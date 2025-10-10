ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్ 2025- దేశం నుంచి 100మందికి స్థానం.. ఆరుగురు తెలుగువారికి కూడా ప్లేస్
ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్ 2025 సంవత్సరానికి భారతదేశంలోని 100 మంది ధనవంతుల జాబితాను విడుదల చేసింది ఇంకా ఆరుగురు తెలుగు పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రతిష్టాత్మక జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఊహించినట్లుగానే, ముఖేష్ అంబానీ రూ.9.32 లక్షల కోట్ల నికర విలువతో జాతీయ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు.
దేశంలోని మొత్తం బిలియనీర్ సంపద కొద్దిగా తగ్గినప్పటికీ, ఆరుగురు ప్రముఖ తెలుగువారు భారతదేశంలోని అత్యంత ధనవంతులలో తమ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. దివిస్ లాబొరేటరీస్కు చెందిన మురళీ దివి రూ.88,800 కోట్ల నికర విలువతో తెలుగు వారిలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు.
జాతీయ స్థాయిలో 25వ స్థానంలో ఉన్నారు. మేఘ ఇంజనీరింగ్ వ్యవస్థాపకులు పిపి రెడ్డి, పిపి కృష్ణారెడ్డి 70వ స్థానంలో ఉండగా, జిఎంఆర్ గ్రూప్ చైర్మన్ గ్రంధి మల్లికార్జున రావు 83వ స్థానంలో ఉన్నారు. అపోలో హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ ప్రతాప్ సి. రెడ్డి 86వ స్థానంలో, హెటెరో గ్రూప్ చైర్మన్ బి. పార్థసారథి రెడ్డి 89వ స్థానంలో నిలిచారు.
అలాగే డాక్టర్ రెడ్డిస్ లాబొరేటరీస్కు చెందిన కె. సతీష్ రెడ్డి 91వ స్థానంలో ఉన్నారు. ఫోర్బ్స్ జాబితాలోని తెలుగు బిలియనీర్లలో ఎక్కువ మంది ఫార్మా, మౌలిక సదుపాయాల రంగాల నుండి వచ్చారు.