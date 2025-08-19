మంగళవారం, 19 ఆగస్టు 2025
తిరుపతిలో 99 స్టోర్ పైన స్విగ్గీ భారీ పెట్టుబడి

తిరుపతి: భారతదేశపు ప్రముఖ ఆన్-డిమాండ్ సౌకర్యవ వ్యవస్థ స్విగ్గీ లిమిటెడ్ తిరుపతిలో 99 స్టోర్ ఆఫర్ పై భారీ పెట్టుబడి పెడుతున్నట్లు ఈ రోజు తెలియచేసింది. జులైలో ప్రారంభించిన ఫ్లాట్ రూ. 99కి విస్తృత శ్రేణి వంటకాలను ఇకో సేవర్ విధానం ద్వారా ఉచితంగా డెలివరీ చేసే ఈ కొత్త ఆఫరింగ్ కోసం కస్టమర్ల నుండి అనూహ్యమైన ప్రతిస్పందన లభించిందని కూడా కంపెనీ తెలియచేసింది. విలువ- చైతన్యం కలిగిన వినియోగదారులు, Z తరం యూజర్ల కోసం రూపొందించబడిన ఈ ఆఫరింగ్ తిరుపతిలో రోజూ ఏవిధంగా ఆహారం తింటారో ఇప్పటికే మార్చింది.
 
పులిహోర, ఆంధ్రా థాలీ, బిసి బెళ బాథ్, ఇంకా ఇతర వంటకాల పట్ల గల ఆదరణకు ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుపతి 99 స్టోర్‌ను ఉత్సుకతతో ఆహ్వానించింది. తిరుపతి 99 స్టోర్ స్విగ్గీ సరసమైన ధర, ప్రామాణికతలను సమతుల్యం చేసే మెనూను రూపొందించడానికి స్థానిక రెస్టారెంట్ భాగస్వాములతో కలిసి పని చేస్తోంది. ఇది ప్రారంభమైన నాటి నుండి, తిరుపతిలో 99 స్టోర్‌కి జనాల తాకిడి ఎక్కువైంది. బిర్యానీ స్థానికంగా అభిమానించే వంటకంగా మారింది. ఈ వంటకాలు నగర ప్రజల శీఘ్రమైన, రుచి నిండిన, సరసమైన ధరలతో పాటు కడుపు నింపే భోజనాల పట్ల ప్రాధాన్యతను తెలియచేస్తున్నాయి.
 
ప్రియమైన నగర రుచులను రూ.99 స్టోర్‌‍కు తీసుకురావడానికి ద పారడైజ్, హాట్ స్పాట్, క్వాలిటీ స్పైసీ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్‌ వంటి ప్రముఖ స్థానిక రెస్టారెంట్లు స్విగ్గీతో భాగస్వామం చెందాయి. ఈ రెస్టారెంట్లు తమ మెనూల నుండి ప్రసిద్ధి చెందిన పదార్థాలను అందచేసాయి, ఆఫరింగ్ స్థానిక అభిరుచులకు తగిన విధంగా అందచేయడాన్ని నిర్థారిస్తున్నాయి. తిరుపతిలో వినియోగదారుల నుండి ఆరంభంలో అనూహ్యమైన ప్రతిస్పందన వచ్చింది. డబ్బు ప్రతిపాదన కోసం విలువను, వివిధ రకాల వంటకాలను, ఉచిత డెలివరీ సౌకర్యాన్ని స్విగ్గీ యూజర్లు ప్రశంశించారు. లంచ్ విరామాలు, కాలేజీ భోజనాలు, లేదా అర్థరాత్రి తినాలని కోరుకునే వారి కోసం ఇది ప్రధానమైన వేదికగా నిలిచిందని చాలామంది చెప్పారు.
 
