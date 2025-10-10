Jagan: అరెరె.. ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెడతారనుకుంటే.. లండన్కి జగన్ జంప్ అయ్యారే..
మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇటీవల నర్సీపట్నం సందర్శించారు. నిర్మాణంలో ఉన్న మెడికల్ కాలేజీని పరిశీలించడానికి.. ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణ సమస్యపై ఆశలు పెట్టుకుంది. అయితే, పర్యటన పూర్తయి ఒక్క రోజు కూడా గడవకముందే, జగన్ బెంగళూరుకు బయలుదేరి, తన భార్య భారతితో కలిసి శుక్రవారం లండన్కు వెళ్లి తమ పెద్ద కుమార్తెను చూడటానికి వెళ్తున్నారు. ఈ నెల 23న ఆయన భారతదేశానికి తిరిగి వస్తారని భావిస్తున్నారు.
కాగా ఏపీలోని జగన్ ఇతర మెడికల్ కాలేజీలను సందర్శించి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతారని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు భావించారు. కానీ ఆయన రెండు వారాల గైర్హాజరు ఈ సమస్యను ప్రజల దృష్టి నుండి దూరం చేసే అవకాశం ఉంది. గత ప్రభుత్వం రూ.8,500 కోట్ల బడ్జెట్తో 17 కొత్త ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలను మంజూరు చేసింది. అందులో, జగన్ పరిపాలన రూ.1,451 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేసింది. ఏపీలోని చంద్రబాబు నాయుడు సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు పది కొత్త కాలేజీలకు పీపీపీ మోడల్ను ప్రవేశపెట్టింది. పెండింగ్ పనులను పునఃప్రారంభించడానికి రూ.786.82 కోట్లు విడుదల చేసింది.
నిధుల కొరతను ఎదుర్కొంటున్న ఆంధ్రప్రదేశ్, పీపీపీ మోడల్ ద్వారా దాదాపు రూ.3,700 కోట్ల అభివృద్ధి ఖర్చులు, రూ.500 కోట్ల వార్షిక నిర్వహణ ఖర్చులను ఆదా చేయాలని ఆశిస్తోంది. ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో ఇప్పటికే సిబ్బంది కొరత ఉంది. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల్లో 59శాతం ఖాళీలు, సూపర్-స్పెషాలిటీ ఉద్యోగాలలో 41శాతం మాత్రమే భర్తీ చేయబడ్డాయి.
ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం ఈ కొరతను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నారు. పీపీపీ అంటే ప్రైవేటీకరణ కాదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ప్రైవేట్ సంస్థలు కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తాయి, కానీ రాష్ట్రం అడ్మిషన్లు, ఫీజులు, పాఠ్యాంశాలపై పూర్తి నియంత్రణను కలిగి ఉంటుంది. పీపీపీ కళాశాలల్లో ఫీజులు కూడా ప్రైవేట్ వైద్య సంస్థల కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.