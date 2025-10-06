Polavaram: 2019లో టీడీపీ గెలిచి ఉంటే, పోలవరం 2021-22 నాటికి పూర్తయ్యేది-నిమ్మల
పోలవరం ప్రాజెక్టుపై చర్చించడానికి కేంద్ర జలశక్తి మంత్రితో ఢిల్లీలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరుల మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో ప్రాజెక్టు పురోగతి, నిధుల విడుదల, పునరావాస నవీకరణలుపై దృష్టి సారించారు. సమావేశం తర్వాత, వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్టును పక్కదారి పట్టించిందని రామానాయుడు మీడియాతో అన్నారు.
2014-2019 మధ్య 70శాతం పనులు పూర్తయ్యాయని, కానీ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం దానిని పూర్తిగా విస్మరించిందని, దాని భవిష్యత్తు అనిశ్చితంగా ఉందని రామానాయుడు అన్నారు. అయితే తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టును తిరిగి పట్టాలపైకి తెచ్చిందని తెలిపారు.
ఎన్నికల విజయం తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పోలవరం సందర్శించి 2027 నాటికి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కొత్త డయాఫ్రమ్ వాల్ పనులు 56శాతం పూర్తయ్యాయని రామానాయుడు వెల్లడించారు.
నిరంతర వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ, నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. ప్రభుత్వం సకాలంలో ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని నిశ్చయించుకుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. "మేము 2019లో గెలిచి ఉంటే, పోలవరం 2021-22 నాటికి పూర్తయ్యేది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రివర్స్ టెండరింగ్ పేరుతో వైకాపా పనులు నిలిపివేసిందని, దీనివల్ల ప్రాజెక్టు పూర్తి కావడంలో మరింత ఆలస్యం జరిగిందని రామానాయుడు ఆరోపించారు.