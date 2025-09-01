Chandrababu Naidu: సీఎంగా చంద్రబాబు 30 సంవత్సరాలు.. ఇంట్లో నాన్న-ఆఫీసులో బాస్ అని పిలుస్తాను

ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా తొలిసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ముప్పై సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా, ఆయన కుమారుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ తన తండ్రి నాయకత్వం, దార్శనికతను కొనియాడారు. ఈ చారిత్రాత్మక మైలురాయిని గుర్తుచేస్తూ, నారా లోకేష్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రత్యేక పోస్ట్ను పంచుకున్నారు. రాష్ట్ర పురోగతిని రూపొందించడంలో చంద్రబాబు నాయుడు రాజనీతిజ్ఞత, పరివర్తన పాత్రను ప్రశంసించారు.
ఈ కాలాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆశయాలను, ఆకాంక్షలను వాస్తవంలోకి తీసుకొచ్చిన, బలమైన సంస్థలను స్థాపించిన యుగంగా నారా లోకేష్ అభివర్ణించారు. పాలనలో సాంకేతికతను అనుసంధానించడం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, ఉద్యోగాలను సృష్టించడం ద్వారా, చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు గట్టి పునాది వేశారని నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
హైటెక్ సిటీ, జీనోమ్ వ్యాలీ వంటి ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్ను టెక్నాలజీ రంగంలో అగ్రగామిగా నిలిపాయని, అమరావతి దార్శనికత భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న పట్టణ కేంద్రాల ఆకాంక్షను సూచిస్తుందని నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
తన తండ్రి పాలన వేగాన్ని జవాబుదారీతనంతో కలిపిందని, పౌరులు, సంస్థలు రెండింటినీ శక్తివంతం చేసే వేదికలను నిర్మించిందని నారా లోకేష్ తెలిపారు. పేదరిక నిర్మూలన పథకాలు, రిజర్వేషన్ విధానాలను అమలు చేయడంలో చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన కృషిని ప్రశంసించారు. ఇవి సామాజిక న్యాయాన్ని బలోపేతం చేశాయని, అణగారిన వర్గాలను ఉద్ధరించాయన్నారు.
రాయలసీమలో నీటిపారుదలపై చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన కృషిని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. హంద్రీ-నీవా ప్రాజెక్ట్, కీలకమైన లిఫ్ట్ లింకేజీల ద్వారా కృష్ణా జలాలను తీసుకురావడం ద్వారా, కరువు పీడిత ప్రాంతం కర్నూలు, అనంతపురం, కడప, చిత్తూరు అంతటా విస్తారమైన వ్యవసాయ భూములను పచ్చదనంతో నింపిందని నారా లోకేష్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ ప్రయత్నం తాగునీరు, బహుళ పంట చక్రాలు, గ్రామ చెరువులను నింపడం, వ్యవసాయ ఆదాయాలను స్థిరీకరించడం నిర్ధారిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
పోలవరం- బనకచెర్ల వంటి రాబోయే ప్రాజెక్టులు రాయలసీమను "రత్నాలసీమ"గా మరింతగా మారుస్తాయని ఆయన అన్నారు. అలాగే తండ్రితో తన వ్యక్తిగత బంధం గురించి నారా లోకేష్ ఇలా పోస్ట్ చేశారు. "ఇంట్లో, నేను నాన్న అని పిల్తుస్తాను. పనిలో వున్నప్పుడు "నేను ఆయనను ‘బాస్’ అని పిలుస్తాను. అది నా ప్రత్యేకత. స్పష్టత, ధైర్యం, దృఢ నిశ్చయంతో కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు" అని నారా లోకేష్ అన్నారు.