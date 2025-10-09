గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025 (17:05 IST)

జగన్ పర్యటనలో ఝులక్ - టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న వైకాపా నేతలు

tdp cadre
వైకాపా అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం పర్యటనలో గట్టి షాక్ తగిలింది. ఒకవైపు జగన్ పర్యటిస్తుండగానే వైకాపాకు చెందిన వెయ్యి మంది నేతలు, కార్యకర్తలు టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. జగన్ పర్యటన రోజునే వైకాపాకు చెందిన మాజీ చైర్ పర్సన్, వైస్ చైర్ పర్సన్‌లు వైకాపా ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసి టీడీపీలో చేరడం స్థానిక వైకాపా నేతల్లో కలకలం చెలరేగింది. ఒకవైపు పార్టీ అధినేత నర్సీపట్నంలో పర్యటనలో ఉన్న సమయంలో వెయ్యిమంది కార్యకర్తలు ఇలా పార్టీ ఫిరాయించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. 
 
దళిత డాక్టర్ సుధాకర్ కుటుంబానికి క్షమాపణలు చెప్పకుండా, కట్టని వైద్య కాలేజీల గురించి జగన్ చేస్తున్న ఫేక్ ప్రచారంపై ప్రజలకు సమాధానం చెప్పుకోలేకపోతున్నామని వారు వాపోతున్నారు. కాగా, వైకాపాకు రాజీనామాచేసిన వారిలో వైకాపా మాజీ చైర్ పర్సన, వైస్ చైర్మన్ కూడా ఉన్నారు. జగన్ ఫేక్ పర్యటన చేస్తున్న రోజే వైకాపాకు చెందిన నేతలు, కార్యకర్తలు రాజీనామా చేసి టీడీపీలో చేరడం గమనార్హం. 
 
శ్మశానంలో దొంగలు పడ్డారు.. కపాలం ఎత్తుకెళ్ళారు... 
 
శ్మశానంలో దొంగలుపడ్డారు. వీరు మనిషి పుర్రె (కపాలం)ను ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని జల్‌గావ్‌ శ్మశానవాటికలో జరిగింది. చితిలో గాలించి మరీ కపాలం ఎత్తుకెళ్లారు. ముందురోజు సాయంత్రం ఓ వృద్ధురాలి మృతదేహాన్ని ఒంటిపై ఉన్న నగలను తీయకుండా ఖననం చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న కొందరు దొంగలు ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారు. తులం బంగారం కోసం ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగట్టడం విస్మయం కలిగిస్తోంది. 
 
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, జల్‌గావ్‌కు చెందిన ఛాబాబాయి కాశీనాథ్ పాటిల్ అనే వృద్ధురాలు ఈ నెల 5వ తేదీన మరణించింది. అంత్యక్రియలను కుటుంబ సభ్యులు సోమవారం నిర్వహించారు. ఛాబాబాయి చివరి కోరిక మేరకు ఆమె ఒంటిపై ఉన్న నగలను అలానే ఉంచి దహనం చేశారు. 
 
మరుసటి రోజు అంటే మంగళవారం అస్థికల కోసం శ్మశానం వద్దకు వెళ్లిన కుటుంబ సభ్యులు అక్కడి పరిస్థితి చూసి దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. చితిలోని బూడిద చిందరవందరంగా పడివుండగా ఎముకలు, కపాలంలు మాత్రం కనిపించకుండా పోయాయి. దీంతో ఛాబాబాయి కుటుంబ సభ్యులు స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, వారు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. బంగారం కోసమే దొంగలు ఛాబాబాయి కపాలం, ఎముకలను ఎత్తుకెళ్ళివుంటారని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. 

 

Satya Dev: శ్రీ చిదంబరం కథను నాకు ముందు చెప్పారు : సత్య దేవ్

Satya Dev: శ్రీ చిదంబరం కథను నాకు ముందు చెప్పారు : సత్య దేవ్వంశీ తుమ్మల, సంధ్యా వశిష్ట జంటగా నటించిన చిత్రం శ్రీ చిదంబరం నుంచి టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి హీరో సత్యదేవ్, దర్శకులు వశిష్ట, వెంకటేష్ మహా ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. చింతా వరలక్ష్మీ సమర్పణలో శ్రీ చక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ మీద చింతా వినీష రెడ్డి, చింతా గోపాల కృష్ణా రెడ్డి నిర్మాతలుగా చింతా రాజశేఖర్ రెడ్డి సహ నిర్మాతగా వినయ్ రత్నం తెరకెక్కించిన చిత్రం.

Saikumar: యాభై ఏళ్ల నట జీవితంలో అరి.. లో నటించడం గర్వంగా ఉంది - సాయికుమార్

Saikumar: యాభై ఏళ్ల నట జీవితంలో అరి.. లో నటించడం గర్వంగా ఉంది - సాయికుమార్అరిషడ్వర్గాల నేపథ్యంగా అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ జోడించి మా దర్శకుడు జయశంకర్ ‘అరి’ సినిమాను రూపొందించాడు. కథ విన్నప్పుడే ఈ మూవీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందనే నమ్మకం కలిగింది. ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ ను ఎంతోమంది పెద్దవాళ్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. మూవీకి థియేటర్స్ లో మంచి విజయాన్ని అందిస్తారని ఆశిస్తున్నా అని నిర్మాత తిమ్మప్ప నాయుడు పురిమెట్ల అన్నారు.

Niharika NM: ఫెయిల్యూర్స్ వస్తే బాధపడతా.. వెంటనే బయటకు వచ్చేస్తా : నిహారిక ఎన్ ఎం.

