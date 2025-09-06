Sonam Raghuvanshi: రాజా రఘువంశీ హత్య కేసు.. 790 పేజీల ఛార్జిషీట్
జ్యుడీషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్ క్లాస్, సోహ్రా సబ్-డివిజన్ కోర్టు ముందు దాఖలు చేసిన 790 పేజీల ఛార్జిషీట్లో రాజా రఘువంశీ హత్య కేసులో సోనమ్ రఘువంశీని ప్రధాన నిందితురాలిగా పేర్కొన్నారు. రాజ్, ఆకాష్ రాజ్పుత్, ఆనంద్ కుర్మి, విశాల్ సింగ్ చౌహాన్ సహా మరో నలుగురు నిందితులను కూడా చార్జిషీట్లో ప్రస్తావించారు.
ఈ కేసులోని ఐదుగురు నిందితులు ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత కింద సెక్షన్ 103 (I) కింద హత్య, 238 (a) నేరానికి సంబంధించిన సాక్ష్యాలను అదృశ్యం చేయడం, 61 (2) కింద నేరపూరిత కుట్ర కింద అభియోగాలు మోపారు.
రాజా రఘువంశీ హత్య మే 23 నాటిది, అతను తన భార్య సోనమ్తో కలిసి మే 23న మేఘాలయలో హనీమూన్లో కనిపించకుండా పోయాడు. ఆ జంట మే 11న వివాహం చేసుకున్నారు.
జూన్ 2న, తూర్పు ఖాసీ హిల్స్ జిల్లాలోని సోహ్రా ప్రాంతంలోని లోతైన లోయలో అతని ముక్కలు ముక్కలుగా చేయబడిన మృతదేహాన్ని పోలీసులు కనుగొన్నారు. జూన్ 9న నేరం జరిగిన ప్రదేశం నుండి దాదాపు 1,200 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘాజీపూర్లో సోనమ్ కనిపించింది.
జూన్లో మేఘాలయ పోలీసుల ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) ఆమెను అరెస్టు చేసి షిల్లాంగ్కు తీసుకువచ్చింది. పోలీసు దర్యాప్తులో సోనమ్ రాజ్తో కలిసి హత్యకు కుట్ర పన్నారని, నేరానికి సహాయం చేయడానికి మరో ముగ్గురిని ఉపయోగించారని ఆరోపించారు. జూన్ 26న, మేఘాలయ పోలీసులు ఒక దేశీయ పిస్టల్, రెండు మ్యాగజైన్లు, మందుగుండు సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
జూన్ 2న రాజా మృతదేహం లభించడంతో ఈ కేసు హత్యగా మారింది. అప్పటివరకు తప్పించుకుని తిరుగుతున్న సోనమ్, జూన్ 8న ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘాజీపూర్లో పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయింది. అంతకుముందే ఆమెకు సహకరించిన స్నేహితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. విచారణలో భాగంగా జూన్ 11న, ప్రియుడు, స్నేహితులతో కలిసి భర్తను హత్య చేసినట్లు సోనమ్ అంగీకరించింది.