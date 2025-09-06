భారతదేశపు మార్గదర్శక ఆన్-డిమాండ్ సౌలభ్య ప్లాట్ఫారమ్ అయిన స్విగ్గీ లిమిటెడ్, గిఫ్టబుల్స్-ప్రతి సందర్భానికి, సంబంధానికి వినియోగదారులు ఆలోచనాత్మకమైన, వ్యక్తిగతీకరించిన బహుమతులను అప్రయత్నంగా కనుగొనడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించిన ఒక కొత్త కేటగిరీతో గిఫ్టింగ్ రంగంలోకి ప్రవేశించింది.
చివరి నిమిషంలో, ప్రణాళికాబద్ధమైన బహుమతులను సులభతరం చేయడానికి రూపొందించబడిన గిఫ్టబుల్స్, ప్రీమియం చాక్లెట్లు, కేకులు, పువ్వులు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆభరణాలు, బొమ్మలు, మరిన్నింటితో సహా వివిధ కేటగిరీలలో నిపుణులచే ఎంపిక చేయబడిన బహుమతులను అందిస్తుంది. స్విగ్గీ యాప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న ఈ సేవ, ఇప్పటికే బెంగళూరులో ప్రత్యక్షంగా ఉంది, రాబోయే రోజుల్లో ముంబై, ఢిల్లీ, మరియు ఇతర మెట్రోలకు విస్తరించబడుతుంది.
మర్చిపోయిన పుట్టినరోజు అయినా, చివరి నిమిషంలో వేడుక అయినా, లేదా ఆకస్మిక గృహ సందర్శన అయినా, సరైన బహుమతిని త్వరగా, సౌకర్యవంతంగా కనుగొనడం ఒక నిజమైన సవాలు కావచ్చు. చాలామంది కొనుగోలుదారులు ఏమి బహుమతిగా ఇవ్వాలో తెలియక ఇబ్బంది పడతారు లేదా పూర్తి బహుమతి అనుభవాన్ని సృష్టించడానికి బహుళ వెబ్సైట్లు, యాప్ల మధ్య తికమకపడాల్సి వస్తుంది. గిఫ్టబుల్స్ బహుమతులు ఇవ్వడాన్ని సులభంగా, హృదయపూర్వకంగా, అవాంతరాలు లేకుండా, అన్నీ నిమిషాల్లో చేస్తుంది. ఇది వినియోగదారులకు ఒక అతుకులు లేని పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది, అధిక-నాణ్యత గల బహుమతి ఎంపికలను ఒకే ఆర్డర్లో కనుగొని, కలపడానికి అనుమతిస్తుంది. కొనుగోలుదారులు సరైన బహుమతిని కనుగొనడానికి సందర్భం, గ్రహీత, లేదా కేటగిరీల వారీగా అప్రయత్నంగా బ్రౌజ్ చేయవచ్చు.
రాబోయే వారాల్లో, వినియోగదారులు AI-ఆధారిత గిఫ్టింగ్ చాట్బాట్ నుండి వ్యక్తిగతీకరించిన సిఫార్సులను కూడా పొందగలరు. కేవలం సందర్భం లేదా గ్రహీత యొక్క వ్యక్తిత్వం, వారు ఆరోగ్యంపై-శ్రద్ధ గలవారా, అవుట్గోయింగ్, ఫ్యాషన్-ఫార్వర్డ్, లేదా సొగసైనవారా అని వివరిస్తే చాలు, అది ఆలోచనాత్మకమైన, ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసిన బహుమతి ఎంపికలను సూచిస్తుంది.
గిఫ్టబుల్స్ యొక్క ఒక ప్రత్యేక లక్షణం, మీకు ఇష్టమైన బేకరీ నుండి కేక్తో పాటు పువ్వులు, పెర్ఫ్యూమ్తో స్వీట్లు, లేదా కప్కేక్లతో బొమ్మలు వంటి కలయికలను వ్యక్తిగతీకరించగల సామర్థ్యం. ఈ విధంగా ఒక వినియోగదారు ఫుడ్ డెలివరీ మరియు ఇన్స్టామార్ట్ కోసం వేర్వేరు ఆర్డర్లు చేయవలసిన అవసరం లేదు. గిఫ్టబుల్స్ యొక్క సరళమైన, సహజమైన ఇంటర్ఫేస్ దీనిని ఒక అవాంతరాలు లేని అనుభవంగా చేస్తుంది. అలాగే, డెలివరీలు బహుమతి ఇచ్చేవారికి లేదా నేరుగా బహుమతి తీసుకునేవారికి 10-60 నిమిషాల్లో చేయబడతాయి.
గిఫ్టబుల్స్ ప్రారంభంపై, స్విగ్గీ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, చీఫ్ గ్రోత్ ఆఫీసర్, ఫణి కిషన్, ఇలా అన్నారు, స్విగ్గీలో, మా కస్టమర్లకు సాటిలేని సౌలభ్యాన్ని అందించడమే మా దార్శనికత. గిఫ్టబుల్స్తో, మేము వినియోగదారుల యొక్క ఒక నిజమైన ఇబ్బందిని పరిష్కరిస్తున్నాము. బహుమతులు ఇవ్వడం తరచుగా చివరి నిమిషంలో మరియు అనిశ్చితితో నిండి ఉంటుంది. స్విగ్గీలో గిఫ్టబుల్స్తో, వినియోగదారులు ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసిన, అధిక-నాణ్యత గల ఎంపికలను ఒక గంటలోపే డెలివరీ పొందుతారు. ఇకపై బహుళ ప్లాట్ఫారమ్ల మధ్య తికమకపడాల్సిన అవసరం లేదు లేదా స్ఫూర్తి లేని బహుమతులతో సర్దుకుపోవాల్సిన పని లేదు.
సంవత్సరాంతపు పండుగ సీజన్కు సరైన సమయంలో ప్రారంభించబడిన గిఫ్టబుల్స్, బహుమతులు ఇచ్చే ప్రక్రియలోని ఒత్తిడిని తొలగిస్తూ, ఆ సంజ్ఞను వ్యక్తిగతంగా ఉంచడానికి రూపొందించబడింది. మీరు నగరం అవతల ఉన్న ఒక సోదరుడికి ఆశ్చర్యం పంపుతున్నా లేదా చివరి నిమిషంలో ఒక సమావేశానికి వెళ్తున్నా, గిఫ్టబుల్స్ మీరు ఎప్పుడూ ఖాళీ చేతులతో వెళ్లకుండా చూస్తుంది.