తిరుపతిలో 99 స్టోర్ ఆఫరింగ్ గురించి మాట్లాడుతూ, సిద్ధార్థ భకూ, ఛీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, స్విగ్గీ ఇలా అన్నారు. 99 స్టోర్ కేవలం కొత్త ఆఫరింగ్ మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక నిబద్ధత కూడా. యువ కస్టమర్లు సహా విస్తృత శ్రేణి యూజర్లలో మంచి భోజనం సరసంగా, సిద్ధంగా అందుబాటులో ఉంచడానికి చేసిన నిబద్ధత. మా యూజర్లకు అవసరమైన-విలువ, విభిన్నత, సౌకర్యం గురించి మేము విన్నాము. అందుకే రోజూ తినే భోజనాలు మీకు వ్యయభరితంగా లేకుండా నిర్థారించే లక్ష్యంతో మేము 99 స్టోర్‌ను ప్రారంభించాము. మా రెస్టారెంట్ భాగస్వాములతో సన్నిహితంగా పని చేయడం ద్వారా, తిరుపతి మంచి రుచి, మంచి డీల్‌ల మధ్య ఎన్నడూ ఎంచుకోదని మేము నిర్థారిస్తున్నాము. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది యూజర్ల కోసం స్విగ్గీ అనేది ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడిన రోజూవారీ ఎంపిక దిశగా రూ. 99 ధర అంశం ఒక ముందడుగు అని చెప్పవచ్చు.
 
99 స్టోర్ ఆఫరింగ్ గురించి మాట్లాడుతూ, జయ శంకర్, యజమాని, ద పారడైజ్, ఇలా అన్నారు, మా కస్టమర్ల నుండి మేము సానుకూలమైన ప్రతిస్పందన అందుకున్నాము. మా 99 స్టోర్ ఆఫరింగ్స్ ఒక గొప్ప హిట్‌గా నిలిచాయి. మా సింగిల్-సర్వ్ బిర్యానీలు కస్టమర్‌కు ఇష్టమైనవిగా మారాయి. ఈ పరిపూర్ణమైన భోజనాలు వ్యక్తులకు ఉత్తమమైనవి, రుచి లేదా నాణ్యతలో రాజీ లేకుండా సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాయి. స్విగ్గీతో, మేము మా వద్దకు వచ్చే ప్రజల సంఖ్యను పెంచుకోగలిగాము. మెరుగ్గా కస్టమర్లు పాల్గొనడాన్ని నిర్థారించాము, ఇది మా ఆఫ్ లైన్ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడంలో సహాయపడింది, అదే సమయంలో స్థానిక మార్కెట్లో రెస్టారెంట్ యొక్క ఉనికిని కూడా మెరుగుపరిచింది.
 
సురేంద్ర రెడ్డి, యజమాని, క్వాలిటీ స్పైసీ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ ఇలా అన్నారు, గొప్ప ఆహారం ఎక్కువ ధరకు లభించదని మేము విశ్వశిస్తాము. అందుకే మేము ప్రామాణిక రుచి, ఉన్నతమైన నాణ్యత, నిజమైన విలువలను కలిపిన భోజనాలను అందచేయడానికి మేము కట్టుబడ్డాము. మా రెస్టారెంట్లో ప్రతి వంటకం తాజా పదార్థాలతో, సంప్రదాయమైన వంటకాలతో తయారైంది, స్థిరమైన, గుర్తుండిపోయే రుచిని నిర్థారిస్తుంది. నాణ్యత లేదా పరిమాణంపై ఎలాంటి రాజీ లేకుండా అందరి కోసం సరసమైన మెనూగా ఉండటానికి మేము మా మెనూని జాగ్రత్తగా రూపొందించబడింది. రుచి, నాణ్యత మరియు ధరల యొక్క ఈ ఆలోచనాత్మకమైన సమతుల్యత మా కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని సంపాదించడంలో మాకు సహాయపడింది- ఎన్నోసార్లు మళ్లీ మళ్లీ మా విధేయులైన అతిథులు వచ్చేలా ఉంచుతూనే కొత్త వారిని కూడా ఇది ఆకర్షిస్తోంది.

