గాజా శాంతి ఒప్పందం... ఇజ్రాయేల్, ఈజిప్టుల్లో పర్యటిస్తాను.. డొనాల్డ్ ట్రంప్
గాజా శాంతి ప్రణాళికలో మొదటి దశకు ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారం ఇజ్రాయెల్-ఈజిప్టుకు తన రాబోయే పర్యటనలను వివరించారు. ఇజ్రాయెల్, హమాస్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ప్రపంచానికి గొప్ప ఒప్పందంగా అభివర్ణిస్తూ, ఈ ఒప్పందం బందీలను విడుదల చేయడానికి, సుమారు 28 మృతదేహాలను తిరిగి ఇవ్వడానికి హామీ ఇస్తుందని ట్రంప్ అన్నారు.
ఇంకా ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. ఇది ఇజ్రాయెల్కు గొప్ప విషయం, కానీ ఇది అందరికీ గొప్ప విషయం - అరబ్బులకు, ముస్లింలకు, ప్రతి ఒక్కరికీ, ప్రపంచానికి. సోమవారం, బందీలు తిరిగి వస్తారు. వారు భూమి కింద కొన్ని కఠినమైన ప్రదేశాలలో ఉన్నారు. వారు ఎక్కడ ఉన్నారో కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు... వారికి దాదాపు 28 మృతదేహాలు కూడా వస్తున్నాయి. మనం మాట్లాడుతుండగా ఆ మృతదేహాలలో కొన్నింటిని ఇప్పుడు తవ్వుతున్నారు. ఇది ఒక విషాదం. నేను ఇజ్రాయెల్కు వెళ్తున్నాను. నేను నెస్సెట్లో మాట్లాడతాను. తర్వాత నేను ఈజిప్ట్కు కూడా వెళ్తున్నాను. ఈ ఒప్పందం జరగాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు.. అని ట్రంప్ వైట్ హౌస్లో విలేకరులతో అన్నారు.
ఈ ఒప్పందం మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి వైపు విస్తృత అడుగును సూచిస్తుందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. గాజా పునర్నిర్మించబడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. అక్కడ కొన్ని చాలా సంపన్న దేశాలు ఉన్నాయి. అలా చేయడానికి వారి సంపదలో కొద్ది భాగం పడుతుంది. గాజా చాలా ముఖ్యమైనది, కానీ ఇది గాజాకు మించినది. ఇది మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి. ఇది ఒక అందమైన విషయం.. అని అమెరికా అధ్యక్షుడు తన పర్యటన సందర్భంగా నెస్సెట్ను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తానని పేర్కొన్నారు.
అంతకుముందు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 20-పాయింట్ల గాజా శాంతి ప్రణాళిక కింద ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం కాల్పుల విరమణ, బందీల విడుదల ఒప్పందానికి అనుకూలంగా ఓటు వేసింది. ఈ నిర్ణయంపై చర్చించడానికి ప్రధాన మంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు మొదట ఇజ్రాయెల్ భద్రతా మంత్రివర్గాన్ని సమావేశపరిచి, ఆ తర్వాత మంత్రులతో సమావేశం నిర్వహించారు.