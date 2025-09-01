సోమవారం, 1 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 1 సెప్టెంబరు 2025 (12:16 IST)

Chandrababu Naidu: సీఎంగా చంద్రబాబు 30 సంవత్సరాలు.. ఇంట్లో నాన్న-ఆఫీసులో బాస్ అని పిలుస్తాను

Chandra Babu
Chandra Babu
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా తొలిసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ముప్పై సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా, ఆయన కుమారుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ తన తండ్రి నాయకత్వం, దార్శనికతను కొనియాడారు. ఈ చారిత్రాత్మక మైలురాయిని గుర్తుచేస్తూ, నారా లోకేష్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రత్యేక పోస్ట్‌ను పంచుకున్నారు. రాష్ట్ర పురోగతిని రూపొందించడంలో చంద్రబాబు నాయుడు రాజనీతిజ్ఞత, పరివర్తన పాత్రను ప్రశంసించారు.
 
ఈ కాలాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆశయాలను, ఆకాంక్షలను వాస్తవంలోకి తీసుకొచ్చిన, బలమైన సంస్థలను స్థాపించిన యుగంగా నారా లోకేష్ అభివర్ణించారు. పాలనలో సాంకేతికతను అనుసంధానించడం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, ఉద్యోగాలను సృష్టించడం ద్వారా,  చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు గట్టి పునాది వేశారని నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
 
హైటెక్ సిటీ, జీనోమ్ వ్యాలీ వంటి ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను టెక్నాలజీ రంగంలో అగ్రగామిగా నిలిపాయని, అమరావతి దార్శనికత భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న పట్టణ కేంద్రాల ఆకాంక్షను సూచిస్తుందని నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. 
 
తన తండ్రి పాలన వేగాన్ని జవాబుదారీతనంతో కలిపిందని, పౌరులు, సంస్థలు రెండింటినీ శక్తివంతం చేసే వేదికలను నిర్మించిందని నారా లోకేష్ తెలిపారు. పేదరిక నిర్మూలన పథకాలు, రిజర్వేషన్ విధానాలను అమలు చేయడంలో చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన కృషిని ప్రశంసించారు. ఇవి సామాజిక న్యాయాన్ని బలోపేతం చేశాయని, అణగారిన వర్గాలను ఉద్ధరించాయన్నారు.
 
రాయలసీమలో నీటిపారుదలపై చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన కృషిని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. హంద్రీ-నీవా ప్రాజెక్ట్, కీలకమైన లిఫ్ట్ లింకేజీల ద్వారా కృష్ణా జలాలను తీసుకురావడం ద్వారా, కరువు పీడిత ప్రాంతం కర్నూలు, అనంతపురం, కడప, చిత్తూరు అంతటా విస్తారమైన వ్యవసాయ భూములను పచ్చదనంతో నింపిందని నారా లోకేష్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ ప్రయత్నం తాగునీరు, బహుళ పంట చక్రాలు, గ్రామ చెరువులను నింపడం, వ్యవసాయ ఆదాయాలను స్థిరీకరించడం నిర్ధారిస్తుందని పేర్కొన్నారు. 
 
పోలవరం- బనకచెర్ల వంటి రాబోయే ప్రాజెక్టులు రాయలసీమను "రత్నాలసీమ"గా మరింతగా మారుస్తాయని ఆయన అన్నారు. అలాగే తండ్రితో తన వ్యక్తిగత బంధం గురించి నారా లోకేష్ ఇలా పోస్ట్ చేశారు. "ఇంట్లో, నేను నాన్న అని పిల్తుస్తాను. పనిలో వున్నప్పుడు "నేను ఆయనను ‘బాస్’ అని పిలుస్తాను. అది నా ప్రత్యేకత. స్పష్టత, ధైర్యం, దృఢ నిశ్చయంతో కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు" అని నారా లోకేష్ అన్నారు.