Niharika NM: ఫెయిల్యూర్స్ వస్తే బాధపడతా.. వెంటనే బయటకు వచ్చేస్తా : నిహారిక ఎన్ ఎం.ఇండస్ట్రీలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైన అనుభవం ఎదురవుతుంది. బయట ప్రపంచంలో ఇండస్ట్రీ గురించి మాత్రం రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. మన హద్దుల్లో మనం ఉంటే ఏమీ కాదు. తెరపై నన్ను మా ఫ్యామిలీ హాయిగా చూసుకునేలా ఉండాలి. నా సీన్ వస్తుంటే వాళ్లు కళ్లు మూసుకునేలా ఉండకూడదు.. అని హీరోయిన్ నిహారిక ఎన్ ఎం అన్నారు.

Akshay Kumar: హైవాన్ క్యారెక్టర్ అనేక అంశాల్లో నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది : అక్షయ్ కుమార్

Akshay Kumar: హైవాన్ క్యారెక్టర్ అనేక అంశాల్లో నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది : అక్షయ్ కుమార్అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ రూపొందిస్తున్న సినిమా హైవాన్. సరికొత్త థ్రిల్లర్ గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీతో ఫస్ట్ టైమ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో నటిస్తున్నారు అక్షయ్ కుమార్. తాజాగా హైవాన్ సినిమా లాస్ట్ షెడ్యూల్ షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్బంగా ఓ స్పెషల్ వీడియోను సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేశారు అక్షయ్ కుమార్.

Srinidhi Shetty: శ్రీనిధి శెట్టి నుదుటిపై గాయం ఎందుకయింది, ఎవరు కొట్టారు...

Srinidhi Shetty: శ్రీనిధి శెట్టి నుదుటిపై గాయం ఎందుకయింది, ఎవరు కొట్టారు...కథానాయిక శ్రీనిధి శెట్టి గురించి తెలియంది కాదు. బెంగుళూరుకు చెందిన ఈ భామ తెలుగు నేర్చుకుంది. కె.జి.ఎఫ్. షూటింగ్ లో వుండగానే ఆమె మేకప్ మెన్ లు, స్టయిలిస్ట్ లు హైదరాబాద్ వారు కావడంతో వారి నుంచి తెలుగు పదాలు నేర్చుకుని ప్రస్తుతం ఈజీగా తెలుగు మాట్లాడేస్తుంది. మొదటిలో ఆమెకు తెలుగు పదం నేర్చుకుందో ఏమిటో తెలుసా.. ఎధవ.. అని నేర్పారట. ఈ విషయం జోవియల్ గా చెబుతూ ఎంటర్ టైన్ చేసింది.

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌సీజన్ యొక్క ఆత్మీయత, కాంతి, ఆనందాన్ని వేడుక జరుపుకుంటూ, ఫ్యాబ్ఇండియా తమ దీపావళి 2025 కలెక్షన్‌ను స్వర్నిమ్ పేరిట విడుదల చేసింది. ఊదా, నీలం రంగుల లోతైన ఛాయలతో ప్రేరణ పొందిన ఈ కలెక్షన్, సాంప్రదాయ పనితనంను సమకాలీన డిజైన్‌తో మిళితం చేస్తుంది. ఇది పండుగ శైలి, బహుమతి కోసం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. కలెక్షన్ లోని ప్రతి ఉత్పత్తి, భారతీయ పనితనం పట్ల ఫ్యాబ్ఇండియా నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది, చేతితో నేసిన వస్త్రాలు, చేతివృత్తులకు సంబంధించిన లోతైన వివరాలను ఆధునిక సౌందర్యంతో మిళితం చేస్తుంది. వ్యక్తిగత స్టైలింగ్ లేదా బహుమతి కోసం తగినట్లుగా పరిపూర్ణమైన ఉత్పత్తులను అందిస్తూనే ఈ కలెక్షన్ వారసత్వాన్ని వేడుక జరుపుకుంటుంది.

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

రష్మిక మందన్న, ప్రముఖ క్రియేటర్‌లతో జతకట్టిన క్రాక్స్

రష్మిక మందన్న, ప్రముఖ క్రియేటర్‌లతో జతకట్టిన క్రాక్స్సౌకర్యం, స్వీయ-వ్యక్తీకరణకు ప్రతీకగా నిలిచే గ్లోబల్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్, క్రాక్స్, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తమ షేర్ ది జాయ్ ప్రచారంతో పండుగ సీజన్‌ను మరోసారి ప్రారంభిస్తోంది. గత సంవత్సరం పండుగ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ, ఈ సీజన్‌లో క్రాక్స్ గ్లోబల్ అంబాసిడర్ రష్మిక మందన్న నేతృత్వంలో ఈ బ్రాండ్ సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంది. ఈ ప్రచారం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం పండుగ స్ఫూర్తి యొక్క నిజమైన సారాంశాన్ని చాటిచెప్పడం. ఇది లోపాలు లేని ప్రణాళికల గురించి కాదు, సహజంగా వెల్లువెత్తే ఆనంద క్షణాల గురించి.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు జీర్ణక్రియ సులభంగా జరగడానికి కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పదార్థాలు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, గుండెలో మంట వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేయించిన ఆహారాలు, ఫ్రైడ్ చికెన్, పిజ్జా, మరియు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం వంటివి జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇవి గ్యాస్ సమస్యలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. పచ్చి మిరపకాయలు, హాట్ సాస్, అధిక మసాలాలు ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో మంటను పెంచుతాయి.

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
