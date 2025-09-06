ఆదివారం, 7 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 6 సెప్టెంబరు 2025 (22:43 IST)

పండుగ సీజన్‌కు సరైన సమయంలో స్విగ్గీ గిఫ్టబుల్స్ ప్రారంభం

Giftables On-Demand
భారతదేశపు మార్గదర్శక ఆన్-డిమాండ్ సౌలభ్య ప్లాట్‌ఫారమ్ అయిన స్విగ్గీ లిమిటెడ్, గిఫ్టబుల్స్-ప్రతి సందర్భానికి, సంబంధానికి వినియోగదారులు ఆలోచనాత్మకమైన, వ్యక్తిగతీకరించిన బహుమతులను అప్రయత్నంగా కనుగొనడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించిన ఒక కొత్త కేటగిరీతో గిఫ్టింగ్ రంగంలోకి ప్రవేశించింది.
 
చివరి నిమిషంలో, ప్రణాళికాబద్ధమైన బహుమతులను సులభతరం చేయడానికి రూపొందించబడిన గిఫ్టబుల్స్, ప్రీమియం చాక్లెట్లు, కేకులు, పువ్వులు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆభరణాలు, బొమ్మలు, మరిన్నింటితో సహా వివిధ కేటగిరీలలో నిపుణులచే ఎంపిక చేయబడిన బహుమతులను అందిస్తుంది. స్విగ్గీ యాప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న ఈ సేవ, ఇప్పటికే బెంగళూరులో ప్రత్యక్షంగా ఉంది, రాబోయే రోజుల్లో ముంబై, ఢిల్లీ, మరియు ఇతర మెట్రోలకు విస్తరించబడుతుంది.
 
మర్చిపోయిన పుట్టినరోజు అయినా, చివరి నిమిషంలో వేడుక అయినా, లేదా ఆకస్మిక గృహ సందర్శన అయినా, సరైన బహుమతిని త్వరగా, సౌకర్యవంతంగా కనుగొనడం ఒక నిజమైన సవాలు కావచ్చు. చాలామంది కొనుగోలుదారులు ఏమి బహుమతిగా ఇవ్వాలో తెలియక ఇబ్బంది పడతారు లేదా పూర్తి బహుమతి అనుభవాన్ని సృష్టించడానికి బహుళ వెబ్‌సైట్‌లు, యాప్‌ల మధ్య తికమకపడాల్సి వస్తుంది. గిఫ్టబుల్స్ బహుమతులు ఇవ్వడాన్ని సులభంగా, హృదయపూర్వకంగా, అవాంతరాలు లేకుండా, అన్నీ నిమిషాల్లో చేస్తుంది. ఇది వినియోగదారులకు ఒక అతుకులు లేని పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది, అధిక-నాణ్యత గల బహుమతి ఎంపికలను ఒకే ఆర్డర్‌లో కనుగొని, కలపడానికి అనుమతిస్తుంది. కొనుగోలుదారులు సరైన బహుమతిని కనుగొనడానికి సందర్భం, గ్రహీత, లేదా కేటగిరీల వారీగా అప్రయత్నంగా బ్రౌజ్ చేయవచ్చు.
 
రాబోయే వారాల్లో, వినియోగదారులు AI-ఆధారిత గిఫ్టింగ్ చాట్‌బాట్ నుండి వ్యక్తిగతీకరించిన సిఫార్సులను కూడా పొందగలరు. కేవలం సందర్భం లేదా గ్రహీత యొక్క వ్యక్తిత్వం, వారు ఆరోగ్యంపై-శ్రద్ధ గలవారా, అవుట్‌గోయింగ్, ఫ్యాషన్-ఫార్వర్డ్, లేదా సొగసైనవారా అని వివరిస్తే చాలు, అది ఆలోచనాత్మకమైన, ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసిన బహుమతి ఎంపికలను సూచిస్తుంది.
 