కర్నాటక సీఎం సిద్ధూతో చెర్రీ సమావేశం.. ఫోటోలు వైరల్

కర్నాటక సీఎం సిద్ధూతో చెర్రీ సమావేశం.. ఫోటోలు వైరల్కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యతో టాలీవుడ్ హీరో రామ్ చరణ్ ఆదివారం మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్నారు. తన కొత్త చిత్రం "పెద్ది" మైసూరులో షూటింగు జరుపుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం సిద్ధరామయ్య కూడా మైసూరు పర్యటనకు విచ్చేయగా, ఆయన రామ్ చరణ్‌ను ఆహ్వానించారు. దీంతో రామ్ చరణ్... మైసూరులో సీఎం సిద్ధరామయ్యను కలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇరువురు కాసేపు ముచ్చటించుకున్నారు.

నేటి ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు కంటెంట్ సినిమాలు రావాలి : డా: రాజేంద్ర ప్రసాద్

నేటి ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు కంటెంట్ సినిమాలు రావాలి : డా: రాజేంద్ర ప్రసాద్అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. గతంలో నేను కూడా పోలీస్ పాత్రలు చేశాను. అయితే ఆ పాత్రలు కామెడీ ప్రధానంగా సీరియస్ నెస్ సాగేవి. కానీ ఈ సినిమా కంటెంట్ నేటి ట్రెండ్ కు తగ్గట్టుగా ఉంది. వరుణ్ సందేశ్ కూడా తన పాత్రలో ఒదిగి పోయి ఉంటాడని భావిస్తున్నానని అన్నారు.

దుబాయిలో వైభవ్ జ్యువెలర్స్ ప్రెజెంట్స్ Keinfra Properties గామా అవార్డ్స్

దుబాయిలో వైభవ్ జ్యువెలర్స్ ప్రెజెంట్స్ Keinfra Properties గామా అవార్డ్స్ప్రతిష్టాత్మమైన GAMA (Gulf Academy Movie Awards) అవార్డ్స్ కు టాలీవుడ్‌లో స్పెషల్ క్రేజ్ ఉంది. దుబాయ్‌లో ఇప్పటికే నాలుగు ఎడిషన్లు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. తాజాగా వైభవ్ జ్యువెలర్స్ సమర్పణలో Keinfra Properties 5వ ఎడిషన్ వేడుకలు ఆగస్ట్ 30న దుబాయ్‌లోని షార్జా ఎక్స్‌పో సెంటర్‌‌లో అతిరథ మహారధుల సమక్షంలో మరింత గ్రాండ్ గా జరిగింది.

నేచురల్ స్టార్ నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ కోసం హాలీవుడ్ కొలాబరేషన్

నేచురల్ స్టార్ నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ కోసం హాలీవుడ్ కొలాబరేషన్నేచురల్ స్టార్ నాని మోస్ట్ ఎవైటెడ్ గ్లోబల్ యాక్షనర్ ది ప్యారడైజ్ లో ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చేయని ఇంటెన్స్, ఫియర్సెస్ట్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్ పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. రా స్టేట్మెంట్, రెండు పవర్ ఫుల్ ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లతో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ చిత్రం బిహైండ్ ది సీన్స్ 'స్పార్క్ ఆఫ్ ప్యారడైజ్' గ్లింప్స్ తో అంచనాలని నెక్స్ట్ లెవల్ కి తీసుకెళ్ళింది.

Barbarik: బాధతో విలపిస్తున్న త్రిబనాధారి బార్బారిక్ దర్శకుడు మోహన్ శ్రీవత్స

Barbarik: బాధతో విలపిస్తున్న త్రిబనాధారి బార్బారిక్ దర్శకుడు మోహన్ శ్రీవత్ససినిమా అనేది వ్యాపారం. అందులోనూ గ్యాంబ్లింగ్ అని కూడా సీనియర్లు చెబుతుంటారు. ఒకప్పుడు సూపర్ డూపర్ హిట్లు ఇచ్చిన దర్శక నిర్మాతలు, హీరోలు ఆ తర్వాత అట్టర్ ప్లాప్ లు ఇచ్చిన సందర్భాలున్నాయి. ఆ తర్వాత మరలా చేయగాచేయగా హిట్లు వచ్చిన సంఘటనలూ వున్నాయి. కానీ ఇప్పటి జనరేషన్ చెందిన దర్శకనిర్మాతలు కానీ, హీరోలు కానీ సినిమా బాగున్నా ఆడకపోవడంతో మనస్తాపానికి గురవుతుంటారు. గతంలో ఇలాంటి స్థితిలో ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్నానని పలువురు పేర్కొన్న సంఘటనలు కూడా లేకపోలేదు.

