప్రయోజనం కోసం పోరాడే కష్టపడి పనిచేసే వ్యక్తులను ప్రోత్సహించడానికి సోషల్ మీడియాను ఉపయోగిస్తారు.
పేద, పేద పాఠశాల పిల్లలకు సహాయం చేయడంలో గొప్ప సామాజిక స్పృహను ప్రదర్శించిన ట్రాఫిక్ పోలీసు కానిస్టేబుల్ వీడియో చూసి నారా లోకేష్ భేష్ అన్నారు.
పెనమలూరు ట్రాఫిక్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటరత్నం గారు స్పందించిన తీరుకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అంటూ ప్రశంసించారు. ఎండ, వానల్లో చెప్పులు లేకుండా నడుస్తున్న కొంతమంది పాఠశాల పిల్లలు చూసి ఆయన చాలా బాధపడ్డారు.
వారిని షాపుకు తీసుకెళ్లి చెప్పులు కొనిపెట్టారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అయ్యింది. ఈ వీడియో మంత్రి నారా లోకేష్ దృష్టికి వెళ్లింది. దీంతో వెంకటరత్నంను మంత్రి కొనియాడారు.