గిఫ్టబుల్స్ యొక్క ఒక ప్రత్యేక లక్షణం, మీకు ఇష్టమైన బేకరీ నుండి కేక్‌తో పాటు పువ్వులు, పెర్ఫ్యూమ్‌తో స్వీట్లు, లేదా కప్‌కేక్‌లతో బొమ్మలు వంటి కలయికలను వ్యక్తిగతీకరించగల సామర్థ్యం. ఈ విధంగా ఒక వినియోగదారు ఫుడ్ డెలివరీ మరియు ఇన్‌స్టామార్ట్ కోసం వేర్వేరు ఆర్డర్లు చేయవలసిన అవసరం లేదు. గిఫ్టబుల్స్ యొక్క సరళమైన, సహజమైన ఇంటర్‌ఫేస్ దీనిని ఒక అవాంతరాలు లేని అనుభవంగా చేస్తుంది. అలాగే, డెలివరీలు బహుమతి ఇచ్చేవారికి లేదా నేరుగా బహుమతి తీసుకునేవారికి 10-60 నిమిషాల్లో చేయబడతాయి.
 
గిఫ్టబుల్స్ ప్రారంభంపై, స్విగ్గీ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, చీఫ్ గ్రోత్ ఆఫీసర్, ఫణి కిషన్, ఇలా అన్నారు, స్విగ్గీలో, మా కస్టమర్లకు సాటిలేని సౌలభ్యాన్ని అందించడమే మా దార్శనికత. గిఫ్టబుల్స్‌తో, మేము వినియోగదారుల యొక్క ఒక నిజమైన ఇబ్బందిని పరిష్కరిస్తున్నాము. బహుమతులు ఇవ్వడం తరచుగా చివరి నిమిషంలో మరియు అనిశ్చితితో నిండి ఉంటుంది. స్విగ్గీలో గిఫ్టబుల్స్‌తో, వినియోగదారులు ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసిన, అధిక-నాణ్యత గల ఎంపికలను ఒక గంటలోపే డెలివరీ పొందుతారు. ఇకపై బహుళ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల మధ్య తికమకపడాల్సిన అవసరం లేదు లేదా స్ఫూర్తి లేని బహుమతులతో సర్దుకుపోవాల్సిన పని లేదు.
 
సంవత్సరాంతపు పండుగ సీజన్‌కు సరైన సమయంలో ప్రారంభించబడిన గిఫ్టబుల్స్, బహుమతులు ఇచ్చే ప్రక్రియలోని ఒత్తిడిని తొలగిస్తూ, ఆ సంజ్ఞను వ్యక్తిగతంగా ఉంచడానికి రూపొందించబడింది. మీరు నగరం అవతల ఉన్న ఒక సోదరుడికి ఆశ్చర్యం పంపుతున్నా లేదా చివరి నిమిషంలో ఒక సమావేశానికి వెళ్తున్నా, గిఫ్టబుల్స్ మీరు ఎప్పుడూ ఖాళీ చేతులతో వెళ్లకుండా చూస్తుంది.

కిష్కింధపురి కోసం రెండు కోట్లతో సెట్, రేడియో వాయిస్ చుట్టూ జరిగే కథ : సాహు గారపాటి

కిష్కింధపురి కోసం రెండు కోట్లతో సెట్, రేడియో వాయిస్ చుట్టూ జరిగే కథ : సాహు గారపాటిఅనుపమ కి ఎప్పటినుంచో కిష్కింధపురి లాంటి హారర్ కంటెంట్ చేయాలని ఉండేది. ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ ఛాయిస్ తనే. కథ వినగానే ఓకే చెప్పారు. తనకి ఈ సినిమాలో మంచి పెర్ఫామెన్స్ ఓరియంటెడ్ క్యారెక్టర్ దొరికింది. తన క్యారెక్టర్ అద్భుతంగా వుంటుంది అని నిర్మాత సాహు గారపాటి అన్నారు.

Naresh: నాగ చైతన్య క్లాప్ తో నరేష్65 చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలు

Naresh: నాగ చైతన్య క్లాప్ తో నరేష్65 చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలుఅల్లరి నరేష్ తన కొత్త చిత్రం #నరేష్65 తో తిరిగి కామెడీ జానర్ లోకి వచ్చారు. ఈ ఎక్సయిటింగ్ ప్రాజెక్ట్ ను చంద్ర మోహన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, హాస్య మూవీస్ - బ్యానర్స్ పై రాజేష్ దండ, నిమ్మకాయల ప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఫాంటసీ, కామెడీ బ్లెండ్ తో రిఫ్రెషింగ్ గా ఉండబోతోంది. "కామెడీ గోస్ కాస్మిక్" అని మేకర్స్ చెప్పడం క్యురియాసిటీని పెంచింది.

