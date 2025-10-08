మటన్ సూప్ చిత్రం పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా: డైరెక్టర్ వశిష్ట
Director Vashishtha, Raman, Varsha Vishwanath, Ramachandra Vattikuti, Rambabu
రమణ్, వర్షా విశ్వనాథ్ హీరో హీరోయిన్లుగా రామచంద్ర వట్టికూటి తెరకెక్కించిన చిత్రం మటన్ సూప్. విట్నెస్ ది రియల్ క్రైమ్ ట్యాగ్ లైన్. మల్లిఖార్జున ఎలికా (గోపాల్), రామకృష్ణ సనపల, అరుణ్ చంద్ర వట్టికూటి సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 10న థియేటర్లోకి రాబోతోంది. ఈక్రమంలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ వశిష్ట ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ట్రైలర్ను లాంఛ్ చేశారు.
అనంతరం డైరెక్టర్ వశిష్ట మాట్లాడుతూ .. టైటిల్ చాలా బాగుంది. ట్రైలర్ బాగుంది. ట్రైలర్ ఎంత బాగుందో.. సినిమా కూడా అంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. చిత్రయూనిట్కు ఆల్ ది బెస్ట్’ అని అన్నారు.
రామచంద్ర వట్టికూటి మాట్లాడుతూ.. ఎంతో ఇష్టపడి తీశాం. నాకు ఈ ప్రయాణంలో తోడుగా నిలిచిన నిర్మాతలకు థాంక్స్. అక్టోబర్ 10న మా చిత్రం రాబోతోంది. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
హీరో రమణ్ మాట్లాడుతూ .. రామచంద్ర అద్భుతంగా తీశారు. ప్రతీ ఒక్కరూ ప్రాణం పెట్టి సినిమా కోసం పని చేశారు. నిర్మాతలు ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది. చూసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ నచ్చుతుంది’ అని అన్నారు.
నిర్మాత మల్లిఖార్జున ఎలికా మాట్లాడుతూ .. వెంకీ వీణా ఇచ్చిన మ్యూజిక్ అద్భుతం. మటన్ సూప్ టైటిల్ వద్దని మొదట్లో చెప్పాను. కానీ కథ విన్న తరువాత ఆ టైటిల్ అయితేనే పర్పెక్ట్ అని తెలిసింది. సెన్సార్ నుంచి కూడా మాకు సమస్యలు వచ్చాయి. అన్ని అడ్డంకులు దాటుకుని అక్టోబర్ 10న మా చిత్రం ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతోంది. రామచంద్ర ఈ సినిమాను ఎంతో గొప్పగా చిత్రీకరించారు అని అన్నారు.
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ పర్వతనేని రాంబాబు మాట్లాడుతూ .. ‘‘మటన్ సూప్’ సినిమాను నేను చూశాను. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ చిత్రం అందరికీ నచ్చుతుంది’ అని అన్నారు.
నిర్మాత రామకృష్ణ సనపల మాట్లాడుతూ .. ఈ కథకు ఆ టైటిల్ కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. మన చుట్టూ జరిగే కథల్నే ఈ సినిమాలో రామచంద్ర అద్భుతంగా చూపించారు. ఈ మూవీ ప్రతీ ఒక్కరికీ నచ్చుతుంది. ఈ మూవీలో స్క్రీన్ ప్లే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ మూవీ పెద్ద సక్సెస్ అవుతుందని నమ్మకంగా చెబుతున్నాను’ అని అన్నారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వెంకీ వీణా మాట్లాడుతూ .. ‘‘మటన్ సూప్’ని టీం అంతా కలిసి ఎంతో ప్రేమగా రూపొందించాం. నిర్మాతల సహకారం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. రామచంద్ర గారికి మంచి మ్యూజిక్ టేస్ట్ ఉంది. అక్టోబర్ 10న మా చిత్రం రాబోతోంది. అందరూ చూడండి’ అని అన్నారు.