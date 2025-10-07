Telangana: తెలంగాణలో రీ-ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న చంద్రబాబు?
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణ టీడీపీ నాయకులను కలవాలని యోచిస్తున్నారు. ఎన్నికల తర్వాత ఆయన దృష్టి ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్పైనే ఉండటంతో, ఈ సమావేశం తెలంగాణలో ఆయన తదుపరి చర్యపై ఉత్సుకతను రేకెత్తించింది.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో, చంద్రబాబు తెలంగాణ టీడీపీని పునరుద్ధరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది చివర్లో జరిగే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో పార్టీ పోటీ చేస్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి చాలా మంది ఆసక్తిగా ఉన్నారు.
తెలంగాణలో టీడీపీకి ఇంకా క్యాడర్ ఉన్నప్పటికీ, రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అది ఎన్నికలకు దూరంగా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీ, జనసేనతో ఇప్పటికే పొత్తు పెట్టుకున్నందున టీడీపీ టీబీజేపీకి మద్దతు ఇవ్వవచ్చని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక, ఇతర స్థానిక ఎన్నికల్లో పార్టీ పోటీ చేస్తుందా అనే దానిపై కూడా ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. చంద్రబాబు సమావేశం రాజకీయ చర్చలను రేకెత్తించింది. తెలంగాణ టీడీపీ కొత్త అధ్యక్షుడిని త్వరలో చంద్రబాబు నిర్ణయిస్తారని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
గ్రామ, మండల, జిల్లా స్థాయి కమిటీలను పునర్నిర్మించాలని భావిస్తున్నారు. పార్టీలో చురుకుగా ఉన్న తీగల కృష్ణారెడ్డి, అరవింద్ గౌడ్ ఈ పదవికి ప్రధాన పోటీదారులుగా చెబుతున్నారు. ఇంతలో, బీఆర్ఎస్ నాయకుడు మల్లారెడ్డి తెలంగాణలో టీడీపీని నడిపించడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారని పుకార్లు వస్తున్నాయి.
బనకచర్ల విషయంలో ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. తెలంగాణలో టీడీపీ పునరుద్ధరించిన కార్యాచరణ ఈ అంశాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందా అని విశ్లేషకులు అడుగుతున్నారు.
పార్టీకి చెందిన వారు జూబ్లీ హిల్స్లో పోటీ చేస్తుందా లేదా తదుపరి అసెంబ్లీ ఎన్నికల వరకు వేచి ఉండాలా అనేది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోనూ కీలక ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది.