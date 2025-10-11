Stray Dogs: ఫిబ్రవరిలో 2.3 లక్షల వీధి కుక్కలకు యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్
2.3 లక్షల వీధి కుక్కలకు యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ అందించే ప్రయత్నాన్ని వచ్చే ఫిబ్రవరి నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జంతువుల జనన నియంత్రణ శాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది రాష్ట్రంలో వీధి కుక్కల బెడద ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగిస్తుందని భావిస్తోంది.
వీధి కుక్కల జనాభా లెక్కల ప్రకారం, ఏపీలో 2.3 లక్షల వీధి కుక్కలు ఉన్నాయి. వీటిలో 1.30 లక్షలకు స్టెరిలైజ్ చేయబడ్డాయి. 1.28 లక్షలకు టీకాలు వేయబడ్డాయి. ఇది దాదాపు 62 శాతం వీధి కుక్కలకు ఏబీసీ ఏఆర్సీ లను అందిస్తుంది.
మున్సిపల్ అధికారులు రాబోయే కొన్ని నెలల్లో మిగిలిన 38 శాతం వీధి కుక్కల కోసం ఏబీసీ, ఏఆర్వీలపై దృష్టి సారించారు. వీటిని డిసెంబర్ నాటికి 90 శాతం, ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి 100 శాతం పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నారు.
ఈ ప్రయోజనం కోసం 40 మంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు, 80 మంది వెటర్నరీ డాక్టర్లను నియమించడం ద్వారా పశుసంవర్ధక శాఖ సేవలను పొందాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు. క్రమం తప్పకుండా వారి సేవలను పొందేందుకు 80 శాశ్వత వెటర్నరీ డాక్టర్ల పోస్టులను సృష్టించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
123 పట్టణ స్థానిక సంస్థలలో చేపట్టబడుతున్న ఏబీసీ, ఏఆర్వీ కార్యక్రమాలలో నాలుగు ఎన్జీఓలు పాల్గొంటున్నాయి. ఏబీసీ, ఏఆర్వీ డ్రైవ్ల కోసం వారికి 70 యూఎల్బీలు కేటాయించబడ్డాయి.
ప్రస్తుతం 45 యూఎల్బీలలో మాత్రమే ఏబీసీ, ఏఆర్వీలు చురుకుగా నిర్వహించబడుతున్నాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడానికి మిగిలిన యూఎల్బీలను కూడా సక్రియం చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.