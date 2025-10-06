Malla Reddy: రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కోవిడ్ కంటే దారుణమైనది.. మల్లారెడ్డి ధ్వజం
మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఈ సర్కారు కోవిడ్ కంటే దారుణం తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రైతులు ఇప్పటికీ కేసీఆర్కు మద్దతు ఇస్తున్నారని, యువత కేటీఆర్కు మద్దతు ఇస్తూనే ఉన్నారని తెలిపారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి, అనేక ప్రాజెక్టులు నిలిచిపోయాయని, పురోగతి మందగించిందని మల్లారెడ్డి పేర్కొన్నారు.
ఈ క్రమంలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం అత్యంత ప్రభావితమైందని, ప్లాట్లు లేదా అపార్ట్మెంట్ల అమ్మకాలు దాదాపుగా లేవు. వివాహాలు వంటి కుటుంబ అవసరాలకు కూడా రైతులు భూమిని అమ్మలేకపోతున్నారని మల్లారెడ్డి అన్నారు. "కోవిడ్ సమయంలో, డబ్బు చెలామణిలో ఉండేది, రియల్టీ - వ్యాపార కార్యకలాపాలు కొనసాగాయి. కానీ రేవంత్ పాలనలో, ప్రతిదీ నిలిచిపోయిందని మల్లారెడ్డి తెలిపారు.
హైదరాబాద్ను ఒకప్పుడు సింగపూర్తో పోల్చారని, భారతదేశం అంతటా పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తి చూపుతున్నారని ఎమ్మెల్యే గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు, నగరం తిరోగమనాన్ని ఎదుర్కొంటుందన్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ను ఐక్యంగా ఓడించాలని మల్లారెడ్డి ప్రజలను కోరారు.
ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎత్తిచూపడానికి బీఆర్ఎస్ నాయకులు జూబ్లీహిల్స్ అంతటా ప్రచారం చేస్తారని కూడా మల్లారెడ్డి అన్నారు. కాంగ్రెస్ తమను మోసం చేసిందని ప్రజలు గ్రహించారని పేర్కొన్నారు.