Jalaharathi: కుప్పం పర్యటనలో చంద్రబాబు.. హంద్రీనీవాకు జలహారతి
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రెండు రోజుల కుప్పం పర్యటనలో భాగంగా ఆగస్టు 30న శాంతిపురం మండలం పరమసుద్రం గ్రామంలో హంద్రీనీవా కాలువ జలహారతి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.
శుక్రవారం బెంగళూరు నుండి శాంతిపురం మండలం తున్సి వద్ద ఉన్న హెలిప్యాడ్కు చేరుకుని, రాత్రికి కడేపల్లి గ్రామంలోని తన నివాసంలో బస చేస్తారు. శనివారం, ఉదయం 10 గంటలకు తన నివాసం నుండి చంద్రబాబు నాయుడు బయలుదేరి 10.30 గంటలకు జలహారతి కోసం పరమసుద్రం చేరుకుంటారు.
అక్కడ పరమసుద్రం ట్యాంక్ సమీపంలో జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. కొన్ని అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలలో పాల్గొంటారు. ఆపై సభలో ప్రసంగిస్తారు.
శనివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో, పారిశ్రామికవేత్తలు, ఇతర ప్రముఖులతో ఆయన సంభాషిస్తారు. అలాగే మధ్యాహ్నం 3.45 గంటలకు పరమసుద్రం హెలిప్యాడ్కు వెళ్లి హెలికాప్టర్లో బెంగళూరుకు బయలుదేరుతారు.