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరి

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరితేనెలో నానబెట్టిన ఉసిరి కాయలు. వీటివల్ల ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తేనె-ఉసిరి రెండింటినీ కలిపి ఇలా తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నీడలో ఆరబెట్టిన ఉసిరికాయలను తేనెలో ఊరబెట్టి వాటిని ఉదయాన్నే పరగడుపున తీసుకోవాలి. ఇలా తేనె, ఉసిరికాయ మిశ్రమాన్ని తయారుచేసి తీసుకోవడం వల్ల లివర్ సమస్యలు దూరమవుతాయి. జాండిస్ వంటి వ్యాధులు ఉంటే అవి త్వరగా నయం అవుతాయి. శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపడంలో లివర్ మరింత చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. తేనె, ఉసిరి మిశ్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటుంటే చర్మపు ముడతలు తగ్గి యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది.

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?జీడిపప్పు రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా, అనేక పోషకాలను కలిగి ఉండే ఒక ఆరోగ్యకరమైన డ్రై ఫ్రూట్. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జీడిపప్పులో ఉండే ప్రధాన పోషకాలు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, నాడీ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయడానికి మెగ్నీషియం చాలా అవసరం. రాగి శరీరంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, ఇనుమును గ్రహించడానికి, ఎర్ర రక్త కణాల నిర్మాణానికి సహాయపడుతుంది. జింక్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో, గాయాలు త్వరగా నయం అవ్వడంలో, కణాల పెరుగుదలకు ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్ఫైజర్ భారతదేశంలో వయోజనుల కోసం తన తదుపరి తరం 20-వాలెం ట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్ (PCV20)ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. విస్తృత సెరోటైప్ కవరేజ్‌‌తో, ఫైజర్ అందించే ఈ వ్యాక్సిన్ వయోజనులకు న్యుమోకాకల్ వ్యాధి నుండి రక్షణలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఫైజర్ రూపొందించిన ఈ వ్యాక్సిన్, ఇన్వాసివ్, నాన్-ఇన్వాసివ్ న్యుమోకాకల్ వ్యాధులకు కారణమైన క్లినికల్ సంబంధిత 20 సెరోటైప్‌ల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పరిస్థితులతో వుండే వారితో సహా వయోజనులందరికీ సకాలంలో, చురుకైన రక్షణను అందిస్తుంది. PCV20 సింగిల్ షాట్ వ్యాక్సిన్‌గా అందుబాటులో ఉంటుంది.

మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరం

మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరం79వ స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మనం సైతం కాదంబరి ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు, నటుడు కాదంబరి కిరణ్ కుమార్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, క్యాన్సర్ ఒక భయంకరమైన వ్యాధి అనే అపోహను తొలగించి, దానిపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. తొలి దశలోనే గుర్తిస్తే క్యాన్సర్‌ను పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు. ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని పిలుపునిచ్చారు.

పిట్యూటరీ గ్రంథి ఆరోగ్యకరంగా లేకపోతే సంతానం శూన్యం, ఎందుకంటే?

పిట్యూటరీ గ్రంథి ఆరోగ్యకరంగా లేకపోతే సంతానం శూన్యం, ఎందుకంటే?పిట్యూటరీ గ్రంథి. ఈ గ్రంథిని మాస్టర్ గ్రంథి అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే ఇది చాలా చిన్నదిగా ఉన్నప్పటికీ, శరీరంలోని ఇతర ముఖ్యమైన గ్రంథులన్నింటినీ నియంత్రిస్తుంది. మెదడు కింద ఉన్న ఈ గ్రంథి, శరీరం యొక్క అనేక ముఖ్యమైన విధులను నిర్వహించడానికి అవసరమైన హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, విడుదల చేస్తుంది. పిట్యూటరీ గ్రంథి ప్రధాన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఈ గ్రంథి పిట్యూటరీ గ్రంథి గ్రోత్ హార్మోన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది పిల్లలలో ఎముకలు, కండరాలు, ఇతర కణజాలాల పెరుగుదలను ప్రేరేపించి, వారి శారీరక అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. పెద్దలలో కండరాల నిర్వహణ, కొవ్వు పంపిణీకి కూడా ఈ హార్మోన్ అవసరం.
