నేపాల్లో చిక్కుకున్న 187మంది- రక్షణ చర్యల కోసం రంగలోకి దిగిన నారా లోకేష్
నేపాల్లో చిక్కుకున్న ఏపీ రాష్ట్రానికి చెందిన 187 మందిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గుర్తించి, వారిని రక్షించడానికి చర్యలు ప్రారంభించింది. ఈ వ్యక్తులు నేపాల్ అంతటా వివిధ ప్రదేశాలలో చిక్కుకుపోయారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ (ఆర్టీజీ) మంత్రి నారా లోకేష్ స్వయంగా రక్షణ-భద్రతా చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అమరావతిలోని రాష్ట్ర ఆర్టీజీ కేంద్రం నుండి ఆయన స్వయంగా రక్షణ ప్రయత్నాలను పర్యవేక్షిస్తారు.
సూపర్ 6 హామీల అమలును జరుపుకోవడానికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న అనంతపురం పర్యటనను మంత్రి లోకేష్ రద్దు చేసుకున్నారు. ఏపీ ఆర్టీజీ మంత్రిగా నా సామర్థ్యంలో, మన ప్రజలను వీలైనంత త్వరగా సురక్షితంగా తీసుకురావడానికి నేను రక్షణ, సహాయ కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేస్తాను అని ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
నేపాల్లో చిక్కుకుపోయిన పౌరులు నాలుగు ప్రదేశాలలో ఉన్నారు. బఫల్ - 27 మంది, సిమిల్కోట్ - 12, మహాదేవ్ హోటల్, పశుపతి - 55, పింగళస్థాన్, గౌశాల - 90 మంది వున్నారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 187 మంది తెలుగువారిని గుర్తించామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.
నేపాల్లోని భారత రాయబారి నవీన్ శ్రీవాస్తవను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పరిస్థితి గురించి అప్రమత్తం చేసింది. చిక్కుకుపోయిన పౌరులను త్వరగా తరలించడం, భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయడానికి రాయబార కార్యాలయానికి సమాచారం అందిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఖాట్మండులోని భారత రాయబార కార్యాలయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హెల్ప్లైన్ నంబర్లను ప్రకటించింది. ప్రజలు సాధారణ కాల్స్, వాట్సాప్ ద్వారా 977-980 860 2881, 977- 981 032 6134 నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు. నేపాల్లో చిక్కుకున్న వారికి సహాయం అవసరమైన వారు ఢిల్లీలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ను 91 9818395787 నంబర్లో సంప్రదించవచ్చు.
వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్-రెసిడెంట్ తెలుగు సొసైటీ (ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్) 24/7 హెల్ప్లైన్: 0863 2340678, వాట్సాప్: 91 8500027678, ఇమెయిల్: [email protected]
, [email protected]
లను కూడా సంప్రదించవచ్చు.
ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు పౌరుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉందని మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. వీలైనంత త్వరగా వారిని రక్షించడానికి కేంద్ర సంస్థలు, భారత రాయబార కార్యాలయంతో సమన్వయంతో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని హామీ ఇచ్చారు.