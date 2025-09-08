నా కుమారుడు రాజకీయాల్లోకి వస్తాడు : వైఎస్ షర్మిల
తన కుమారుడు వైఎస్ రాజారెడ్డి రాజకీయాల్లోకి వస్తాడని ఆయన తల్లి, ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల స్పష్టం చేశారు. ఈ నెల 2వ తేదీన ఆమె తండ్రి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి 16వ వర్థంతి వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఇడుపులపాయలోని వైఎస్ఆర్ ఘాట్ వద్ద జరిగిన కార్యక్రమంలో షర్మిల తన కుమారుడు రాజారెడ్డితో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్ ఘాట్కు నివాళులు అర్పించారు.
అలాగే, సోమవారం తన తల్లి షర్మిలతో కలిసి రాజారెడ్డి కర్నూలు పర్యటనకు వెళ్లారు. పర్యటనకు ముందు హైదరాబాద్ నివాసంలో అమ్మమ్మ విజయలక్ష్మి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. అనంతరం కర్నూలు చేరుకుని, ఉల్లి మార్కెట్లో రైతులతో నిర్వహించిన ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ షర్మిల తన కుమారుడు రాజకీయ అరంగేట్రంపై అధికారిక ప్రకటన చేశారు. తన కుమారుడు వైఎస్ రాజారెడ్డి ఖచ్చితంగా రాజకీయాల్లోకి వస్తాడని ఆమె స్పష్టం చేశారు. సరైన సమయం వచ్చినపుడు రాజారెడ్డి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అడుగుపెడతాడని ఆమె ప్రకరటించారు. ఈ ప్రకటన ఏపీ రాజకీయ వర్గాల్లో కొత్త చర్చ మొదలైంది. కాగా, ఈ కర్నూలు పర్యటనలో రాజారెడ్డి తన తల్లి పక్కనే కూర్చోవడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.