Watch More Videos

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహన

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహనకన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ల యొక్క ప్రొఫెషనల్ బాడీ అయిన అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మహారాష్ట్ర స్టేట్ చాప్టర్ (ఏపీఐ ఎంఎస్సీ), గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ సహకారంతో ఆగస్టు 29ను జాతీయ దగ్గు దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. దగ్గుపై దేశ వ్యాప్తంగా అవగాహన సృష్టించడం, రోగులు- ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులలో ఙ్ఞానం పెంచడం, రుజువుతో కూడిన రోగ నిర్ధారణ, చికిత్సా పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం ఈ మొదటి ప్రయత్నం యొక్క లక్ష్యం.

మహిళా విభాగానికి ప్రచార ముఖచిత్రంగా కృతి సనన్‌ను నియమించిన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్

మహిళా విభాగానికి ప్రచార ముఖచిత్రంగా కృతి సనన్‌ను నియమించిన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్భారతదేశంలోని ప్రముఖ స్పోర్ట్స్, అథ్లెజర్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్‌లలో ఒకటైన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్, జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న నటి కృతి సనన్‌ను తమ మహిళా విభాగానికి నూతన ప్రచారకర్తగా ఎంపిక చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ భాగస్వామ్యం బ్రాండ్-సెలబ్రిటీ భాగస్వామ్యం కంటే ఎక్కువను సూచిస్తుంది, ఇది భారతదేశంలో మహిళల పాదరక్షల విభాగం యొక్క భవిష్యత్తును రూపొందించాలనే క్యాంపస్ లక్ష్యంను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యం గురించి క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్ లిమిటెడ్ సీఈఓ, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ నిఖిల్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, క్యాంపస్ మహిళల విభాగానికి కృతి సనన్‌ను స్వాగతిస్తున్నందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము.

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండి

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండిప్రతిరోజూ బాదం తినడం ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడగలదని రెండు కొత్త సమగ్ర పరిశోధన పత్రాలు ప్రదర్శిస్తున్నాయి. బాదం పప్పులు సంభావ్య ప్రీబయోటిక్స్‌గా పనిచేస్తాయి, ఇది ప్రయోజనకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ప్రోత్సహించే, ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోమ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే ఒక ఆహార వనరు. బాదం తినడం బ్యూటిరేట్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, ఇది జీర్ణ, గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ఒక షార్ట్-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. గట్, గుండెను కలిపే ఒక మార్గమైన గట్-హార్ట్ యాక్సిస్‌లో బాదం ఒక పాత్ర పోషించవచ్చు.

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియా

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియాశామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన అనుబంధ సంస్థ శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ద్వారా, న్యూరోలాజికా సహకారంతో, భారతదేశంలో తదుపరి తరం మొబైల్ సిటి ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఆధునిక మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలలో ప్రపంచ నాయకుడిగా, డయాగ్నొస్టిక్ మరియు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీని మార్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ తదుపరి తరం వ్యవస్థలను అందిస్తుంది. ఇవి మొబిలిటీ, AI-సహాయక సామర్థ్యం, రోగి-మొదటి రూపకల్పనను మిళితం చేస్తూ, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలకు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా నాణ్యమైన సేవను అందించడానికి సాధికారత కల్పిస్తాయి.

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?మతిమరుపు తగ్గించుకోవడానికి లేదా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం, రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నడక, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చాలా మంచివి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్(చేపలు, అవిసె గింజలు), యాంటీఆక్సిడెంట్లు (పండ్లు, కూరగాయలు) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. నిద్ర సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపకశక్తి బలహీనపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com