సైమా అవార్డ్స్ చిత్రం కల్కి, నటుడు అల్లు అర్జున్, క్రిటిక్స్ తేజ సజ్జా, సుకుమార్, ప్రశాంత్ వర్మ

సైమా అవార్డ్స్ చిత్రం కల్కి, నటుడు అల్లు అర్జున్, క్రిటిక్స్ తేజ సజ్జా, సుకుమార్, ప్రశాంత్ వర్మప్రతిష్ఠాత్మక సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్‌ (SIIMA) 2025 వేడుకలు నేడు దుబాయ్‌లో ఘనంగా జరిగాయి. దుబాయ్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్, ఎక్స్‌పో సిటీలో అంగరంగవైభవంగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో తొలిరోజు తెలుగు చిత్రాలకు అవార్డులు అందజేశారు.

Karthik: పురాణాల కథకు కల్పితమే మిరాయ్, కార్వాన్ లేకుండా షూట్ చేశాం : కార్తీక్ ఘట్టమనేని

Karthik: పురాణాల కథకు కల్పితమే మిరాయ్, కార్వాన్ లేకుండా షూట్ చేశాం : కార్తీక్ ఘట్టమనేనినేను కెమెరామెన్ కావడం వల్ల దర్శకుడి ఐడియా నాకు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమా మొదలుపెట్టినప్పుడు యాంబిషన్ పెద్దదని తెలుసు. ఈ సినిమా చేసిన ప్రాసస్ డిఫరెంట్. నటీనటులందరినీ రియల్ లోకేషన్స్ లోకి తీసుకెళ్ళాం. మంచు పర్వతాల్లో , ఎడారుల్లో, అడవుల్లో .. అన్నిట్లో రియల్ గా చేశాం. మొత్తం షూటింగ్ లో ఒక్క సీనియర్ యాక్టర్ కి కూడా కార్వాన్ లేదు. వారి సపోర్ట్ వలన ఈ సినిమాకి అంత అద్భుతంగా కుదిరింది అని డైరెక్టర్ కార్తీక్ ఘట్టమనేని తెలిపారు.

రూ.9 కోట్ల బ‌డ్జెట్‌కు రూ.24.5 కోట్లు సాధించిన‌ కమిటీ కుర్రోళ్లు కు రెండు సైమా అవార్డులు

రూ.9 కోట్ల బ‌డ్జెట్‌కు రూ.24.5 కోట్లు సాధించిన‌ కమిటీ కుర్రోళ్లు కు రెండు సైమా అవార్డులుపింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్, శ్రీ రాధా దామోదర్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై పద్మజ కొణిదెల, జయలక్ష్మి అడపాక నిర్మించిన చిత్రం ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’. నటిగా, నిర్మాతగా నిహారిక కొణిదెల ఈ చిత్రంతో అవార్డులు, రివార్డులు అందుకుంటూనే ఉన్నారు. థియేటర్లో కమర్షియల్‌గా మంచి విజయాన్ని సాధించింది. రూ.9 కోట్ల బ‌డ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ మూవీ థియేట్రిక‌ల్‌గా రూ.18.5 కోట్లు వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌డితే, నాన్ థియేట్రిక‌ల్‌గా రూ.6 కోట్లు బిజినెస్ జ‌రిగింది.

Watch More Videos

ఫిలడెల్ఫియా నాట్స్ అక్షయపాత్ర ఆధ్వర్యంలో గణేశ్ మహా ప్రసాదం

ఫిలడెల్ఫియా నాట్స్ అక్షయపాత్ర ఆధ్వర్యంలో గణేశ్ మహా ప్రసాదంఅమెరికాలో తెలుగు వారిని కలుపుకుని అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా ఫిలడెల్ఫియాలో గణేశ్ ఉత్సవాల్లో మహా ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేసింది. ఫిలడెల్ఫియా నాట్స్ విభాగం అక్షయపాత్ర బృందం సుమారు 1,450 మంది భక్తులకు మహాప్రసాద భోజనం వడ్డించింది. భారతీయ టెంపుల్‌కు $4,250 విరాళం అందించింది. ఈ మహా ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం తెలుగువారి ఐక్యతకు, ఆధ్యాత్మిక నిబద్ధతకు నిదర్శనంలా నిలిచింది.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com