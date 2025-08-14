Tirupati: శ్రీవారికి వైజయంతి రాళ్లతో పొదిగిన బంగారు లక్ష్మీ లాకెట్టు
బెంగళూరులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్కు బెంగళూరు భక్తుడు రూ. కోటి విరాళంగా ఇవ్వగా, మరో భక్తుడు వజ్రాలు, వైజయంతి రాళ్లతో పొదిగిన బంగారు లక్ష్మీ లాకెట్టును బుధవారం శ్రీ వేంకటేశ్వరుడికి సమర్పించారని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులకు ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తున్న ఉచిత భోజన కార్యక్రమానికి కళ్యాణ్ రామన్ కృష్ణమూర్తి విరాళం మద్దతు ఇస్తుందని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. తిరుమలలోని అదనపు ఈఓ క్యాంప్ కార్యాలయంలో టీటీడీ అదనపు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరికి భక్తుడు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ను అందజేసినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
అదేవిధంగా, శ్రీ భోగ శ్రీనివాస మూర్తి విగ్రహాన్ని అలంకరించడానికి కె.ఎం. శ్రీనివాస మూర్తి 148 గ్రాముల ఆభరణాన్ని సమర్పించారు. దీని విలువ దాదాపు రూ.25 లక్షలు. "బెంగళూరుకు చెందిన మూర్తి రూ.25 లక్షల విలువైన 148 గ్రాముల బరువున్న వజ్రం, వైజయంతి పొదిగిన బంగారు లక్ష్మీ లాకెట్టును విరాళంగా ఇచ్చారు" అని విడుదల తెలిపింది. శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో వెంకయ్య చౌదరికి ఆభరణాన్ని అందజేశారు.