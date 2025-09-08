Sharmila: వైఎస్ షర్మిల కుమారుడు రాజారెడ్డి రాజకీయ ప్రవేశం? (video)
వైఎస్ షర్మిల కుమారుడు వైఎస్ రాజారెడ్డి రాజకీయ ప్రవేశం గురించి ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. రాజారెడ్డి తన తల్లితో కలిసి కర్నూలు ఉల్లిపాయల మార్కెట్కు వెళ్లారు. తగ్గుతున్న ఉల్లిపాయల ధరలకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపేందుకు షర్మిల అక్కడికి వెళ్లారు. కర్నూలుకు వెళ్లే ముందు రాజారెడ్డి తన అమ్మమ్మ వైఎస్ విజయలక్ష్మి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఈ దృశ్యాలను మీడియాకు విడుదల చేశారు.
వైఎస్ షర్మిల సొంత రాజకీయ ప్రయాణం అస్పష్టంగానే ఉంది. ఆమె తన సోదరుడు జగన్ మోహన్ రెడ్డిని ఎదుర్కోవడానికి ఎక్కువగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఆమె వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ను దెబ్బతీయగలిగినప్పటికీ, నిజమైన రాజకీయ ఆకర్షణ ఇప్పటికీ సుదూర లక్ష్యం.
ఆమె పోరాటంలో కొంత భాగం కాంగ్రెస్ పార్టీ పేలవమైన స్థితితో ముడిపడి ఉంది. జాతీయంగా, పార్టీ ఇంకా కోలుకుంటోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో, రాష్ట్ర విభజనలో దాని పాత్ర కారణంగా దాని విశ్వసనీయత తక్కువగా ఉంది. ఆశ్చర్యకరంగా, షర్మిల కాంగ్రెస్లో తన కొడుకుకు రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉందని చూస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
2024 ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో ఆ పార్టీ ఓట్ల వాటా కేవలం 1.72శాతం మాత్రమే అయినప్పటికీ, 2019లో 1.17% నుండి స్వల్ప పెరుగుదల మాత్రమే ఇది. అయినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్కు, నిజమైన ప్రమాణం 5శాతం ఓట్ల వాటా. పార్టీ ఆ మార్కును దాటితే, అది జగన్ మోహన్ రెడ్డికి ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మరో పర్యాయం ఓడిపోతే, కాంగ్రెస్ తిరిగి పుంజుకునే అవకాశం వుంది.